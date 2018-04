Visaptverošai kravu konteinerizācijai ir arvien pieaugoša tendence kravu pārvadājumos visā pasaulē. Jūras konteineros mūsdienās tiek pārvadātas ne tikai plaša patēriņa preces, bet arī visdažādākās gabalkravas – metāli, kokmateriāli, automašīnas un pat preces, kas tradicionāli vienmēr tikušas pārvadātas kā beramkravas – graudi, metālu rūdas u.c. Arī Rīgas ostas uzņēmumi seko konteinerizācijas tendencei, pilnveidojot un attīstot kravu apstrādes un pārkraušanas tehnoloģijas.

Uzņēmums "Jaunzeltiņi" ir viens no lielākajiem Rīgas ostas terminālu operatoriem, kas galvenokārt specializējas kokmateriālu kravu apstrādē un pārkraušanā. Nesen tajā ieviestas vairākas inovācijas, kas paredzētas kokmateriālu iekraušanai konteineros - konteinerizācijai. Tieši kokmateriāli ir viena no kravām, kas pēdējā laikā aizvien biežāk no Rīgas tiek pārvadāti konteineros.

Viena no uzņēmumā jaunieviestajām tehnoloģijām ir, tā saucamā, "iekraušanas plate", kas ļauj ātri un efektīvi kravu novietot uz īpašas, tam paredzētas "plates" un to automatizēti iekraut konteinerā. "Šādas "iekraušanas plates" kravu konteinerizācijai tiek izmantotas daudzās zāģētavās visā pasaulē, bet ostās, vismaz Latvijā, mēs to pielietošanā esam pirmie", stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Artūrs Veispāls.

Būtiski, ka jaunā iekraušanas tehnoloģija nav iegādāta no piegādātājiem ārvalstīs, bet īpaši uzņēmuma vajadzībām radīta tepat Latvijā. "Esam ļoti apmierināti ar SIA "SmartTEH darbu un šo sadarbību noteikti turpināsim, attīstot arī citas ostas tehnoloģijas mūsu termināļu vajadzībām", uzsver ostas uzņēmuma pārstāvis.

Lai palielinātu kravu apstrādes darba efektivitāti, uzņēmumā iegādāta arī unikāla iekārta "Combilift", ar kuras palīdzību tiek nodrošināta daudz operatīvāka konteineru pārvadāšana, ļaujot būtiski optimizēt kopējo konteinerizācijas procesu.

"Šobrīd ar vienas iekārtas palīdzību varam aizvietot divu smago tehnikas vienību darbu, kas iepriekš tiktu izmantotas konteinera pārvešanai, novietošanai un piekraušanai", stāsta A.Veispāls, uzsverot, ka jaunās iekārtas priekšrocība ir arī paaugstinātā manevrētspēja un spēja novietot konteinerus kravas tuvumā, nodrošinot ērtāku un ātrāku kravas konteinerizācijas procesu.

Rīgas brīvosta ir lielākā osta Latvijā, kuras kravu apgrozījums 2017. gadā sasniedza 33,7 milj. tonnu. Tā ir daudzfunkcionāla osta ar modernu un drošu infrastruktūru, kurā augstas kvalitātes pakalpojumus sniedz vairāk nekā 200 ostā strādājošie privātie komersanti, tai skaitā 34 stividoruzņēmumi (kravu termināļi).