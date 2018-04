Aizvadītajā nedēļā Latviju apmeklēja augsta amatpersonu delegācija no Pekinas municipalitātes (Ķīna). 27. martā Ķīnas galvaspilsētas vicemēra Zanga Gonga (Zhang Gong) vadītā delegācija apmeklēja arī Rīgas brīvostu. Vizītes laikā viesi tikās ar Rīgas brīvostas pārvaldnieku Ansi Zeltiņu, iepazinās ar Rīgas brīvostas darbības rādītājiem, infrastruktūru, pakalpojumiem un attīstības projektiem. Pekinas pilsētas pārstāvji tika informēti par potenciālajām investīciju un sadarbības iespējām Rīgas ostā, parādot Rīgas ostu gan kā efektīvu tranzīta mezglu Ķīnas konteinerkravu transportēšanai, gan kā izdevīgu vietu Ķīnas investīcijām.

Oficiālās tikšanās laikā Pekinas municipalitātes pārstāvji apliecināja, ka Ķīnā tiek piešķirta liela nozīme loģistikas un transporta attīstības iniciatīvai "One Belt One Road" jeb Jaunajam Zīda ceļam. Tas ir ambiciozs multitriljonu projekts, kura mērķis ir jaunu, efektīvu tirdzniecības savienojumu izveide ar Āzijas, Eiropas un Āfrikas valstīm. Svarīga šīs iniciatīvas sastāvdaļa ir jaunu sauszemes, galvenokārt dzelzceļa, maršrutu izveide no Ķīnas uz Eiropu. Rīgas ostai ir svarīgi iekļauties Jaunā Zīda ceļa Ziemeļu atzarā kā izdevīgam loģistikas centram Ķīnas kravu distribūcijai Baltijas reģionā un Skandināvijā.

"Rīgas brīvostai ir potenciāls, lai spēlētu būtisku lomu Ķīnas projektā "One Belt One Road". Te ir gan visa nepieciešamā infrastruktūra, gan iniciatīva abpusēji izdevīgai sadarbībai. Rīgas osta savieno jūras un sauszemes transporta ceļus, tādēļ tai noteikti jākļūst par nozīmīgu tranzīta mezglu Jaunā Zīda ceļa projektā", pēc tikšanās atzina Pekinas municipalitātes ārlietu biroja ģenerāldirektora vietnieks Gao Zijongs (Gao Zhiyong).