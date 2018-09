Aizvadītā nedēļā, no 19.-20. septembrim Portugāles galvaspilsētā Lisabonā Rīgas Brīvostas pārvalde kopā ar SIA "Rīgas pasažieru termināls" piedalījās CLIA, pasaules lielākās kruīza industrijas asociācijas, organizētā samitā, kuru apmeklēja visas pasaules lielākie kruīza līniju operatori.

Samita ietvaros Rīgas brīvostas pārvalde pozicionēja Rīgu kā pievilcīgu un viesmīlīgu galamērķi, uzsverot, ka Rīgas ostā ir paveikta virkne mājasdarbu, lai tā kļūtu kruīza kuģiem aizvien piemērotāka gan kuģošanas drošības, gan kapacitātes ziņā. "Ir veikti pieejas kanāla un kuģu apgriešanās baseina tīrīšanas darbi, kas ļauj mums pilsētas centrā uzņemt aizvien lielākus un apjomīgākus kruīza kuģus, kā arī, ieskicējot nākotnes perspektīvas, saistībā ar ostas aktivitāšu pārcelšanu no pilsētas centra mums būs pieejamas vēl papildus piestātnes eksportostas rajonā", par ostas pieaugošajām iespējām pārliecināts Edgars Sūna, RBP pārvaldnieka vietnieks ostas attīstības jautājumos.

Samita laikā, lai pārrunātu nākotnes sadarbības iespējas, ar Rīgas pārstāvjiem tikās tādu globālu kruīza kompāniju lēmumu pieņēmēji kā "Carnival Maritime Gmbh", "Marella Cruises", "Costa Crociere", "Holland America Group", "Pullmantur", "TUI Cruises" u.c., kas liek domāt, ka Rīgas uzņemtais kurss un stratēģija kruīza kuģu piesaistē ir bijusi pareiza, un nākotnē mums ir visas iespējas panākt to, lai Rīga tiku iezīmēta visos populārākajos Baltijas kruīzu maršrutos.

Jāatzīmē, ka kruīzu sezona Rīgas ostā, tāpat kā citviet Baltijas jūras reģionā, ilgst no aprīļa beigām līdz oktobra sākumam. Pēc tam vairums kuģu dodas uz siltākām jūrām vai arī apkalpot ekskluzīvus galamērķus. Piemēram, nelielais "Corithian" laineris, kas tika pietauvots Rīgas ostā aizvadītajā nedēļā, tālāk, šķērsojot Atlantijas okeānu, dosies uz Antarktīdu, kur drīz sāksies kruīzu sezona.

Kruīzu ceļojumi – šobrīd viens no visstraujāk augošajiem tūrisma segmentiem pasaulē. Kruīzu kuģu skaits Rīgā ar katru gadu pieaug. 2016.gadā Rīgas ostā pietauvojās 63 laineri, pērn – 87. Šogad Rīgā ieradīsies 91 kruīzu kuģis, pārstāvot 30 dažādus operatorus un atvedot šurp teju 70 tūkstošus pasažieru, no 123 dažādām valstīm. Saskaņā ar Rīgas brīvostas pārvaldes apkopoto informāciju, 33% no visiem tūristiem ir vācieši, 17% no ASV, 10% no Lielbritānijas, 6% no Somijas un 5% no Krievijas. Vairāk par 1000 kruīza tūristiem ieradušies no Itālijas, Austrālijas, Kanādas, Spānijas, Šveices, Francijas, Austrijas un Izraēlas.