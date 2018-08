Desmit stāstu sērijā par uzticēšanos “Delfi” meklē atbildes uz jautājumiem par spēju un nespēju uzticēties, guvumiem un riskiem, kas izriet no uzticēšanās. Ceturtais no stāstiem veltīts Ziemeļvalstīm, kur uzticēšanās ir viens no sabiedrības attīstības stūrakmeņiem.

“Augsts sociālās uzticības līmenis ir viens no svarīgākajiem sabiedrības resursiem, nevis nafta vai zelts” – par augstās uzticēšanās fenomenu Ziemeļvalstīs saka sociālantropoloģe Agnese Cimdiņa, kura ilgus gadus ir dzīvojusi un strādājusi Norvēģijā. Ziemeļvalstīs augsto uzticēšanos dēvē par “zeltu”, jo tā sabiedrībai dod ekonomiskus un sociālus labumus. Kā mūsu netālie kaimiņi ir tikuši tik tālu ar iekļaujošas sabiedrības veidošanu, un ko no viņiem varētu mācīties Latvija?

Vienkāršas atbildes nav, var meklēt skaidrojumu Ziemeļvalstu vēsturē, taču ne tikai. Es vispirms vērtētu cilvēku savstarpējās attiecības, attiecības ar varas pārstāvjiem un institūcijām. Ziemeļvalstu gadījumā noteikti jārunā par pilsoniskās sabiedrības veidošanos, par spēcīgām pilsoniskām tradīcijām un brīvprātīgo organizācijām, kas ir veicinājušas uzticēšanos. Jāsaprot, ka mēs runājam par tā saucamo sociālo uzticēšanos, kas faktiski ir stāsts par uzticēšanos svešiniekiem, ne savai ģimenei, radiem un paziņām. Kad runājam par uzticēšanos kā Ziemeļvalstu zeltu, runa ir par šo sociālo uzticēšanos, kur Ziemeļvalstīs ir vieni no augstākajiem rādītājiem pasaulē. Runa ir gan par līdzcilvēkiem, gan institūcijām. Piemēram, Norvēģijā, kur esmu ilgstoši studējusi un strādājusi, ir ļoti augsta uzticēšanās tiesu varai, pēc tam seko policija un parlaments. Latvijā šī situācija ir tieši pretēja, to apliecina gan socioloģiskie pētījumi, gan arī novērojumi ikdienā. Piemēram, šīs vasaras sarunu festivālā “Lampa”, kur es vadīju Ziemeļvalstu Ministru padomes organizēto diskusiju par uzticēšanos kā Ziemeļvalstu zeltu, mēs veicām aptauju klausītāju vidū, kur lielākā daļa atbildēja, ka drīzāk neuzticētos nepazīstamiem cilvēkiem. Atbildot uz jautājumu par to, kam tad ir vērts uzticēties, neparādījās neviena valsts institūcija.

Kāpēc Ziemeļvalstu uzticēšanās fenomenu sauc par zeltu?

Augsts sociālās uzticības līmenis ir viens no svarīgākajiem sabiedrības resursiem. Ieguvumi no sabiedrības, kurā cilvēki viens otram uzticas, ir ārkārtīgi lieli – ir pat zinātnieku mērījumi par to, ka, uzticēšanās līmenim pieaugot par 10 procentpunktiem, ekonomikas pieaugums palielinās par aptuveni pusprocentpunktu. Jo augstāks uzticēšanās līmenis, jo zemākas transakciju izmaksas. Valstīs ar augstu uzticēšanās līmeni vērojams daudz augstāks tā saucamais laimes indekss, kur galvgalī ir Somija, Norvēģija, Dānija – šajās valstīs arī sociālās uzticēšanās līmenis ir augstākais Eiropā. Šāda korelācija ir arī starp uzticēšanos un inovāciju, proti, to, cik liela ir mūsu gatavība riskēt, domāt atšķirīgi, nodarboties ar jaunradi. Zināmā mērā tas ir arī stāsts par uzdrīkstēšanos būt atšķirīgam un par sabiedrības toleranci pret dažādo, šķietami citādo. Un, protams, uzticēšanās ir vistiešākajā veidā saistīta ar valsts pārvaldi un politiku – jo vairāk cilvēki uzticas, jo efektīvāks ir ceļš uz kopīgiem mērķiem. Te ir runa gan par spēju definēt mērķus, gan par iešanu uz tiem. Ja cilvēks jūt, ka viņa intereses ir pārstāvētas kādos no varas līmeņiem, viņš uzticēsies. Ja ne, tad pretēji, un acīmredzot Latvijas sabiedrībā šī sajūta par interešu pārstāvību pagaidām ir ļoti nepietiekama. Un tam seko jautājums par cilvēka rīcību, viņa izvēlēm un stratēģijām apstākļos, kad viņš vai viņa uzticas un kad ne. Starp abiem šiem stāvokļiem ir milzīga atšķirība, tāpēc atšķiras arī cilvēku rīcība un tās sekas. Lūk, daļa no atbildes par tēmu, kāpēc mūsu sabiedrības atšķiras.

Kā piemēru izvēloties Norvēģiju – kā šī uzticēšanās izpaužas ikdienā?

90. gadu vidū, ierodoties Norvēģijā no Latvijas, protams, bija uzkrītošas atšķirības abu valstu sabiedrības pārvaldē, dzīves kvalitātē, uztverē un sadzīvē kopumā. Pozitīvs “šoks” bija tā labvēlība, ko es izjutu kā no mazpazīstamas vietas nupat atbraukusi svešiniece ar vājām valodas zināšanām. Es jutu, ka man uzticas, pieredzēju neskaitāmus gadījumus, kad cilvēki man palīdzēja – vienkārši tāpat, jo tā ir pieņemts. Pārsteidza arī tas, cik salīdzinoši viegli tu vari veidot savu karjeru un ka savu amatu tu vari iegūt ne tāpēc, ka kādu pazīsti, bet savu zināšanu un profesionālo kvalitāšu dēļ. Es brīnījos par to, ka dabūju darbu, lai arī nevienu nepazinu, man nebija nekādu kontaktu un uz šo vietu pretendēja vairāki norvēģi... Un tādā sadzīviskā līmenī – toreiz uzkrītoši bija tas, ka cilvēki atstāj mājas durvis neaizslēgtas, atstāj neaizslēgtu mašīnu, kafejnīcā vari atstāt pusatvērtu somu un būt drošs, ka neviens to neņems.

Stāsts par manu pirmo darbu Norvēģijā lielā mērā arī ir stāsts par uzticēšanos. Paralēli studijām es sāku strādāt uz zvejas kuģa Norvēģu un Barenca jūrā – viņu koks traumas dēļ nevarēja doties jūrā, un laimīgas sagadīšanās pēc šo darbu piedāvāja man. Lai varētu studēt un izdzīvot Norvēģijā, ir jāpelna nauda, gandrīz visi studenti kaut kur piestrādā, arī turīgu norvēģu bērni. Jā, es tolaik biju tādā vecumā, kad viss šķiet iespējams, un acumirklī piekritu piedāvājumam doties tālā jūrā uz zvejas kuģa un gatavot 40 grenlandiešu un norvēģu zvejniekiem. Tie bija gandrīz četri mēneši vētrās, neredzot krastu un dienas gaismu, jo ziemeļos vēlā rudenī un ziemā dienas gaismas praktiski nav. Pēc šiem četriem mēnešiem papildus algai es saņēmu dāvanu – kādus 60 kilogramus mencu filejas, kas Norvēģijā ir ļoti lielā vērtē. Nopirku milzīgu saldētavu, taču, pārceļoties uz Bergenu, saldētava nelaimīgā kārtā saplīsa, un visa mana dārgā krava bija lemta bojāejai. Tomēr tā jau nebūtu Norvēģija, ja viss netiktu apdrošināts, tostarp mana saldētava ar visu saturu. Un, lūk, apdrošinātājs jau otrajā dienā pēc mana zvana ieskaitīja manā kontā prāvu atlīdzību. Uz manu aicinājumu atbraukt un apskatīt pierādījumus, kas jau sākuši bojāties, apdrošinātājs nosmējās un teica, lai taču metu to visu ārā, jo viņi man tāpat ticot. Man tas šķita pilnīgi neticami. Un, jā, kad es stāstīju to paziņām Latvijā, pirmā reakcija bija: ārprāts, kāpēc tu neteici, ka tur iekšā bija vēl kādas vērtīgas lietas! Tas skandināvs vai ziemeļnieks – viņš pieņem par pašsaprotamu, ka līdzpilsonis ir labs un krietns cilvēks.