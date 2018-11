Edgars Bāliņš: Nedēļas loms sociālajos tīklos - vācplēša diena

Savai cīņai pret Noelu Gevoru Mairis gatavojās teju visu gadu, bet to, cik ilgi savai kļūšanai par premjerministru gatavojās Bordāns, Gobzems un Pabriks - atliek tikai minēt. Lai vai kā - Mairis savu cīņu ir uzvarējis, bet mūsu vietējie smagsvara cīkstoņi vēl uzvarētāju līdz galam nav noskaidrojuši.

Pēc garām diskusijām par tēmu "Gribi būt premjerministrs?", šonedēļ beidzot tika sperts solis uz priekšu un kā pirmais premjera amatam tika nominēts JKP līderis Jānis Bordāns. Apsveikt ar jauno amatu gan vēl neviens nesteidzas un 'twitteris' jau steidz prognozēt, ka cīņā par premjera krēslu pēdējais raunds vēl nav sācies.

Cik skaista mīlestība uzplaukusi starp Bordānu un Gobzemu. Skatos preses konferenci pilī un skaužu. Bordāna slavas dziesma Kaimiņam arī no mīlas lirikas zelta fonda. Tādi saldumiņi!— Gints Knoks (@Knoks) November 7, 2018

Kamēr daudzi no mums šonakt saldi snauda, Mairis Briedis otrā pasaules malā izvicināja dūres ar vācu bokseri, tādējādi ieskandinot Lāčplēša dienu. Gulēt varējām mierīgi, jo Mairis godam uzvarējis un bija arī tādi tautieši, kuri atbalstīja mūsu bokseri smagajā cīņā gan ar viedu padomu, gan ar gudru tvītu!

Par @BriedisMairis ir prieks ne tik daudz par uzvaru, bet viņa iekšējās pasaules sakārtošanos. To varēja redzēt. Piemēru noteikti var ņemt no Usika - tam džekam garīgais trauks ir piepildīts un tāpēc izdodas, turklāt skaisti!! Abi malači! Tādu boksu mēs esam pelnījuši!— Gustavs Terzens (@Terzens) November 11, 2018

Ļoti interesanta Brieža cīņa šodien. Bet ap pieciem no rīta. Hmmm. Un super interesantā Usiks-Belju pusnaktī. Kā to savienot nezinu.— Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) November 10, 2018

Ja Mairis pusfinālā boksēs kā pret Gevoru, tad no Glovacka smagi norausies.— Rasnais (@pudzinsh) November 11, 2018

Pamostoties, apskatot kā beidzies box - nekādu pārsteigumu. Kas īstenībā ir labi. Usiks - the great, Mairis - two more steps.— Olafs Jākabsons (@pulks) November 11, 2018