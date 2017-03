Vēdiskās hiromantijas un numeroloģijas meistare Natālija Čehovska (attēlā) ir ne tikai praktizējoša speciāliste bērnu psiholoģijā un pedagoģijā, bet arī Latvijā jau iemīļota sieviešu programmu lektore un tantras pasniedzēja. Aprīļa sākumā Natālija atkal būs Rīgā, šoreiz skarot tēmu par postošām kļūdām, ko pieļaujam attiecībās gan ar dzīvesbiedru, gan ar vecākiem. Skaidrs, ka četru stundu nodarbību nevar ietvert vienā sarunā, un tomēr kādas tad ir šīs kļūdas?

"Pirmajā lekcijā mēs runāsim par kļūdām, kuras ģimenē pieļauj dzīvesbiedri," atklāj meistare Natālija. "Tās var iedalīt sieviešu, vīriešu un kopējās." Protams, gribam uzzināt vairāk.

"Sāksim ar sieviešu kļūdām: ticību tam, ka sievietes dēļ vīrietis ir gatavs mainīt savu raksturu un ieradumus, ticību tam, ka es spēšu izmainīt vīrieti.

Skaidrs, ka noteiktā attiecību posmā (nosauksim to par "konfekšu–ziedu" periodu) vīrietis ir iedvesmots un atrodas iekarošanas stadijā. Šajā periodā viņš ir gatavs parādīt savas labākās īpašības, solīt "nonest zvaigznes no debesīm", "uzdāvināt visu pasauli" un tā tālāk.

Tomēr saprātīgai sievietei ir jāsaprot, ka raksturs un ieradumi veidojas gadiem ģimenes, sabiedrības, apstākļu ietekmē, savukārt dažus pamata ieradumus cilvēks veido pat vairāku dzīvju garumā! Tos mainīt sevī nav tā vieglākā lieta, kur nu vēl partnerī–vīrietī! Jo neviens jau nav atcēlis vīrieša ego. Un vīrietis ir pārliecināts – ja jau tu esi viņu izvēlējusies, tad viņš jau ir ideāls un uzvarējis sīvajā konkurences cīņā par sievieti starp sev līdzīgajiem.

Tāpēc izmainīt partnera raksturu un ieradumus ir grūts un nepateicīgs darbs, kas prasa ne gadu, bet gadu desmitiem ilgu pacietību, mīlestību un kompromisus. Un nav vērts cerēt uz ātru rezultātu.

Pareizāk ir izanalizēt rakstura īpašības, pieņemt tās par pamatu un izlemt, vai tu spēsi nodzīvot ar šo cilvēku ja ne visu mūžu, tad vismaz 10 gadus, un izveidot ar viņu harmoniskas attiecības.

Starp vīriešu kļūdām es izceltu vienu no vairākām, par kurām mēs runāsim lekcijās: neizpratni par to, ka sievieti ir jāturpina iekarot visu mūžu. Zīmogs pasē ir tikai uzticības avanss vai iespēja, ko sieviete dod vīrietim, izceļot viņu starp daudzajiem.

– No kurienes tādas kļūdas rodas? Vai tas ir audzināšanas rezultāts vai varbūt karmiskā pieredze? Vai kaut kas cits?

Daļu kļūdu partneris pārņem no vecāku uzvedības modeļa laulībā. Piemēram, pienākumu sadalīšana ģimenē. Ja vīrieša ģimenē tēvs negatavoja, neuzkopa māju vai nepalīdzēja sievai rūpēties par bērniem, tad arī viņa dēls savā ģimenē uzvedīsies tieši tāpat. Ne velti ir tāds sakāmvārds: "Bērns ir savu vecāku spogulis."

Taču ir arī ieprogrammētās kļūdas, t.i., karmiskās lietas. Cilvēka plauksta tās demonstrē ļoti uzskatāmā veidā. Piemēram, nepilnīgi vai pārāk attīstīts Mēness (Čandra) ar noteiktām, situāciju pastiprinošām zīmēm. No vienas puses, tas dod cilvēkam spriedzi un aizdomīgumu, no otras – spēcīgu iztēli un šaubas. Gan viens, gans otrs nepalīdz stiprināt attiecības ģimenē.

– Kuras no kļūdām, jūsuprāt, ir visbīstamākās un kādēļ?

Es domāju, ka bīstamākās ir tās, kas attiecas uz dzimtu un dzimtas attiecībām. Tās ir grūti diagnosticējamas un ir redzamas tikai pēc dzimtas kartes analīzes. Cilvēki reti ir spējīgi tās patstāvīgi izanalizēt.

Piemēram, visas sievietes dzimtā noteiktā vecumā šķiras ar vīriem pēc savas iniciatīvas. Vai arī viņu vīri nomirst. Vai arī vīrus izvēlas līdzīgus tēvam, un sieviete zemapziņā, pastāvīgi mainot partnerus, patiesībā meklē nevis vīru, bet tēvu.

Parasti šīs lietas pēc to izteikšanas balsī un apstrādes tiek apzinātas, un pakāpeniski cilvēks no tām atbrīvojas.

– Vai starp šīm kļūdām ir arī kāda, ko šīs dzīves laikā nav iespējams izlabot? Kura un kāpēc?

Mana ilggadējā konsultāciju prakse rāda, ka viss ir atkarīgs no personības un karmas. Viens ir skaidrs – ja cilvēkam ir spēcīga vēlēšanās, neatlaidība un noteikta secība darbā ar sevi, pielietojot pareizas koriģējošās metodes, ļoti daudzas lietas var mainīt.

– Jūs regulāri apmeklējat Latviju un, es tā pieņemu, labi pazīstat šejienes cilvēkus. Vai zemē, no kuras jūs nākat (Ukrainā) biežāk izplatītas tās pašas vai citas kļūdas?

Jau daudzus gadus es sniedzu konsultācijas cilvēkiem no dažādām pasaules valstīm: Ukrainas, Krievijas, Itālijas, Amerikas, Kanādas, Vācijas, Indijas un, protams, Latvijas – šurp es braucu divas reizes gadā. Daudzi mani klienti pēc tam kļūst par maniem draugiem, daži – arī par skolēniem.

Es nevaru teikt, ka kļūdām attiecībās ir kādi nacionāli, teritoriāli vai etniski principi. Drīzāk attieksme pret laulībām un ģimeni dažādās valstīs ir atšķirīga, kas, savukārt, ietekmē savstarpējās attiecības.

Skaidrs, ka attiecības ģimenē indiešiem un latviešiem būs atšķirīgas. Piemēram, Indijā jaunā ģimene dzīvo kopā ar vīra vecāku ģimeni, kas attiecīgi veido noteiktu attiecību tipu un īpašu atbildību, sasaistot dzimtas vecāko paaudzi ar jaunāko. Eiropas valstīs jaunie ļaudis cenšas dzīvot atsevišķi – tas iemāca būt patstāvīgiem, taču attālina no dzimtas, tradīcijām un lielas ģimenes. Itālijā vīrieši ir ļoti stipri pieķērušies savām mammām, un bieži mammas ir tās, kuras regulē attiecības jaunajā ģimenē. Ir tādas īpatnības arī Latvijā, taču par tām labāk runāšu lekcijās...

– Droši vien arī jums pašai (par spīti plašajām zināšanām vai varbūt pirms to iegūšanas) ir nācies savā dzīvē pieļaut kādu no kļūdām, par kurām būs runa lekciju ciklā. Lūdzu, padalieties savā pieredzē!

Es augu ģimenē, kur ģimenes vērtības un rūpes par tuvākajiem bija pirmajā vietā. Mans tēvs kopš agras bērnības kopā ar mani nodarbojās ar jogu, ieaudzinot vēdiskās vērtības. Mamma – pēc profesijas pedagoģe – ļoti nopietni un vispusīgi attīstīja savu meitu (tas ir, mani).

Taču ne laba audzināšana, ne izglītība nepasargāja mani no kļūdām dzīvē. Un galvenā no tām – nenovērtēt to, kas tev ir. Tāpēc tagad katru dienu es pateicos Dievam par to, kas man ir dots: mīlošs vīrs, bērni, mazbērni, tuvi draugi, labi un cienīgi skolēni, veselība un nodarbošanās, kurai es veltu sevi – centrs "Atma".

Un vēl mierīgas debesis virs galvas – ticiet man, tas ir ļoti daudz.

– Kas vispār ir vērtīgāk – nekļūdīties nemaz vai kļūdīties, tādējādi gūstot dvēseles pieredzi?

Kas vispār ir labāk – slimot vai neslimot?

Ja ir izvēle, tad labāk neslimot. Bet, ja nav, tad – ātrāk atveseļoties un iet tālāk. Jo dažas samskāras jeb tā sauktā negatīvā pieredze ne pārāk labi ietekmē nākamās attiecības. Negatīvi piedzīvotais drīzāk izraisa neuzticēšanos partnerim un traucē dzīvot.

– Varbūt pastāv arī tāds scenārijs, ka, sastopot savā dzīves ceļā kādu konkrētu cilvēku (dzīvesbiedru, piemēram), kļūda ir nenovēršama – kaut vai horoskopu nesaderības dēļ?

Kas ir liktenis jeb karma? Vai tā maz ir? Noteikti ir. Tieši to pēta astrologi, numerologi un hiromanti. Es esmu hiromante un numeroloģe, katrā savā konsultācijā es pētu cilvēku rokas un redzu, kā cilvēki maina savu likteni, mainot līnijas rokās. Dažreiz tās uzlabojot, citreiz – ne.

Tāpēc daudziem ir 33% brīvās izvēles, tā ka – viss ir mūsu rokās!

– Ko vēl jūs vēlētos likt pie sirds "Orākuls.lv" lasītājiem?

"Orākuls.lv" lasītājiem es novēlu būt stipriem, ticēt sev un savām iespējām, mīlēt un novērtēt tuvākos, pētīt savu likteni un mēģināt mainīt to uz labāku pusi. Visu laiku pilnveidot savu raksturu. Ticēt tam, ka dzīvē nav nepārvaramu apstākļu, ir tikai zināšanu un pieredzes trūkums.