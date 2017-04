Mums visiem par kaut ko sāp sirds. Tas ir tik cilvēcīgi! Taču – nav laika auklēties ar sirdssāpi, jādzīvo taču tālāk, tāpēc mēs meklējam un atrodam dažādas izejas – atkarības, medikamentus, savu emociju izbloķēšanu vai varbūt kādu "garīgu patvērumu". Vai to darīt ir vērts? Skaidro medicīnas doktore un bestselleru " Mind Over Medicine: Scientific Proof That You Can Heal Yourself " (2013), " The Fear Cure " (2014), un " The Anatomy of a Calling " (2015) autore Lisa Rankina.