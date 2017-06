Sirds meditāciju vadītāja Simona Kārkliņa atzīst, ka kleitās un svārkos jūtas sievišķīgi labi, bet bieži velk arī bikses un šortus – un arī jūtas brīnišķīgi. "Pati svarīgākā ir iekšējā labsajūta, un, ja tā ir, ar apģērbu var rotaļāties. Man patīk dažādība. Kleitas un svārki vairo sievišķību, bet ar tiem vien nepietiek. Ir jārūpējas par savu iekšējo sievišķo sajūtu – jānodarbojas ar to, kas liek acīm mirdzēt un sirdij starot," uzsver Simona.

Savukārt astropsiholoģe Žanete Korde atgādina, ka apģērbs ir ne tikai temperatūras svārstību, bet arī cilvēka enerģētiskā lauka aizsargs un harmonizētājs. "Rāmā sievišķā enerģija nāk no Zemes, un gari svārki ar kuplu apakšmalu ir tai atvērti. Aktīvā – vīrišķā enerģija nāk no Gaisa un Uguns stihijām dabā. Tāpat cilvēka ķermeņa augšdaļa ir ar aktīvu polaritāti, apakšpuse – no vidukļa uz leju – ar pasīvo. Novērojams psiholoģisks fenomens, ko noteikti piedzīvojušas visas dziedošās un dejojošās Latvijas sievietes, dziesmusvētkos uzvelkot tautastērpu: iztaisnojas mugurkauls, mainās stāja, gaita, kļūstam pašapzinīgākas." Astropsiholoģe piebilst, ka garus, kuplus brunčus iesaka valkāt pie neauglības problēmām.