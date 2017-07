Liktenis mums sūta dažādus cilvēkus, mēs tiecamies rast laimi ar katru no tiem, taču viļamies un nesaprotam, kas bija ne tā, kāpēc apstākļi sakārtojās tā, ka pie visas saulainās perspektīvas jūs pēkšņi šķiraties. Par to, kādas mācības tajā slēpjas, vietnē "Brainum.ru" stāsta psiholoģe un ezotēriķe Jūlija Sudakova.

Paiet laiks (un dažkārt gana ilgs), pirms tu aptver, ka šī mācībstunda, ko sūtījis liktenis, ir apgūta. Ka tas, kā notika, ir neizbēgamais variants, un ir vien mēģinājumi pastrīdēties ar likteni, uzminēt to, nevis apgūt šo stundu, bet apgrūtināt teoriju ar praksi, bet, tā vai citādi, – tas tik un tā notiks. No tavas dzīves aizies kaut kas svarīgs – līdz ar to, kurš to šo svarīgo atnesa. Un pēc tam kādā brīdī tu sapratīsi, ka tieši tā arī bija jābūt, sapratīsi, kāpēc, un... piekritīsi.

Pat ļoti patstāvīgas sievietes dzīve uzplaukst un kļūst vēl krāšņāka, kad viņas dzīvē ienāk tas vīrietis. Visas brīvās sievietes alkst satikt savu vīrieti, tādu, ar kuru viss būs citādi, ar kuru viss būs labi, tā taču ir, vai ne? Vairums uzskata, ka likteņa sagatavotā tikšanā izskatās tā – "kaut kas manī noklikšķēs, un es to sajutīšu...".

Tu droši vien arī tā domā...

Bet bēdīgā ziņa ir tāda, ka izteiksmīgi klikšķ, jumtu norauj un galvu sagriež tikai tad, kad pie tevis ir atnācis karmiskais vīrietis – uz atstrādi. Tad klikšķ tā, ka garām nepaiesi! Un uzreiz šķiet, ka tas ir viņš... Bet 95 procentiem sieviešu pēc tādiem klikšķiem izrādās, ka tas nav Viņš, bet vienkārši slikta karma, no kā pēc tam ir tikai sāpīgāk!

Kā lai saprot, ka tavā dzīvē ir ienācis tas vīrietis, kas tev vajadzīgs, ar kuru kopā tu attīstīsies un atvērsies kā sieviete?

Sāksim ar to, ka, lai kādi vīrieši ienāktu tavā dzīvē, viņi visi nav nejauši, ir vajadzīgi un ļoti noderīgi, taču ienāk viņi ar dažādiem uzdevumiem.

Lai būtu skaidrāk, nosacīti viņus var iedalīt trīs lielās grupās.