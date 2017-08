Dvēsele, kas gatavojas nākt uz Zemi, jau ilgi pirms bērniņa ieņemšanas komunicē ar topošajiem vecākiem – gan sapņos, gan brīžos, kad vecāki ir meditatīvā stāvoklī un gatavi uztvert.

Re, kāda saruna ar Dvēseli, kas vēl tikai gatavojas dzīvei cilvēka ķermenī.

"Kāds ir mūsu kopīgais uzdevums šeit, uz Zemes?"

"Atmodināt sievietes ķermeni. Tajā ir atmiņas par Visuma uzbūvi, par Zemes rašanos. Īstenot tēta sapni par ģimeni, kurā laimīgam būt."

Bieži vien dvēseles savus topošos vecākus atved uz meditāciju, jo, lai jauna dvēsele varētu ienākt ģimenē, nepieciešams sakārtot attiecības ar vecākiem, ar dzimtu, iztīrīt senus aizvainojumus, dusmas un bailes, kurām ir visdažādākie iemesli (piedzīvoti spontānie aborti, smagas bērnu slimības, nesaprotamas partnerattiecības, nestabila finansiālā situācija u.c.).

Kāda mana kliente, kura vairākus gadus pirms bērniņa ieņemšanas meditācijas laikā pirmo reizi sajuta viņa dvēseli, atrakstīja: "Skatos uz savu mazo brīnumu un smaidu. Atceros, kā viņš ar mani pirmo reizi sāka komunicēt tieši tavā meditācijā. Vismaz es to atceros kā pirmo. Gan jau viņš bija mēģinājis arī agrāk, tikai es to neuztvēru (jo ir tāda sajūta, it kā durvis bija ciet, ausis aizspiestas un acis aizžmiegtas, bija jūtama vien elpa pakausī, ko es izjutu kā drudzi). Nu mazais ir klāt, un drudzis pazudis. Ir labi."

Negatīvas domas un emocijas redzamas kā melni pleķi mūsu ķermeņos. Dzīve "viss ir slikti" režīmā ir kā tāda pelēka migla, kurai cauri grūti saskatīt un sajust labo.

Daudzas reizes esmu redzējusi, ka sievietēs iemitinājusies tāda kā veca ragana, kurai gribās kaut ko sliktu izdarīt vai pateikt, tai pat laikā redzu, ka sievietes būtība ir pavisam cita – starojoša un mirdzoša, kosmiska. Redzu, kā vecās raganas negatīvās domas un emocijas ietekmē visas ģimenes emocionālo un fizisko stāvokli, un domāju – vajadzīga tāda pudeļu birste, kas to veco raganu ārā izbirstē, lai sieviete var savu dzirkstošo būtību atkal ieraudzīt un sajust.

Ir ļoti svarīgi apzināties, ka vecāku domas un emocijas ļoti ietekmē bērnus. Bērni ļoti labi sajūt katru mammas domu un sajūtu. Ja mammīte gaidību laikā domā par abortu, bērniņš sastingst bailēs un tādā kā izmisuma kliedzienā. Ja mammīte domā, kam mazo atstāt, lai jau uzreiz pēc piedzimšanas atgrieztos savā ierastajā darba ritmā, bērniņam sāp sirds, jo pats, pats svarīgākais cilvēks uztver viņu kā apgrūtinājumu un nepriecājas par viņa ierašanos. Bet, kolīdz mammīte ar mīļumu pieskaras vēderam un ar mīlestību domās sarunājas ar savu mazo brīnumu, viņš atplaukst mīlestībā. Es to redzu ar iekšējo redzi un jūtu bērniņa sajūtas. Mammas negatīvās domas kā melni pleķi redzami gan mammas, gan mazā ķermenī, un sajūtas arī pat pavisam maziem bērniņiem mēdz būt ļoti, ļoti sāpīgas. Kad negatīvās domas ar mīlestību iztīrītas, melno pleķu vairs nav, mammīte un mazais abi staro mīlestībā.

Jā, visas mazā brīnuma gaidīšanas laikā domātās negatīvās domas un piedzīvotās negatīvās emocijas ir iespējams iztīrīt, un tad tās vairs neietekmē mūsu bērnu veselību un dzīvību.

Reiz piedalījos mājas dzemdībās. Masēju mammītes muguru brīžos, kad viņa juta sāpes, redzēju saikni ar dzimtas sievietēm, redzēju arī, kā dažas stundas pirms meitiņas dzimšanas tīrījās dzimtas sieviešu karma, un īsu mirkli pirms mazās piedzimšanas vērās Zvaigžņu vārti. Dzemdības ir enerģētiski ļoti spēcīgs mirklis visas ģimenes dzīvē. Gan bērniņam, gan mammai ļoti svarīga ir nesteidzīga un mīlestības pilna atmosfēra un ģimenes tuvums.

Lai Dvēsele varētu šeit – uz Zemes – realizēties, jau no pašām pirmajām dzīves dienām nepieciešama saudzīga, mīlestības un cieņas pilna attieksme pret ķermeni. Mazi bērniņi ir ļoti jūtīgi. Pirmie dzīves mēneši ir iespaidiem bagāti, tāpēc ļoti svarīgs ir mīlošas mammas tuvums, jo tas nomierina. Mammai, savukārt, ļoti nepieciešami brīži, kad viņa var atjaunot enerģiju un stiprināt savu iekšējo mieru un mājīgumu.

Ļoti bieži ir nācies sajust, cik ļoti dažādu pārdzīvojumu dēļ sāp mūsu mazo mīļumu sirsniņas. Iemesli mēdz būt visdažādākie. Arī šīs sirdssāpes mammīte var iztīrīt meditācijas laikā. Mazliet augstāk jau minēju: kamēr mazais vēl ir mammītes vēderā, viņu ietekmē mammas domas – par abortu, arī par to, kam bērnu pēc iespējas ātrāk atstāt, lai varētu atgriezties darba dzīvē. Kad bērniņš jau piedzimis, viņu ietekmē vecāku attieksme, viņu savstarpējā komunikācija un domas vienam par otru, mammas un tēta izteiktā kritika, komunikācija ar vienaudžiem un pieaugušajiem bērnudārzā un skolā.

Reiz meditējām kopā ar kādu jauno māmiņu, un meditācijas laikā tīrījām trīsgadīgā dēliņa sirdssāpes. Mazais spēlējās blakus istabā. Vakarā pēc meditācijas saņēmu ziņu, ka mazais pirmo reizi mammai pateicis, ka mīl viņu.

Mans jaunākais dēls, kuram nu jau 10 gadi, vēl nesen kādā sarunā teica, ka atceras, kā es viņu maziņu ārstēju ar mīlestību, liekot sev uz vēdera. Un – ka tas esot palīdzējis.

Pirms pāris gadiem ar kādu klienti meditācijas laikā sajutām viņas ieņemšanas brīdi. Zini, kāda ir sajūta šajā brīdī? "Juhū! Es esmu!"