Māņticība vai nē? 12 mēģinājumi noskaidrot, cik pamatoti ir ticējumi

Ik pa laiciņam nākas sastapties ar dažādiem ticējumiem, kas tik dziļas saknes mūsu atmiņā ielaiduši, ka vairs pat neiedomājamies tos apšaubīt. Iespējams, paziņojam, ka tas viss ir blēņas pilnīgās, iespējams – nesakām neko, tomēr saraujamies, kad saplīst spogulis vai kad logā ieskrien putns, jo kaut kur sirds dziļumos ticam – uz labu tas vis nav...

Šogad "Orākuls.lv" par māņticību rakstīja gana daudz, pētīja avotus, centās aizrakties līdz vietai, "kur tas suns aprakts". Lūk, mūsu visinteresantāko pētījumu apkopojums.

Nosaukt bērnu radinieka vārdā – laba vai slikta doma?

Šo materiālu veidot mūs rosināja lasītājas vēstule, taču palaikam šāds jautājums uzpeld un viennozīmīgas atbildes nav, tāpēc, domājams, tev būs interesanti uzzināt, ko par to domā numerologi, astrologi, ekstrasensi un bioenerģēti.

Kāpēc līgavas kleitai jābūt jaunai un citi ticējumi par kāzu tērpu

Šogad augusts ar visiem aptumsumiem un Merkura cilpu kāzām nebija piemērots, bet septembrī jau atkal zvaigznes ir draudzīgākas, tāpēc šoreiz mūsu "māņticības rubrikā" – ar kāzu tērpu saistītie ticējumi. To ir daudz!

No gultas jākāpj ar labo kāju. Vai tiešām un kāpēc?

Tie, kas šodien jūtas tā, it kā būtu no gultas ar kreiso kāju izkāpuši, lai nomierinās – nekāda zinātniska pamatojuma tam, ka šī bija nepareizā kāja, nav. Tiesa, nav arī nosaucamu pētījumu, tāpēc varam mazliet paprātot par šo tēmu.

Saplīsa spogulis. Vai gaidīt nelaimi?

Viens no priekšmetiem, kuriem (droši vien pelnīti) tiek piedēvētas maģiskas īpašības, ir spogulis. Senlaikos, kad spoguļi tikko ienāca bagāto ļaužu mājās, dažviet cilvēki baiļojās, ka tas "zog dvēseli". Līdz mūsu dienām saglabājies ticējums, ka mājās, kurās ir nelaiķis, spoguļi aizklājami un ka spoguļi plīst uz nelaimi. Lūkosim, kas ir šo ticējumu pamatā!

Trauki plīst – uz laimi vai varbūt tomēr uz nelaimi?

Foto: Shutterstock

Vieni no visbiežāk dzirdamajiem sadzīves ticējumiem ir par traukiem (un nav dīvaini – trauki ir mūsu ikdienas neatņemama sastāvdaļa un, protams, dažkārt mēdz plīst). Parasti pēc blīkšķa un lausku dzinkstoņas seko – "trauki plīst uz laimi". Vai tā mēs sevi tikai mierinām par neveiklību? Izrādās – nav tik viennozīmīgi!

Dāvināts pulkstenis atmēra laiku līdz nāvei – māņticība vai tomēr nē?

Reizēm tā vien šķiet, ka vislabāk no citām tautām mēs pārņemam nevis zinātnes un tehnikas sasniegumus, bet gan ticējumus un paražas. Visbiežāk – bez nojausmas par to, kā tie cēlušies un vai maz attiecas uz mums. Piemēram, šis ticējums, ka nedrīkst dāvināt pulksteni, īpaši jau mīļotajam cilvēkam.

Nedāvini nazi – izirs attiecības! Māņticība vai vērā ņemams brīdinājums?

Foto: Shutterstock

Lai nu kā, bet ticējumu mums netrūkst, un viens no tiem ir bieži dzirdētais – nedāvini asus priekšmetus tam, ar kuru negribi sabojāt attiecības. Šo nosacījumu var sastapt gan tepat mūsu zemītē, gan arī citās kultūrās. Papētīsim sīkāk!

40. dzimšanas dienu svinēt nedrīkst – patiesība vai māņi?

Foto: Shutterstock

Droši vien ne man vienīgajai ir gadījies dzirdēt tādu izteikumu, ka svinēt 40. dzimšanas dienu nozīmē piesaukt nelaimi. Tajā pašā laikā mediji pilni ar rakstiņiem par tēmu "dzīve pa īstam sākas tikai pēc 40". Par otro viss skaidrs – vari piekrist vai ne, bet pirmā ticējuma izcelsme, izrādās, ir neskaidra.

Putns ieskrēja logā – laba vai ļauna zīme?

Foto: Shutterstock

Pavasarī putni par savu klātbūtni dod zināt tik jūtami, ka neviļus pievēršam viņiem vairāk uzmanības. Un tūdaļ prātā nāk kaut kur dzirdēts ticējums, ka logā ieskrējis putns vēsta... jā, ko gan tas īsti vēsta?

Neliec somu uz grīdas – naudas nebūs! Labs padoms vai blēņas?

Foto: Shutterstock

Šķiet, šis ir viens no ikdienā visbiežāk dzirdētajiem "sadzīves maģijas" principiem. No kurienes tas radies un vai tajā varētu būt arī kāda druska patiesības? "Orākuls.lv" uzklausa ekspertus, bet secinājumi paliek tavā ziņā.

Dziedniece par māņticību un enerģētisko kaitējumu: visam ir loģisks pamatojums

Šīs pārdomas tapa, izlasot "Orākuls.lv" par to, kāpēc, stāstot par svešu slimību, nav labi norādīt pašam uz sevi. Tiešām – cik reti mēs aizdomājamies par to, no kurienes cēlušies vecmāmiņu ticējumi... Bet vajadzētu! Patiesībā gana daudz ticējumiem (ja vēlies – vari dēvēt to par māņticību) ir gluži loģisks teorētiskais un praktiskais pamatojums, ja papēta dziļāk...

Kāpēc, runājot par svešu slimību, nedrīkst rādīt uz sevi?

Iespējams, tu (gluži tāpat kā es) mēdz aizrādīt cilvēkiem, kuri, par svešām kaitēm stāstīdami, uz sevi parāda, kas tad sirdzējam kaiš. Tāds ticējums, ka nedrīkst rādīt uz sevi... Bet kālab tā? Vērsos ar šo jautājumu pie vairākiem Latvijas dziedniekiem, zintniekiem un magiem.

