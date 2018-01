Kamēr nule kā piedzimušais gads uzņem apgriezienus, vēl ir laiks sevī uzņemt starta kapitālu gan nākamajam gadam, gan savam ceļam kopumā un atklāt veidus, kā pārvērst savu nespēku spēkā. Tam veltīts pašpilnveides vietnes "Dzīveselpa.lv" rīkotais Lielais ziemas saiets janvārī, kurš sastāvēs no semināra un retrīta.

Pasākuma galvenais mērķis ir iedot ikvienam pēc iespējas vairāk iespēju un instrumentu, lai mainītu savu apziņu, savu domāšanu, lai ieraudzītu savas prāta spējas, kopā atrast vēl neapjaustos resursus sevī. To paveikt talkā nāks pazīstami savas jomas praktiķi: rekonektīvās dziedināšanas speciāliste Maira Gūtmane, maiju kalendāra zinātāja Gunta Dauģe, psihoinformaciologs Normunds Rozenšteins, alternatīvo terapijas metožu entuziaste Inga Gromova un citi.

Apzināties nespēku kā iespēju

Lūk, ko par saieta idejas rašanos pastāstīja "Dzīves elpas" veidotāja Eva Voldiņa.

"Par šo tēmu es šobrīd domāju ļoti daudz. Tas ir tāpēc, ka mana dzīve ir kļuvusi apzinātāka. Laikam mums katram dzīvē pienāk tāds mirklis, kad esam gatavi sev pateikt: "Pietiek. Tālāk viss būs citādi." Un tieši tad sākas pats interesantākais un nebūt ne vieglākais, mēs esam gatavi ieskatīties patiesībai acīs, mēs esam gatavi sarunāties ar savām bailēm. Manuprāt, nespēks – tas ir tad, kad palicis pavisma maz, lai sajustu sevī spēku un pārliecību, ka tu vari. Tas ir kā zemākais punkts bedrē, no kura atsperties, lai tiktu ārā. Jautājums ir, vai mēs apzināmies, ka tā ir iespēja. Nespēks mums rāda, ka ir pēdējais brīdis kaut ko mainīt. Tas kā uz delnas parāda to, kur noved bailes, nepārliecība, sevis nemīlēšana. Tas ir brīdis, kad mums ir iespēja palikt tur, kur esam savā nespēkā, vai beidzot darīt kaut ko citādi. Apzināt, kur esi, un pieņemt to. Ieraudzīt tājā iespēju, lai mainītu sevi un savu dzīvi."

Iebilstu, ka tas var prasīt laiku. Cik? "Katram savs laiks ir vajadzīgs. Bet tas ir paveicams," ir pārliecināta Eva.

Nav nespēka, ir aizmirsts spēks

Tēma par nespēku (vai – labāk – spēku) izrādījās gana iznteresanta, lai pajautātu vēl kādu viedokli. Lūk, ko pastāstīja prieka trenere un viena no "Dzīves elpas" pasniedzējām Inguna Dadeika.

"Pavisam nesen man bija iespēja 10 minūšu ilgā telefona sarunā novērot, kā kāds pārvērta savu nespēku par spēku nieka pāris minūtēs! No domas bēgt un izvairīties no kaut kā, kas ir grūti, kas sāp, kas nav pieņemams, līdz palikt un mainīt to, jo "ja ne es, tad kurš gan cits". Tas bija tik spēcīgi, ka man gandrīz nevilšus gribējās aplaudēt. Un tas noveda mani pie domas, ka patiesībā, mūsos nemaz nav tāda nespēka. Ir vienkārši aizmirstais spēks, varbūt noliegtais spēks, arī pazaudētais vai neapjaustais spēks. Vai neticība, ka mūsu spēkam ir nozīme.

Mēs vienmēr esam savā spēkā, arī tad, kad kļūdāmies, pakrītam, padodamies vai neredzam izeju. Vienīgais, ka tad mēs esam spēkā ar mīnusa zīmi, reversā vektorā. Bet vēl arvien radām ar savu spēku. Un ar kāda iekšējo spēku es nedomāju "es visu varu pats" vai "man kalni jāapgāž", vai "man jābūt supersievietei vai supervīrietim".

Ar iekšējo spēku es domāju to, kā mēs spējam sevi pieķert dodamies reversā un nolemt – labi, tā es to sapratu līdz šim, tagad es nolemju kaut ko darīt (domāt, uztvert, redzēt, sajust) citādi. Dažreiz kāda lielākā spēka pierādījums var būt spēja šodien izcelt sevi no gultas.

Bez atrašanās "šeit" (arī "nespēka" brīdī) mēs nezinātu, ka vēlamies būt "tur" – kādā citā, daudz skaistākā, interesantākā un vilinošākā sava dzīves ceļojuma punktā! Vai ... ka ir iespējams būt "citur"."

Apzināta izvēle ir spēka mirkļi

Viena no saieta pasniedzējām, ciguna skolotāja un rekonektīvās dziedināšanas praktizētāja Maira Gūtmane atklāj, ka viņas dzīvē šī tēma ienāusi saildzinoši nesen, taču atklājusi viņai tās milzīgo spēku.

"Stresa enerģija ir viena no visspēcīgākajām enerģijām, kuru būtu muļķīgi neizmantot savā labā. Bet es līdz brīdim, kurā man to parādīja, nebiju to aptvērusi.

No šā brīža daudz kas mainījās. Es sāku apzināties, ka man vienmēr ir izvēle, ko darīt ar esošo situāciju, kā reaģēt un tādējādi – kādu rezultātu radīt.

Kad paskatos atpakaļ, tad redzu, ka šie momenti, kuros es veicu šādu apzinātu izvēli, ir bijuši mana spēka mirkļi un zināms pagrieziena punkts (pavisam noteikti – uz labo pusi) manā dzīvē. Un tie bija mirkļi, kuros es apzināti izmainīju savas bailes, savu vilšanos, savu kauna sajūtu, savas bailes, savas sāpes, savu nespēku, par savu spēku, no kura es varu pacelties un aizlidot savā lieliskajā dzīvē. Tā ir enerģija, kurai tikai es pati apzināti vai neapzināti piešķiru plusa vai mīnusa zīmi. Un tā atbilstoši realizējas manā dzīvē ar plusa vai mīnusa zīmi. Un to visu aptvert un iemācīties pielietot būs iespējams arī tev. Uz tikšanos!"

