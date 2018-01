Gan jau svētku naktī visi – pat visskeptiskākie – kaut ko ievēlējās. Par aizrautīgajiem un brīnumiem ticošajiem nemaz nerunājot. Bet pēc tam, kad pienāk vēlēšanās "izpildes termiņš", nereti rodas jautājums – kāpēc tā nav piepildījusies? Lūk, kā savā blogā "Divine-cosmos.net" to skaidro Džefs Strīts.

Pēc viņa vārdiem, vairums no mums savas izteiktās vēlmes paši neviļus sabotē. Lūk, kādi ir trīs tipiskākie iemesli:

ierobežojošas pārliecības zemapziņā,

paradumā iegājusi pesimista domāšana,

iestrēgušas negatīvās emocijas.

Ievēro, ka visam nosauktajam ir sakars ar zemapziņu. Tas nozīmē, ka mēs par šo iemeslu eksistenci nereti pat nenojaušam un neaptveram, kāda ietekme tam ir uz mūsu dzīvi!

Ierobežojošas pārliecības zemapziņā

Šis, šķiet, ir visnopietnākais iemesls, kāpēc nepiepildās mūsu patiesās sirds ilgas. Un skumjākais ir tas, ka pa lielākai daļai mēs šīs pārliecības pat neapzināmies! Šīs slēptās programmas darbojas autopilotā, ietekmējot šābrīža uztveri un (kas vēl būtiskāk) formējot mūsu domas un gaidas, kas ir ļoti cieši saistītas ar mūsu realitātes radīšanu.

Pārsteidzoši, cik maz no šīm pārliecībām esam radījuši mēs paši! Lielāko daļu esam aizņēmušies no mūsu sabiedrības un vecākiem, skolotājiem un tā dēvētajām autoritātēm.

Paradumā iegājusi pesimista domāšana

Otrs sabotējošais iemesls ir pesimistiska domāšana, kas jau kļuvusi par ieradumu. Daudzi no mums ne nieka neapzinās, cik lieli pesimisti mēs patiesībā esam. Pat tad, ja "pārprogrammējam" sevi par optimistiem, pesimistiskais prāta uzstādījums, kas valda daudzu draugu un ģimenes locekļu vidū, gūst virsroku, un mēs atkal sabēdājamies...

Slavenais britu valstsvīrs Vinstons Čērčils teicis: "Pesimists saskata grūtības katrā iespējā, optimists saredz iespēju katrā sarežģījumā."

Daudzi no mums neviļus pavada milzum daudz laika, satraucoties par to, kas varētu noiet greizi. Ja tas nonāk apziņas "redzeslokā", mūsu racionālais prāts sparīgi aizstāv šādu pieeju, apgalvojot, ka ir tikai prātīgi apdomāt visus scenārijus, lai izbēgtu no iespējamām problēmām. Bēdīgā kārtā, saskaņā ar Pievilkšanās likumu, šāda pieeja tikai palielina izredzes pieredzēt to, no kā gribam izvairīties.

Apzinies to vai nē, tu radi savu realitāti ar savām domām, pārliecībām un gaidām. Kolīdz beigsi "paredzēt" problēmas un sāksi gaidīt vislabāko (tas ir, iecerēto), tu arvien biežāk to arī sagaidīsi.

Iestrēgušas negatīvās emocijas

Vēl viens svarīgs iemesls, kas liek mums pievilkt nevēlamo un sabotēt patieso vēlmju manifestēšanos, ir apspiestas negatīvās emocijas.

Pārāk bieži mēs spītīgi turamies pie pagātnē pārdzīvotām dusmām, frustrācijas, bailēm, nolieguma, zema pašvērtējuma un citām negatīvām emocijām. Šīs emocijas ir negatīva enerģija, kas ieslodzīta mūsu ķermeņos un traucē normālai funkcionēšanai, dažkārt pārtopot veselības traucējumos un sāpēs.

Un šīs ieslodzītās emocijas var būt arī jaudīgs spēks, ar ko pievelkam nevēlamu pieredzi – līdzīgu sākotnējai pieredzei, kas šīs emocijas radīja. Tas nozīmē, ka mēs neapzināti atkal radām sarežģījumus savā dzīvē.

Apzināties šos trīs galvenos iemeslus, kas kavē mūsu patieso vēlmju īstenošanos dzīvē, – tas ir pirmais solis pretī efektīvai manifestēšanai. Cerams, tu esi gatavs to spert!