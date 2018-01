Evija Saminska: nepieņemot savu tumšo pusi, sieviete nav pilnīga

Sēžu Goa templī ar savu draudzeni – dievieti Kāli un domāju par stereotipiem un "viedajiem" padomiem sievietēm. Daudzos sieviešu kursos tiek mācīts, kā kļūt labai vai pilnvērtīgai sievietei/sievai. Arī Goa ir pilns ar šāda veida iluziorām zinībām... Lielākā daļa vēl joprojām balstās uz pseidovēdām un kaut kādām izdomātām pasakām par tēmu "iziesi kursu, kļūsi supersievišķīga, un uzreiz būs klāt princis baltā zirgā ar platīna kredītkarti".

Kāpēc tieši šis templis un kāpēc Kāli? Jo sievietei ir jāpieņem sava tumšā puse... Pieņemot šo Kāli sevī, sievietē atgriežas visi viņas aspekti un iestājas harmonija, jo visas daļas ir savienojušās. Harmonija nevar iestāties, kultivējot tikai balto, pūkaino pusi! Tā ir skaista ilūzija... Tamdēļ man Kāli ir vistuvāk no dievībām – jo viņa grauj ilūzijas, atgriež pie patiesības sevī un spēka.

Cilvēkam piedzimstot, sākas viņa ceļš. Vīriešiem ir savi uzdevumi veicami un sievietēm – savi, bet galamērķis ir viens – nonākt savā centrā. Virzoties uz centru, mēs pa gabaliņam salasām savas izkaisītās dievišķās daļas, kuras, kopā esot, veido vienu veselu – tatad pilnību. Sievietēm šīs daļas var saistīt ar arhetipiem, kur katrs arhetips ir kāda dieviete.

Dažādos kursos sievietēm tiek mācīta sievišķība, bet pārsvarā tiek kultivēta tikai skaistā un baltā sievišķā puse, turklāt, no savas pieredzes varu sacīt, – ļoti virspusēji. Ir jāsaprot, ka arī šīm burvīgajām dievietēm ir ēnas puses. Parasti tās tiek atstātas novārtā kā sliktās vai melnās enerģijas. Kultivējot tikai it kā "labo", tiek noniecināts "sliktais", un sievietes dzīvo ar pusi no sevis! Ne vienmēr balts ir labs un melns ir slikts!

Tā nu es sēžu pie Kāli un domāju – kāda neraža! Es neietilpstu labo sievu kategorijā, jo neesmu pildījusi nevienu no šiem "labo sievu" priekšrakstiem... Šausmas, ne?

Vīram pretī runāju! Turklāt par maigu intonāciju nepiedomāju – saku skaidri un gaiši, lai informācija aiziet...

Ja kaut ko negribu – nedaru! Un nav man nekādu sirdsapziņas pārmetumu šajā sakarā...

Ēst gatavot māku, bet nepatīk – vīram iznāk labāk...

Man patīk būt vienai un doties savās gaitās vienai – nevajag vīru pie sāniem 24 stundas diennaktī (kārtīga sieva noteikti ir pielipusi savam vīram un viena nekur nedodas. Un kārtīga sieva noteikti ziedojas ģimenei...).

Visādas "ekstras" māku, bet ne tāpēc, lai noturētu pie sāniem vīrieti, bet tāpēc, ka pašai interesanti visu ko pamēģināt priekš sevis...

Un, ja es negribu mīlēties – tad tā arī pasaku!

Vēl ir visādi citādi skeleti skapī... Man noteikti vajadzētu iet nokaunēties, taču tas nav manā dabā.

Foto: Privātais arhīvs

Bet ar visiem skeletiem, kurus es nekad neesmu slēpusi, vīrieši mani ir lutinājuši un lutina joprojām. Dīvaini, vai ne? Pēc skaisti "gudrām" teorijām no manis būtu jābēg... Un bēg jau arī – savā vīrišķībā nenobrieduši puišeļi. Turklāt nejauksim enerģētiski spēcīgu sievieti ar princesi uz zirņa – tas jau ir cits grāvis. Grozi kā gribi, bet viss balstās uz enerģiju.... Spēcīga enerģija piesaista līdzīgu, citādi nemaz nevar būt. Katrai no mums enerģijas frekfrences stiprums ir nācis mantojumā, un, atkarībā no vecākiem, dzimtas, dzīves situācijām, izieto eksāmenu iespaidiem vai traumām, mēs zaudējam mantojumu vai pastiprinām to.

Ko nozīmē sievietes ēnas puse?

To var salīdzināt ar dievieti Kāli, kurai hindu tradīcijās ir atvēlēta briesmīgās iznīcinātājas loma.

Bet – ko un kāpēc viņa iznīcina?

Lai piedzimtu kaut kas jauns, ir jānomirst vecajam!

Sāksim ar to, ka šī spēcīgā dieviete neko negrauj tāpat vien. Haoss, ko piedēvē Kāli enerģijai, sākas brīdi, kad tiek sākta cīņa ar ilūzijām, un tieši šī dievība grauj visas cilvēku radītās ilūzijas.

Kāli ir transformācijas dieviete, un, kad ir pienācis brīdis graut ilūzijas, viņa metas cīņā.

Taču, ja šai graujošajai enerģijai nepretojas, haoss pārtop par apskaidrību un patiesību. Šī patiesība katrai sievietei ir individuāla un intīma.

Tikai ar paplašinātu apziņu var izprast šo spēcīgo enerģiju, jo iekrist otrā grāvī arī var! Ar skaidru apziņu, drosmīgi ieskatoties savā tumšajā pusē, pieņemot to, – vai tad tas skaitās slikti? Cilvēkiem, kuri kā strausi ir iebāzuši galvu pseidogarīgumā, lai redzētu skaistu ilūziju, – jā, skaitās gan.

Arī sievietēm māca uzburt pasaku par labo princesi, kura noteikti ar princi dzīvos ilgi un laimīgi līdz mūža beigām, bet ar galvu smiltīs, jo princeses ir jaukas un mīļas (tātad – īstas sievietes). Bet dzīvē tā nenotiek...

Drosmīgi atzīt sevī visus skeletus, būt savā taisnībā pirmām kārtām pret sevi, nomest uzvilkto masku, ieraudzīt un iznīcināt ilūzijas – tie ir daži no drosmīgās Kāli uzdevumiem.

Tantriskajās tradīcijās Kāli enerģijas kulminācijas brīdi saista ar sievietes menstruālo ciklu. Tuvojoties Pilnmēnesim, ir jāsākās mēnešreizēm – tātad tuvojas Kāli laiks, lai attīrītos un atbrīvotos no visa liekā. Pieņemot sevī šo dabas doto procesu ar lielu cieņu un sapratni, sieviete pieņem sevī daļu no Kāli aspekta. Ja sievietei ir nepatika vai riebums pret šo atīrīšanās brīdi, iestājas PMS – sieviete kļūst neadekvāti dusmīga un kašķīga.

Ir ļoti dziļi jāpaplašina sava apziņa, lai neiebrauktu grāvī, kultivējot Kāli virspusēji. Šī nav histēriska, bez sajēgas agresīvi dusmīga dievība, kura rada haosu tāpat vien! Ja tiek sevī pieņemts šis "tumšais" aspekts, iestājas harmonija, jo nav vēlmes cīnīties un tērēt savu enerģiju bez jēgas, bet tikai brīdī, kad jāgrauj kāda ilūzija.

Tantras tradīcijās vīrietis top par Vīrieti, pieņemot sievietē viņas Kāli. Tas nav viegls process, bet, ja šī iniciācija ir notikusi – pārim vairs nav vajadzības karot. Ilūzijas ir grautas, Kāli ieroči nolikti malā, un iestājas harmonija un sapratne...

Bet jāatceras viens: jāizdzīvo pilnīgi visi aspekti sevī, nepieķeroties un nekultivējot nevienu no tiem. Šādi visas izkaisītās dvēseles daļas savienojas un pārtop par vienu veselu Dievišķo.

Ko es ar šo "gudro" domu gribēju teikt?

Enerģētiski spēcīgam vīrietim nebūs interesanti ar pakļāvīgu, vienmēr izdabājošu sievieti. Un tā nav teorija – to es dzirdu no vīriešiem, pašas vīru ieskaitot. Kārtīgas, paklausīgas mātesmeitas ir vajadzīgas nenobriedušiem puišeļiem vai despotiem.

Tu prasi – kur tad ir tie stiprie vīrieši? Ir, ir pērles...

Lūk, arī dzīves uzdevums: stiprināt un vairot sevī kvalitatīvu enerģiju. Viss pārējais nāks kā bonuss!

Var arī neko nedarīt – šeit, uz Zemes, ir brīva izvēle!

Dzīve ir riktīga spēle, vajag tikai mācēt spēlēties. To var mācīties, arī apgūstot savu ķermeni un spējot ar to sadarboties. Ja tevi interesē dalība jaunā sakrālās dejas–meditācijas kursā, kas 7. februārī sāksies Rīgā, sīkāku informāciju meklē šeit.