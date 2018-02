Nu jau vairākus gadus es vadu meditācijas, kuru laikā esmu pamanījusi, ka visvairāk cilvēkiem trūkst mīlestības un uzmanības, – ļoti daudzi jau no bērnības jūtas vientuļi un nemīlēti. Bet tieši mīlestība un pateicība no sirds paaugstina vibrācijas, šeit – uz Zemes – dzīvojot!

Maikls Ņūtons grāmatā "Dvēseļu ceļojums" raksta: "Cilvēkiem ir rupjas, negatīvas emocijas – dusmas, naids, tās ir baiļu un sāpju sekas un saistītas ar cīņu par izdzīvošanu."

Sergejs Lazarevs grāmatā "Karmas diagnostika" norāda uz mīlestības nozīmīgumu: "Cilvēks ir ļoti sarežģīta informatīvi enerģētiska sistēma, tikai nedaudz procentu no tās aizņem fiziskais ķermenis un apziņa, un 75–98 procentus – informatīvi enerģētiskie zemapziņas slāņi, tikpat nepazīstami mums kā Visums. Ļoti nozīmīgs biolauku raksturojošs lielums ir tā pieslēgtības līmenis Kosmosam. Tas stipri atkarīgs no cilvēka un viņa priekšteču ētikas, un galvenais pārkāpums, kurš izposta šīs struktūras, ir mīlestības nogalināšana."

George Kavassilas grāmatā "Mūsu ceļojums Visumā" pievērš uzmanību tam, kā notiek masveida manipulācija ar cilvēkiem: "Pastāv ne tikai pasaules, bet arī galaktiskā un pat kosmiskā matrice. Čiekurveida dziedzeris (trešā acs) ir konstruēts tā, lai spētu atkodēt matriču signālus. Virtuālā veidā tiek ietekmēta cilvēces fizioloģija un veikta mūsu noskaņojuma regulācija. Un mūsu noskaņojums valda pār mūsu uzvedību. Mūsu prāti pašlaik darbojas saskaņā ar trīsdimensiju Mēness matrices programmām, kas ir pašas zemākās no vibrācijām, saistītas ar ikdienas izdzīvošanu. Tās darbojas uz vēlmju, materiālisma, konkurences, iekāres un alkatības pamata. Šo programmu blakusparādības ir domas un emocijas, kuras pamatojas bailēs. Tajā skaitā depresija, vientulība, pamestība, bezpalīdzība, vilšanās, atdalītība, skaudība, upura sajūta un sāpes."

Meditācijas laikā es reiz komunicēju ar kādu ārpuszemes civilizāciju – Trīsstaru zvaigznes pārstāvjiem. Tās bija augsti attīstītas gaismas būtnes, kas vēro procesus, kas notiek šeit uz zemes. Es pārsteigta konstatēju, ka arī viņi nav mīlestības vibrācijā.

Kopš brīža, kad sajutu Kristus un eņģeļu vibrācijas, es biju iedomājusies, ka visas augsti attīstītās būtnes dzīvo mīlestības vibrācijā. Izrādījās, ka nedzīvo vis. Pie manis uz meditācijām ir nākuši cilvēki, kas ikdienā komunicē ar citām it kā augstāk attīstītām būtnēm. Un arī šīs būtnes bieži vien neizstaro mīlestību. Cilvēki pēc tā sauktajiem čenelingiem bieži vien ir nervozi un agresīvi, kas arī liecina par to, ka komunikācija nenotiek mīlestības vibrācijā – caur sirdi.

Pieņemu, ka mēs visi esam dzirdējuši par trešo aci. Dažādās vietnēs ir pieejama informācija par vingrinājumiem, kas veicina trešās acs aktivizēšanu. Savukārt Kavassilas grāmatā ir pieejama informācija par to, ka tieši caur trešo aci notiek masveida manipulēšana ar cilvēkiem.

Šā iemesla dēļ es cilvēkiem iesaku aktivizēt sirdi, nevis trešo aci. Jo spēja mīlestībā un sirdī būt palīdz cilvēkiem sajust dvēseli un uz visu skatīties no dvēseles skatpunkta – ar mīlestību.

Mēs visi droši vien esam pamanījuši, ka maziem bērniem ir ļoti tīra mīlestības vibrācija – viņi vēl nav iestiguši negatīvo emociju purvā. Gan bērna gaidīšanas periodā, gan pirmajos dzīves gados bērna spēju mīlestībā būt ietekmē vecāku domas, sajūtas un savstarpējās attiecības. Savukārt vecāku domas, sajūtas un attiecības ļoti ietekmē viņu spēja mīlestībā būt.

Ikdienā savas vibrācijas cilvēki pazemina, viens otru aprunājot un nosodot, baidoties, dusmojoties un apvainojoties, lietojot alkoholu un ēdot gaļu. Vai ir kāda jēga ir no tā, ka cilvēks pusstundu katru rītu sēž lotosa pozā, skaita mantras un tādējādi it kā paaugstina savas vibrācijas, ja jau pēc mirkļa viņš kliedz uz savu bērnu un dusmīgi rausta viņu? Cik liela jēga ir no tā, ka cilvēks spēj sazināties ar dažādām būtnēm, ja tajā pašā laikā viņa paša bērns vai mīļotais ir mīļuma un maiguma izslāpis?

Esmu redzējusi dažus "Ekstrasensu cīņas" raidījumus. Kas tur notiek? Cilvēki, kurus sauc par ekstrasensiem un kuriem ir dažādas spējas, atklāti stāsta, ka nekad nav mīlējuši savus partnerus, un publiski propagandē dažādus melnās maģijas priekšmetus un rituālus. Vai melnās maģijas rituāli paaugstina vibrācijas? Nē. Gluži otrādi.

Skaidrs, ka mēs visi esam cilvēki. Un cilvēki jūt dažādas emocijas. Skaidrs arī, ka, alā sēžot, mīlestības vibrāciju noturēt droši vien ir vieglāk, nekā, dzīvojot stresa, baiļu un agresijas pilnā sabiedrībā.

Bet – mēs varam vismaz mēģināt saprast, kas patiešām ikdienā atjauno mūsu dzīvesprieku un mīļumu.

Mēs varam mēģināt uz visu skatīties ar mīlošu sirdi.

Un atcerēties, ka mūsu vibrācijas paaugstina mīlestība un pateicība, kuru jūtam ikdienā.

Reiz mēģināju saprast, ko var darīt, lai dzīve uz zemes kļūtu labāka. Iekšēji nāca atbilde – mainīt cilvēces DNS. Šodienas meditācijā redzēju, kā no Visuma uz Zemi nāk zelta DNS virtenes. Jutu, kā ķermenis vibrē, ar mīlestību sajūtot šīs zelta DNS virtenes, kas dziedina ķermeni un atjauno cilvēka sākotnējo vibrāciju. Kādā brīdī sajutu milzīgas pazemojumu sāpes, kuras sievietes piedzīvojušas gadsimtiem ilgi. Redzēju, kā vardarbība sieviešu klēpjos ienesusi tumsu. Un tad es ieraudzīju milzīgu zelta sievieti, kas klēpī turēja Zemeslodi. Mans klēpis pielija ar siltu zeltu. Zelta sieviete lēnām atguva savu īpašo iekšējo starojumu un spēku. Kļuva aizvien staltāka. Pirmsākums. Labestīgs, silts, mīlestības pilns. Kā sākotnēji iecerēts.