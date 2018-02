Ziema, tumšais laiks deva iespēju lūkoties sevī, sev iekšā, būt savā iekšpasaulē. Zemes kopējs pirms pavasara lūko sēklu krājumus, šķirojot, kas dīgs un kas ir ārā metams, plāno, ko vajadzētu no jauna sarūpēt, un līdzīga tīrīšana ir nepieciešama arī mums pašiem.

Labi, ja ir iespēja pirtī pērties un mazgāties, labi, ja izdodas sevi padzirdīt ar kļavas un bērzu sulām, labi ir sagaršot ar visām garšas kārpiņām pirmos sīvos lociņus, un labi, ja, tīrot un modinot ķermeni, mēs, avota ūdenī matus mazgādami, izmazgātu arī prātu. Lai visas greizās domas, iepuvušie uzskati un nelaimīgās fantāzijas izbirst, izšķīst kā burbulīši, atbrīvojot vietu kam jaunam un īstam!

No otras puses, kurš mūsdienu cilvēks avotā matus mazgā; sauso šampūnu laikmetā šīs senās prasmes zudušas, avoti aizbiruši un aizauguši ar plastmasas veidojumu atkritumu kalniem, un cilvēkbērns tājā visā tāds apjucis un nomaldījies, veidojot kokakolas bundžiņu tiltu, atbildes uz dzīves pamatjautājumiem meklē interneta vidē, nemaz nenojaušot, ka patiesība ir rodama tepat netālu aiz pilsētas... Tur, kur beidzas asfalts un sākas zemes ceļš, kas ved tālāk par acīmredzamo, tur ir jāmeklē nenopērkamais!

Dažādi speciālisti runā par pavasara nogurumu, kas cilvēkus "gāž no kājām" tad, kad pati daba aicina mosties, celties un sākt jaunu gada ciklu, sēt, stādīt, kopt un vēlāk izaudzēto novākt, lai nākamajā ziemā būtu nodrošināta pārtikšana līdz jaunam pavasarim. Tomēr nereti modernais cilvēks izvēlas ciest no pavasara vājuma... Godīgāk būtu teikt – sava vājuma, jo visticamāk, ka pavasaris nav nemaz pie vainas...

Nu, pie vainas jau nav arī pats cilvēks – ne jau tīšu prātu tāds vājš kļuva, tas saprotams. Viņš tāds kļuva netīša prāta dēļ.

Mēs saprotam, ka aptiekā nav iespējams nopirkt veselību, tur tirgo tabletes un kapsulas, un diezin vai atradīsies kāds, kurš teiks, ka, jo vairāk tablešu apēdīs, jo veselāks kļūs! Atceroties fizikas likumus, kļūst skaidrs, ja gribam būt veseli, tad slimums jādabū ārā, ja gribam būt stipri, tad – vājums, bet, ja laimīgi, tad jāķeras klāt uzkrātam nelaimīgumam.

Varētu pat to izmērīt ar tādu kā nelaimīguma termometru. Cik liela būs tā iekšējā uzkrājuma deva? Vai tikai, nu, tā – mazliet, kripatiņa, kas nav tīkama, bet dzīvot var tīri labi? Vai varbūt kā "tāds krupis, kuru vajag norīt", bet tas kā nerijas, tā nerijas? Bet varbūt iet pāri malām kā upe palu laikā, aiznesot līdzi visu, kas nav noenkurots, un, ja pat ir, vāji uzbūvētie aizsprosti netur to nelaimīguma gūzmu, kas grib izlausties no prāta važām?

Cilvēks pretojas, cīnās ar savām neesošajām vējdzirnavām, būvējot prāta konstrukcijas kā vairākslāņa nocietinājumus līdz spēku pagurumā samierinās, ka tā īstā dzīve aiziet garām pie viņa durvīm pat nepieklauvējusi, tā arī neapzinoties, ka tas jau ir viņš pats, kas neļauj sev būt tajā dzīvē iekšā, jo kaut kad, varbūt pat ļoti sen ir sāpējis, tik ļoti sāpējis, ka vienīgais veids kā to izturēt bija aizslēgt visas durvis, aiznaglot visus logus, pat aizmūrēt skursteni, lai nekad, nekad vairs nebūtu jāpiedzīvo kaut kas līdzīgs...

Ziemu nomainīs pavasaris, tas ir nenovēršami, un daba mostoties sauks, aicinās cilvēku: "Nāc, dzīvo, esi laimīgs!" Un cilvēkam būs jāizdara izvēle, dzirdot pumpuru atvēršanos: vai nu atvērt arī savus sirds brūču sarecējošos stūrīšus pa vienam vien, tāpat kā koks ļauj sev uzplaukt no lapiņas uz lapiņu, līdz viss ir zaļuma piepildīts, vai turpināt mocīties no pavasara vājuma, sintizētai vitamīnu devai pa virsu uzdzerot kolas glāzi. Kaut kāda enerģija noteikti radīsies, kādu brīdi varēs sociālajos tīklos lūkot citu ievietotās nejauši notverto pavasara baudīšanas mirkļu bildes un gaidīt atvaļinājumu, lai beidzot varētu atpūsties kādā siltā eksotiskā zemē... Bet tikmēr viss būs pavecam, kaut arī varētu būt citādi, ja vien cilvēks sadūšotos izrāpties ārā no kādreiz radītās, bet sen vairs nevajadzīgās, no sāpēm aizsargājošās kapsulas un būtu gatavs sastapt sevi uz savas dzīves takas.

Tikai tad izdosies tā pa īstam būt pavasara vidū, raugoties zilā debess jumā, dzirdēt vizbuļziedu zvanu skaņas, kas aicina pateikt tos vārdus, kas, kaut bijuši norakti dziļāk par kārtīgu akas dziļurbumu un drošības dēl vēl piesegti ar vairākiem akmeņu slāņiem, skatoties acīs viņam vai viņai, kurš vai kura, apejot prāta radītos aizsprostu, ir dziļi sirdī "iekritis" vai "iekritusi", pateikt tos trīs vārdus, kas maina visu, izdziedina, iedrošina, ielīksmo, iešūpo jaunajā veco dzīvi jebkurā vecumā, jebkurā pasaules malā...

Sakot sevī aizturētos vārdus, vienlaikus spēt sadzirdēt, kā skan šis senais dzīves laimes vēstījums bez jebkādiem piejaukumiem. Netirgojoties, negaidot neko pretī, lai skan... vien trīs vārdi: "Es mīlu tevi!..."

Dzirdi, es mīlu tevi!...