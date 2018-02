Refleksoterapeits, biodinamikas speciālists, naturopāts, hirudologs, senslāvu un Austrumu tehniku skolotājs – tik daudzos "titulos" var dēvēt Sergeju Trostnitski (attēlā). Vienā vārdā varētu teikt – dzīves kvalitātes atjaunošanas speciālists. Aicinājām Sergeju uz sarunu pirms martā gaidāmā semināra, kas notiks Saulkrastos.

– Sergej, kāpēc jūs sākāt nodarboties ar netradicionālo medicīnu?

Kurš ir teicis, ka tā ir "netradicionāla"? Vai arī dzert tableti pie katras izdevības ir kļuvis par tradīciju? Patiesībā viss, kas attiecas uz farmācijas preparātiem, ir alopātiskā medicīna, kuras galvenais uzdevums ir stabilizēt pacientu. Tā ir aptiekāru (un nevis ārstu) kopiena, kas izdomāja šādā veidā taisīt biznesu. Un nekas vairāk.

Neviens nav atcēlis homeopātisko medicīnu (kurai, starp citu, arī ir vismaz 200 gadu vēsture un savi rezultāti), taču tā ir tieša konkurence alopātiem un tāpēc cieš no nemitīgas vajāšanas.

Nu, un tā tālāk, nav vērts uzskaitīt. Jautājums ir cits – kāpēc mēs ar to visu nodarbojamies? Atbilde uzprasās pati – ja dēvējies par sēni, tad kāp grozā! Ne tik sen – pirms kādiem nieka 200 gadiem – dziednieks bija "daudzfunkcionāls": viņš pats spēja diagnosticēt, prata pagatavot zāles, par manuālajām procedūrām pat nerunājot. Kur tas viss ir tagad? Pareizi – nekur.

Ir ļoti ērti izdarīt kaut ko vienu, bet pēc tam teikt – nav mana vaina, es izrakstīju savas tabletes, pārējais uz mani neattiecas. Neviens negrib atbildēt par to, ko dara. Vēl vairāk – arī domāt negrib!

Kas attiecas uz mani, viss ir ļoti banāli – cēlonis ir gan paša veselības jautājumi, gan dažu tuvu cilvēku nāve. Kad redzi, ka kaut kas tiek darīts ne tā, bet nesaproti, kas tieši. Nesaproti vienkārši tāpēc, ka tev nav elementāru zināšanu. Un man ļoti paveicās – ar bērnišķīgu aizraušanos ar masāžām un augiem. Paveicās ar cilvēkiem, kas gadījās manā ceļā. Galu galā izveidojās noteikta domāšana un filosofija. Tāds kā "medicīniskais dzens". Paradums mācīties palīdzēja neapstāties pie sasniegtā un pastāvīgi pilnveidot iegūtās zināšanas.

– Tātad jūs uzskatāt, ka iet pie ārstiem uz poliklīniku nevajag? Labāk uzreiz atrast sev holistiskās medicīnas ārstu?

Nē, neuzskatu vis. Poliklīnikas domātas pirmām kārtām pamatinformācijas savākšanai un diagnostikai. Es arī pats sūtu savus pacientus uz konsultācijām, prasu analīžu rezultātus. Ir vajadzīga maksimāli pilnīga aina, citādi tas būs tikai mans "redzējums".

Turklāt – neviens nav atcēlis pacienta stabilizēšanu ar ārstnieciskiem preparātiem. Un vispār – nav nekā nevajadzīga. Cita lieta – kā to izmantot un kādam mērķim.

– Kas jums lika pētīt tādu plašu specialitāšu spektru?

Faktiski jau iepriekš atbildēju – vēlme aizrakties līdz notiekošā saknei, izdarīt maksimālo iespējamo, lai atgrieztu cilvēku veselībā.

Ja mēs runājam par cilvēku kā par vienotu veselu struktūru, kas turklāt pastāvīgi mijiedarbojas ar apkārtējo vidi, tad mēs nevaram cilvēku dalīt pa "specialitātēm". Bet cilvēka organisms, īsumā sakot, ir ticis sadalīts starp mediķiem un biologiem.

Kāpēc tas tā? Varbūt kādam tas ir izdevīgi? Ja cilvēks sastāv no šūnām, tad kāpēc tā ir biologu darīšana? Ārstiem nav nojēgas par citoloģiju. Precīzāk sakot, ir – grāmatas vāciņa krāsas līmenī.

Tālāk – embrioloģija. Faktiski visas disfunkcijas cilvēka formējas, kad viņš vēl ir mātes klēpī. Es par to jau esmu rakstījis savos rakstos. Ko par to zina mediķi? Faktiski neko.

Ģenētika – jau pirms 50 gadiem ģenētiķus burtiski "dedzināja". Bet pēc tam noskaidrojās, ka visu novelt uz "iedzimtību" ir izdevīgi! Un tas ir kārtīgs biznesa un naudas kušķis.

Paralēli tam "nozūmēja" epiģenētiku. Bet tā patiesi ir viens no noteicošajiem ontoģenēzes faktoriem. Jau kopš pagājušā gadsimta 40.-tajiem gadiem notikuši pētījumi. Galvenais postulāts – nevis gēni valda pār cilvēku, bet cilvēks – pār gēniem. Taču tas nav izdevīgi: ja cilvēki sāks pārvaldīt savus gēnus, tad nevarēs pārvaldīt viņu. Un kam tad tirgos tabletes?

Psihoģenētika – bez tās arī nekur! Tā ir ģenētikas un psiholoģijas simbioze. Jau sen vairs nav noslēpums, ka mūsu domas formē mūsu esību. Taču šīs domas taču arī no kaut kurienes uzradušās!

Un kā var savest kārtībā cilvēka organismu un psihi, nezinot, ar ko strādāt? Un kā var mācīt citus, ja pats neorientējies tēmā?

Es jau nemaz visu vēl neuzskaitīju...

– Kur jūs mācījāties? No kā pārņēmāt zināšanas?

Lielais vairums no tiem, pie kā es savu apmācību ceļu sāku, ir parasti cilvēki, kuru vārdi nav plaši pazīstami, un viņi dzīvo (vai dzīvoja) tālu no "civilizācijas". Tās ir tās "vecmāmiņas Jevdokijas" un "vectētiņi Serafimi", kuri tajā laikā bija zināšanu glabātāji.

Pēc tam sākās oficiālu mācību iestāžu apmeklējums. Manuālās terapijas un osteopātijas Itālijas skola, Vācijas Ortobionomijas institūts (OBEAT), Apledžera institūts, Starptautiskā Komplementārās medicīnas universitāte, mani tautieši – Georgijs Maksimovs, Igors Ļevašovs un Valerijs Fiļimonovs.

Man vispar ļoti patīk apmeklēt dažādus seminārus. Tas palīdz labāk strukturēt esošo informāciju un ātrāk atbrīvoties no balasta.

Pēdējais minētais ir īpaši svarīgi. Nu ļoti daudz "ūdens" tiek liets! Acīmredzot nauda rādās svarīgāka par zināšanām. No otras puses, skaidri redzi un saproti – kā nedrīkst pasniegt un mācīt cilvēkus. Tas arī nav mazsvarīgi.

– Kā osteopātija atšķiras no biodinamikas? Kas jūsu izpratnē ir biodinamika?

Es droši vien apvienošu abus šos jautājumus.

Kā osteopātija pati sevi pozicionē? Tā nodarbojas ar osteopātisku bojājumu novēršanu. Tā ir parasta manuālā terapija. Vienkārši uztaisīja rebrendingu un sāka ņemt lielāku maksu. Kurš vispār nolēma, ka kaut kas būtu jānovērš? Vairs nav spēju padomāt par to, ka mūsu ķermenis ir gudrāks par mūsu mentalitāti?

Ja reiz organismā ir kādi bojājumi, tad tos izraisījuši kaut kādi iemesli. Un tas briedis gadus 15–20. Un mēs tos tā – hops – un novērsām? Nē – vienkārši aprāvām visus kompensācijas mehānismus un padziļinājām problēmas ķermenī. Atvieglojums – jā, uz kādu laiciņu.

Taču tam ir pārāk augsta cena. Pēc būtības osteopāti dara to pašu, ko alopāti. Tikai viņi dod tabletes, bet šie – "novērš osteopātiskus bojājumus". Paši noteica un paši it kā novērsa.

Biodinamika ir pavisam cita "opera" – to nosaka mūsu būtība.

Dzīve ir dinamiska kustība – tātad pastāvīgi mainīga. Tur jau jāprot ieklausīties tajā, kas notiek ķermenī (un ne tikai). Bet tas ir sarežģītāk. Jo vairāk tāpēc, ka mūsdienās ir savairojušies biodinamikas pasniedzēji, kuri nezina, kas patiesība notiek ar pacienta organismu. Taču viņiem ir kaut kāds redzējums par vilņiem, kas paplašinās ar dažādu amplitūdu. Tā dēvētā "dzīvības elpa".

Te rodas jautājumi ļaudīm, kas nolēmuši kļūt par skolotājiem, – bet kas tieši notiek? Vai – ko nosaka šis "redzējums"? Jo katram taču ir savs procesa redzējums. Un ko tālāk?

Biodinamika ir ne vairāk kā vēl viens dialoga variants ar pacienta organismu. Taču tas patiešām ir ļoti labs variants.

Apvienojumā ar organismā un aiz tā robežām notiekošo procesu pārzināšanu tas patiešām ir strādājošs instruments, kas ļauj atrisināt lielāko daļu jautājumu. Turklāt efektivitāte ir īpaši augsta.

Pašlaik mēs uzskatām šo variantu par vispilnīgāko un ticamāko. Tas ir pagaidām, kamēr neesam atraduši citus variantus.

– Jūs teicāt – prast saklausīt to, kas notiek ķermenī un ne tikai. Ko jūs ar to domājāt? Psihi? Kā tā ir saistīta ar ķermeni?

Kāpēc tad uzreiz psihi? Vispirms – cilvēks ir parasts atomu komplekts, iemiesots divkājainā organismā, kas iet, izslējies stāvus. Un šis komplekts ir pastāvīgi saistīts ar to, kas atrodas blakus un visapkārt. Psihe ir atsevišķa tēma, darbā ar to ir būtiski gan pacienta paša, gan viņa senču psihoģenētiskie un epiģenētiskie posmi.

Ir vairākas teorijas – lauku struktūras, morfoloģiskās struktūras un tā tālāk. Runa ir par to, ka cilvēks atrodas nepārtrauktā vienotībā ar dabu un Visumu. Un jebkuras izmaiņas organismā ietekmē izmaiņas apkārtnē. Eksistē kopējs disfunkciju lauks – viena konkrēta cilvēka disfunkcija vienmēr atstās iespaidu uz apkārtējiem cilvēkiem un sarežģītiem mehānismiem.

Globālā disfunkcija ir būtība cilvēka ķermenī. Tā vada cilvēku un ietekmē viņa apkārtni un arī sabiedrību.

– Vai jāpieņem kaut kāds īpašs dzīvesveids, lai praktizētu biodinamiku? Meditācijas, veģetārisms vai tamlīdzīgi?

Dzīvojiet, kā vēlaties! Jūsu sistēma pati pārkārtos jūsu mentalitāti tādā formā, kādam jums tiešām jābūt. Pamazām izsīks konflikts starp jūsu Ego un Būtību. Jā, tas nebūs ātri, taču gana nesāpīgi. Izmainīsies paradumi un pieķeršanās. Jūs pārstāsiet tiesāt un nosodīt apkārtējos. Iemācīsieties pieņemt īstenību rāmi un bez satricinājumiem. Jau iepriekš teicu – tas ir savdabīgs dzens, kad notiekošā apcere un neiejaukšanās noved pie patiesi satriecošiem rezultātiem.

Starp citu, līdzīgs stāvoklis pievelk arvien lielāku pacientu skaitu, kuriem jūs tiešām esat vajadzīgi.

Par meditācijām – tās mēdz būt dažādas. Man patīk stāvoklis, kādā ieiet mans organisms, ieklausīdamies pats sevī. Tas arī ir savdabīgs meditācijas stāvoklis!

Par veģetārismu – nezinu. Ir daudz jautājumu par organisma bioķīmiju. Teiksim tā – es neesmu gatavs dot pamatotu atbildi.

– Ko jums nozīmē pasniedzēja darbība? Kāpēc sākāt ar to nodarboties?

Nu, bet ko tad iesākt ar zināšanām un iemaņām? Jā – es cenšos vismaz pusi sava darbalaika veltīt klīniskajai praksei. Taču viens pats es spēšu palīdzēt tikai nelielam pacientu skaitam.

Pasniegšana palīdz izaudzināt (tieši izaudzināt!) vēl kādus kolēģus. Tālāk jau – pēc sniega bumbas principa. Viņi apgūtajam pievienos savas iemaņas un pilnveidos to.

Starp citu, pasniegšana palīdz pašam labāk atcerēties, un tas nav mazsvarīgi. Vispār pasniegšana kā tāda ļoti labi strukturē neironu ķēdes. Arī par šiem jautājumiem mēs runājam semināros.

– Uz ko liekat akcentu savos semināros?

Pirmām kārtām tā ir prasme klausīties un dzirdēt. Nekādā gadījumā neuzmākties organismam ar palīdzību – līdz noteiktam brīdim. Vēl – "obligātā programma" – morfoloģija, anatomija un tā tālāk. Nezinot procesus, tu neizproti notiekošo. Ar savu redzējumu, visticamāk, nepalīdzēsi, es pat nerunāju par ļaunuma nodarīšanu (notiek arī tā).

Nu, un, protams, arī darbs ar sevi.

– Jūs teicāt, ka ar savu redzējumu iesācējs var arī ļaunumu nodarīt. Vai savos semināros jūs iepazīstināt arī ar kādām pašdiagnostikas un atkopšanās metodēm?

Kāpēc tikai iesācējs? Pat pieredzējuši terapeiti laiku pa laikam cenšas nodarīt nelabojamu "labumu" organismam. Vēlme palīdzēt un iespējami drīzāk iegūt atalgojumu bieži ņem pārsvaru pār visu pārējo. Nu, vai arī vēlēšanās saņemt pateicību un parādīt – re, kā es varu. Patiesi – iedomība ir liels spēks.

Un, jā, – iemaņas darbam ar sevi seminārā apskatām tikpat lielā mērā kā iemaņas darbam ar pacientiem. Tikai – ne uzreiz, šeit ļoti svarīga ir sākotnējo prasmju apgūšana. Sevī ieklausīties ir grūtāk, jo (atšķirībā no pacienta) terapeits nevar atrasties pilnīgi atslābinātā stāvoklī, kad strādā ar sevi, – viņš vienkārši aizmigs.

Tieši tāpat terapeitam ir iespēja sevi pārbaudīt darbā ar pacientu. Un bieži tas ir nepieciešams. Arī šīs prasmes ir iekļautas apmācības programmā. Ja terapeits nebūs paveicis darbu ar sevi, viņš nevarēs kvalitatīvi palīdzēt pacientam. Mūsu uzdevums taču nav "izārstēt slimības un diagnozes". Jo vairāk tāpēc, ka vairums no tām ir "feiki". Svarīgi ir saprast, no kurienes un kad tas viss ir sācies. Tieši ar to arī nodarbojamies! Kā? Mēs radām apstākļus, kuros disfunkcijās nespēj eksistēt.

Sīkāka informācija par 16.–18. marta semināru Saulkrastos – pa tālruni 26537976.