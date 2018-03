Gluži kā Rietumu medicīnā pamattradīcija ir latīņu valoda, tā Ājurvēda izmanto sanskritu, kurā uguni sauc par Agni vai Tedžas. Ja skatāmies uz makrokosmosu, tajā ir trīs fenomeni, ar ko uguns tiek asociēta – uguns uz zemes, zibens atmosfērā un Saule debesīs. Indivīdā Agni izpaužas trīs aspektos: gremošana ķermenī (par ko runā Ājurvēda), elpošana – prāna, kas dod dzīvību (ar to strādā joga), un saprāts, kas valda pār prātu (ar to stradā meditācijās).

Cilvēka ķermenī ir trīs fizioloģisko procesu grupas:

viss ar kustību saistītais ir Vatas princips,

ar vielmaiņu, uguni, gremošanu un termoregulāciju saistītais – Pittas princips,

viss, kas mums dod barojumu un stabilitāti, – Kaphas princips.

Gremošanas Agni, kas darbojas kuņģī, ir tikai viens no organisma Agni, pavisam ir aprakstīti vismaz 13 uguns veidi. Šūnu līmenī arī notiek simtiem dažādu procesu, un tām ir individuālā vielmaiņa. Ēdiens ir jāsagremo, jāuzsūc no zarnām, jāasimilē, un to paveic Agni, pārvēršot apēsto par enerģiju. Ja gremošanas Agni ir vājš, vielmaiņas procesos veidojas “aizsprostojumi”, un līdz galam neapstrādātās vielas vai toksīni var aizbloķēt kanālus mikro vai makro līmenī. Arī aptaukošanās rodas no tā, ka Agni nav pietiekami spēcīgs. Protams, ēšanai blakus mēs liekam arī dzīvesveidu.

Vata, Pitta, Kapha un to Agni

Vatas tipa cilvēki ir tievāki no dabas, viņi ir mainīgi kā vējš. Gremošanas Agni arī darbojas tā, ka brīžiem viņiem ir laba apetīte, brīžiem tās nav. Šie cilvēki ir vienīgie, kuri varētu ēst pat četras vai piecas reizes dienā un adekvāti to visu sagremot.

Tie, kuros dominē Pittas princips, ir vidējas miesasbūves cilvēki, ugunīgāki un kaislīgāki pēc dabas, ar vidēju apetīti. Ja viņi ēd vairāk asus vai fermentētus produktus, tai skaitā skābus un sāļus produktus, viņi vēl vairāk pastiprina savu uguni. Pittas cilvēkiem vēlams ēst trīs reizes dienā.

Visvieglāk komunicēt ir ar Kaphas cilvēkiem, jo viņi ir vismierīgākie – lēnīgi, labsirdīgi un attiecībās stabili. Kaphas gremošanas trakts darbojas diezgan lēni, viņiem var pietikt arī ar divām ēdienreizēm dienā. Jau ģenētiski viņi ir predisponēti uz tām slimībām, kas saistītas ar dzīvesveidu, piemēram, aptaukošanos, 2. tipa cukura diabētu. Viņiem vajadzētu vairāk orientēties uz sildošiem ēdieniem. Kapha ir smagnējais princips, kas visur izgulsnējas. Mums visiem ir vajadzīga stabilitāte – Kapha – bet ne pārmērīgi. Vienu ārstē ar pretējo – ja ir par daudz Kaphas, vajadzīga Vāta, arī produktus jāizvēlas vieglākus.

Gremošanas Uguns var izmainīties trejādi.

Pirmais – mainīga jeb lēkājoša uguns, kas vairāk raksturīga Vatas tipam.

Otrs variants, kas arī nav vēlams, – ja šī liesma visu laiku ir pārmērīgi spēcīga (par daudz Pitta). Tas ir kā tad, ja kaut ko iemet ugunī – tas nevis izcepas, bet sadeg, līdz ar to ēdiens netiek pilnībā sašķelts, un organisms nepaspēj to pilnvērtīgi asimilēt.

Trešais variants ir pretējs – liesma ir tik maza, ka tās nepietiek pilnvērtīgai sagremošanai (par daudz Kaphas). Šajā gadījumā organismā krājas līdz galam nesagremotās vielas jeb toksīni (Ama).

Noslēpums – līdzsvarā

Lai kāds būtu mūsu Agni, mērķis ir vērst to pēc iespējas stabilāku. Ja ugunskuram uzmet vezumu mitras malkas, kas notiks ar mazo uguntiņu? Tā nodzisīs. Līdzīgi – ja mums ir vājš gremošanas Agni un mēs ēdam ēdienu, kas nav bijis uz uguns, tas ir salīdzināms ar mitro malku, bet, ja pārkāpjam daudzuma principus, tas ir kā vezums. Ājurvēda māca, ka jebkuram ēdienam, izņemot augļus, vajadzētu būt kaut nedaudz termiski apstrādātam. Minimāli var ēst arī salātus, bet uzmanīgi jāskatās šķīvja princips – aptuveni ¼ daļu šķīvja.

Vatas problēmas izpaužas tā, ka ar laiku cilvēkam sākas pastiprināta vēdera pūšanās. Vata arī sausina, un sausinātā gremošanas traktā veidojas aizcietējumi. Pārmērīgas Vatas gadījumā pieaug neiroloģiskas sūdzības, piemēram, dažādas sāpes, pieaug sirds asinsvadu sistēmas darbības traucējumi, piemēram, augsts asinsspiediens, kļūst trauslāki kauli un prātā satraukums, tātad paškontrole ir vājāka.

Ja ir ļoti vāja un lēna gremošana (par daudz Kaphas), ja par daudz ēd saldumus, smagus piena produktus, ieturas vakarā, turklāt lieto dzesējošus produktus, cilvēkam bez aptaukošanās radīsies arī smaguma sajūta, arī galvā, krūtīs, vēderā. Kad Kaphas ir izteikti par daudz, veidojas Ama – toksīni.

Ja ir par daudz Pittas, uguns ir pārāk spēcīga. Arī cilvēkiem, kas nav Pittas tipa, var būt brīži, kad Pittas ir par daudz, – to var radīt stress. Ir zināms, ka stresa situācijās rodas caureja un ēdiens faktiski nesagremots atkal pamet ķermeni, nevis uzsūcas šūnās. Pittām jāēd mierīgā vietā, kopā ar draudzīgiem cilvēkiem.

Ēdienu ietekmē ne tikai tas, ko mēs ēdam, bet arī – kā tas ir iegūts, pavāra apziņa un cilvēks, kas dala ēdienu!

Nedrīkst ēst to, kas iegūts ar vardarbību, vēlami augu valsts produkti, ne pārāk fermentēti piena produkti. Pittas ir jūtīgākas, viņām ir būtiski arī, lai apkārt būtu smaržīgi ziedi, lai krāsas nebūtu pārāk ugunīgas, lai fonā skan melodiska mūzika.

Pareizas ēšanas principi

Kuņģis tikai uz pusi jāpiepilda ar cieto pārtiku, ¼ daļa – ar šķidrumu, un ¼ daļa paliek tukša, jo ir jābūt vietai, kur liesmai degt un gremošanas procesiem darboties. Ja kuņģis ir pilns, mēs nomācam šo uguni un neļaujam pārtikai sagremoties. Pusei pārtikas jābūt ar smagām īpašībam, pusei – ar vieglām. Ja vairāk ēd vieglu ēdienu, tad kuņģi var piepildīt mazliet vairāk nekā tikai par pusi.

Neviena tipa cilvēks nedrīkst ieturēt nākamo maltīti, pirms iepriekšējais ēdiens ir pilnībā sagremots! Ja mūsu Agni vēl nav ticis galā ar iepriekšējo porciju, bet mēs nākamo “kraujam” pa virsu, pamazām veidojas Ama, un tas var būt ne vien kuņģī, bet visur šūnu līmenī.

Jāņem vērā arī ēdienu saderības principi – ir jābūt ģeogrāfiskai saderībai, labāks vienmēr ir vietējais ēdiens. Nav tā, ka nedrīkst pagaršot eksotiskais lietas, bet pamatuzturā jābūt vietējiem produktiem. Cilvēkam jāēd tikai tad, kad viņš ir izsalcis!

Gremošanas uguni no līdzsvara var izsist ēdiens, kas ir:

nepiemērots vietai (pamatā jābūt vietējiem produktiem);

nepiemērots gadalaikam vai diennakts ritmam;

nepiemērots tipam (došai) un indivīda zarnu traktam (atkarībā no tā, vai zarnu trakta darbība ir normāla, kūtra vai aktīva,

nepiemērots konkrētā cilvēka Agni spēkam;

pēc uzturvērtības nepilnvērtīgs;

nepilnīgi apstrādāts – izņemot augļus un dažus dārzeņus, piemēram, gurķus, visiem produktiem jābūt termiski apstrādātiem. Tas, kas ir bijis uz uguns pirms ēšanas, dod mazāk darba mūsu gremošanas ugunij (nedrīkst karsēt vienīgi medu);

neatbilstoši "nokomplektēts" – nevajag salikt vienā ēdienreizē dažādas iedarbības produktus, piemēram, pienu, kas ir dzesējošs, un zivis, kas ir ļoti karsējošas;

neatbilstošs veselības stāvoklim un vecumam. Jaunībā metabolie procesi ir citādi nekā 40, 50 vai 70 gados. Ķermenis mainās, un ar to jārēķinās;

nepiemērots uztura daudzums. Ājurvēda neatbalsta garus gavēņus pilnīgi bez ēdiena. Ja ir par daudz Kaphas, var gavēt pa 12 stundām, bet vismaz reizi dienā apēst vieglu dārzeņu vai zaļo lēcu zupu ar kurkumu, melnajiem pipariem, koriandru un dažādiem garšaugiem. Ja cilvēks nekorekti atgriežas no pilnā gavēņa, bieži pēc vairākām gavēšanas dienām ir it kā viegluma sajūta (pieaugusi Vata), bet var parādīties dažādas Vatas sūdzības – izkalst organisms, sākas aizcietējumi, parādās hemoroīdi;

patērēts nepareizā garšu secībā. Saldā garša, kas tiek pārstrādāta Kaphas zonā, gremojas visilgāk, tad seko skābā, sāļā, asā, rūgtā un savelkošā. Ideālajā gadījumā jāsāk ēst no saldā;

sirdij un prātam netīkams. Apēstais iet trijos virzienos – daļa baro šūnas, daļa tiek izvadīta ārā, lai barotu zarnu baktērijas, un trešais virziens – ēdiens baro mūsu prātu. Tas, ko mēs apēdam, tūlītēji ietekmē mūsu prātu. No visa veselīgā ir jāizvēlas tas, kas mūs priecē.

Augstai Vātai neatbilstoša būs pārtika ar šādām īpašībām: sausa, vēsa, viegla, rūgta, savelkoša, asa. Augstai Pītai nederēs karsta, asa, skāba, sāļa un viegla pārtika, bet augstai Kaphai – salda, skāba, sāļa, smaga, auksta.

Ēdienreizē nav ieteicams strauji izdzert daudz šķidruma: liesmai nedrīkst uzgāzt uzreiz lielu daudzumu ūdens! Vajadzētu visas dienas garumā ik pa laikam dzert siltu ūdeni, jo tas šo liesmu uztur vienmērīgu. Vēss ūdens piemērots tikai tiem, kam ir spēcīga uguns.

Dārzeņu un lapu sulas ir zāles, ko lietot minimālā daudzumā. Sulas ir smagi gremojamas! Ja tev noliktu priekšā tik daudz šo lapu un dārzeņu, cik esi izspiedis, vai spētu to milzīgo daudzumu arī apēst? Tāpēc sulas (ja vien tās nav augļu sulas) jālieto minimāli vai arī termiski apstrādātas, kopā ar garšvielām. Īpaši ieteicama ir kurkuma, kas ir antibakteriāla, uzlabo gremošanu, dziedē rētas. Iesaku arī kumīnu, melnos piparus, koriandra sēklas. Ideāls veids, kā uzturēt labu gremošanu, ir dzert kaltēta ingvera pulvera dzērienu.

Un vēl – pusdienām ir jābūt galvenajai ēdienreizei, jo tad Saule ir visaugstāk un mūsu gremošanas Agni ir visaktīvākais!

Avots – "Dzīvesziņas gadagrāmata 2017"