Pirms laiciņa publicējām pasaulē atzītās tantras skolotājas Ma Ananda Saritas rakstu par to, ko vēlas vīrieši . Bet ko patiesībā vēlas sievietes? Gluži taisnīgi (un vērtīgi) būtu uzzināt skolotājas skaidrojumu kā sieviete var sasniegt seksuālo un garīgo piepildījumu. Papildjautājumus varēsi uzdot viņai personiski – Baltijas Tantras festivālā Rīgā šogad, 25.–27.maijā.

Saskaņa un harmonija attiecībās ar mīļoto un ģimenē ir iespējama, ja sieviete ir apmierināta ar seksuālo dzīvi un guvusi no tās piepildījumu. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu visas sabiedrības labklājību. Es pat teiktu, ka visa mūsu planētas nākotne ir no tā atkarīga. Šī ir viena no manām vismīļākajām tēmām, un tās izpētei esmu veltījusi 37 gadus.

Runājot par piepildījumu, kuru sievietei sniedz seksuālā dzīve, ir svarīgi izprast šādus piecus faktorus:

sievietes seksualitāte un tās darbība;

cikli;

sensorā uztvere;

čakru darbība;

garīgās attīstības iespējas.

Es esmu uzrakstījusi grāmatu "Dievišķā seksualitāte", kurā detalizēti pētīta gan sievišķā, gan vīrišķā seksualitāte. Grāmatā termins "vagīna" ir aizstāts ar tantrisku terminu "joni", kurš reprezentē sievietes ģenitālijas un nozīmē "svēta vieta", un termins "penis" ir aizstāts ar terminu "lingams", kas nozīmē "gaismas zizlis".