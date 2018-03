Ja esi sakrālās un meditatīvās mūzikas cienītājs, tad tevi iepriecinās ziņa, ka 31. martā Rīgas Kongresu namā tūres "Light of the Beloved" ietvaros ar meditatīvu noskaņu pilnu koncertu viesosies izcilā sakrālās mūzikas izpildītāja Snatam Kaur.

Amerikāņu dziedātāja, miera aktīviste un autore Snatam Kaur ir audzināta sikhu un Kundalini jogas tradīcijā. Viņai ir apbrīnojamas spējas transformēt tradicionālos Indijas sikhu dziedājumus laikmetīgos skaņdarbos, kuri šķiet pievilcīgi mūsdienu klausītājam, taču reizē arī glabā senu gudrību un ikvienā dvēselē atmodina senas ilgas pēc garīguma. Ar savu ierakstu, koncertu un nodarbību palīdzību Snatam ir dalījusies savā meditācijas, Naad un Kundalinī jogas pieredzē jau 20 gadus, pildot savu personīgo apņemšanos – dot katram cilvēkam nepieciešamos instrumentus, ar kuru palīdzību sasniegt iekšēju mieru ikdienā.

"Light of the Beloved" tūre veidota ar domu nest mūziķes priekpilno, pacilājošo mūziku plašam klausītāju lokam – koncertā būs baudāmas gan pavisam jaunas muzikālas kompozīcijas, gan arī jau klausītājiem iemīļotas dziesmas no viņas bagātīgā skaņdarbu krājuma, daudzi no kuriem ir atzīti par pasaules garīgās mūzikas klasiku.

Snatam Kaur ieraksti "Prem", "Grace", "Anand", "Liberation's Door" un "Light of the Naam" ir laikam pāri stāvoši un valdzina ar kompozīcijām, kurās tradicionālas svētās mantras un muzikālas brīvības plašums ļauj kopā saplūst austrumiem un rietumiem, nesot iedvesmu un dziļu miera izjūtu klausītājiem visa pasaulē, taču pats labākais veids, kā pieredzēt Snatam Kaur mūziku, viņas sirdssiltumu un gudrību, ir – pieredzot to klātienē.

"Koncerts ir īpaši veidots, lai atmodinātu cilvēkus mantras spēkam, lai viņi mantras iemīļotu un pieredzētu tās to tīrākajā veidolā," stāsta Snatam Kaur, "Šajos koncertos mans mērķis ir izveidot ar klausītājiem personisku kontaktu, lai dotu viņiem gaišuma un mīlestības sajūtu. Tas ir nozīmīgi īpaši šobrīd – laikā, kad pārdzīvojam sarežģītu politisko klimatu un risinām izaicinājumus, kurus mums met klimata pārmaiņas dabā. Es zinu pati no savas pieredzes – šādos apstākļos kopīga mantras dziedāšana ir ļoti dziedējoša un spēcinoša, lai pārvarētu stresu, spriedzi un gluži vienkārši to sajūtu, kad jūtamies pārņemti ar savām problēmām un neredzam tām galu. Man šķiet, ka mūsdienās šīs sajūtas bieži traucē ikkatru no mums. Koncerts ir veids kā cilvēkiem atnākt un sameklēt sevī atkal no jauna to dziedējošo miera sajūtu."

Biļetes uz Snatam Kaur 31. marta koncertu jau ir pieejemas "Biļešu paradīzes" kasēs.