Sapratne, kas ir seksuālā enerģija ne vienmēr ir cilvēka pamatzināšana, ko māca skolā vai augstskolā. Tomēr, ja iepazīstamies ar enerģijām, redzam, ka seksuālā enerģija ir pamata spēks visos dabas procesos. Tā ir iesaistīta gan augu, gan cilvēka un dzīvnieku pasaulē kaut vai no primitīvā vairošanās procesa.

Seksuālā enerģija ir mūsu dzīves spēka enerģija. Atvērta un stipra seksuālā enerģija ir mūsu dzīvīguma, enerģiskuma, radošuma un labsajūtas noteicošā sastāvdaļa.

Viens no seksuālās enerģijas stūrakmeņiem ir radīšanas izpausme. Pat, ja mēs to primitīvi nodēvējam par seksu, tā process ir radīt. Tas, ka cilvēks ir aizmirsis šīs enerģas pamatfunkciju, kas ir radīšana un vairāk to asociē ar labsajūtas gūšanu un seksuālās dziņas apmierināšanu, ir šodienas sabiedrības mazā problēma, kuru kultivē un aktivizē mediji un sabiedrība kopumā.

To, ka cilvēks ir seksuālā būtne un ka viņu virza seksuālā dziņa, savos pētījumos pārsprieda Freids un viņa skolnieki, Karls Jungs un daudzi citi. Iespējams, tikai vientulības mīļotājiem seksuālā tēma nav diskusiju vērta.

Te ir vērts apzināties, ka arī garīgās mācības, joga, Tantra, Reiki un daudz personīgās izaugsmes literatūras runā par seksuālās enerģijas nozīmi un min to kā vienu no svarīgām lietām cilvēka dzīvē – un ne tikai guļamistabā zem segas.

Šīs zināšanas, kas ved mūs tūkstošiem gadu atpakaļ, skaidri norāda uz to, ka seksuālā enerģija ir cilvēkā apslēpts spēks, kura pareiza pārvade vai izmantošana uzlabo dzīves kvalitāti, dod enerģiju un radošumu jauniem sasniegumiem, garīgā ceļa gājēji šo procesu izmanto jaunas, augstākas apziņas sasniegšanā.

Kas ir seksuālās enerģijas transformēšana

Tomēr šodien cilvēks reti aizdomājas, ka viņā ir enerģijas spēka avots, kuru var vadīt un uzlabot sevi. Te, protams, neiedomāsimies, ka stipra seksuālā dziņa ir viss, kas nepieciešams, lai viss notiktu un process sāktos. Seksuālās enerģijas pārvade vai transformācija nozīmē mainīt enerģijas izmantošanu no fiziskās uz citu izpausmes veidu.

Pēc tam, kad cilvēks ir apzinājies šo spēka avotu un sapratis, ka to var vadīt, un zina kā, kur viņš novirza šo seksuālo enerģiju, jau ir viņa paša izvēle. To var izmantot sevis atjaunināšanas procesā, radošam darbam, personīgajai izaugsmei, dzīves kvalitātes un veselības uzlabošanai. Un tie ir tikai daži no veidiem, kur šo enerģiju vadīt.

Te būtu jāapzinās, ka seksuālās enerģijas pārvade vai transformēšana citos dzīves procesos nenozīmē atteikties no seksa, noliegt to vai censties pārvarēt vēlmi pēc tā. Tas vairāk ir process, kā šo enerģiju izmantot, lai cilvēks uzlabotu dzīves kvalitāti, nevis radītu apstākļus, kuros viņā palielinās stress, dusmas vai neapmierinātība.

Kādu tehniku izmantot seksuālās enerģijas transformēšanai

Viens no veidiem, kā apzināties savas seksuālās enerģijas spēku, ir censties septiņas dienas atturēties no jebkāda veida seksuālajām aktivitātēm. Neatkarīgi no tā, vai esi attiecībās vai viens, atturēšanās nozīmē, ka nav seksa, nav pašapmierināšanās, nav seksuāla rakstura materiālu un filmu vērošanas. Šajās septiņas dienās atklāsies dzīves jomas, kurās nepieciešamas vislielākās izmaiņas. Tu uzzināsi, kādas emocijas un domas tevī dominē un pie kurām būtu nepieciešams strādāt.

Atturoties no seksuālajām aktivitātēm, esi vērotājs. Apzinies, kādas emocijas tevī rodas, kādas domas tu domā, kādas vēlmes nāk prātā. Apzinies to, bet neveic analīzi. Esi momentā un mēģini saprast, ko šīs vēlmes tev vēlas pateikt. Nesaisti to nekādā veidā un neliec tam "seksuālās enerģijas" piespraudi. Bieži šā procesa laikā var sajust enerģijas palielināšanos.

Var izmantot tantriskās mācības pamatprincipu – neatturēties no seksuālajām aktivitātēm, bet seksuālā akta laikā nenovest sevi līdz orgasmam, ejakulācijai. Nesasniedzot šo orgasmu vai ejakulāciju, tu tūlītēji sevī palielināsi enerģijas apjomu, kreativitātes spēku, koncentrēšanās spēju un iedvesmu. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc bieži pēc seksa (vīriešiem sevišķi) ir spēcīgs atslābums un gribas gulēt, – pēc ejakulācijas organisms uzreiz sāk enerģijas atjaunināšanu un patērē daudz resursu, kas rada nogurumu.

Vienlaikus izpildāma arī vienkāršā elpošana un apziņas koncentrēšana. Ja tu koncentrē savu uzmanību uz pamata čakru, veic apzinātu elpošanu un ar apziņu virzi savu seksuālo enerģiju pa ķermeni, tu sajutīsi sevī pārmaiņas gan domāšanas procesā, gan arī būs paaugstināta koncentrēšanās spēja, radošums, enerģijas palielināšanās, dzīvīgums. Jo dziļāka un vienmērīgāka elpošana, jo vairāk tu enerģetizēsi sevi.

Šīs seksuālās enerģijas pārnesei un transformēšanai noderēs arī jebkura veida meditācija, pastaigas, patīkamas mūzikas klausīšanās un tamlīdzīgi.