Tavai uzmanībai – fragments no grāmatas.

Narcisms un personības traucējumi

Kauna, dusmu un vainas ciklu bieži veicina attiecības – attiecības ar mīļoto un ar draugiem. Ir attiecību veids, kas vairāk par visiem citiem var radīt neizmērojamu daudzumu kauna un vainas: attiecības ar cilvēkiem, kuriem ir personības traucējumi.

Cilvēki, kuri cieš no narcisma, robežstāvokļa un antisociāliem personības traucējumiem, ārkārtīgi nodara pāri tiem, ar kuriem viņiem ir attiecības. Katram no šiem personības traucējumiem ir atšķirīga definīcija, taču tiem visiem ir kopīgs narcisms. Narcisma skarti vecāki, laulātais draugs, radinieks, priekšnieks vai brālis/māsa var pat veiksmīgākajiem cilvēkiem likt justies neadekvātiem un vājprātīgiem. Interesanti, ka tieši prasmīgākie un iejūtīgākie cilvēki mēdz piesaistīt šos cilvēkus–vampīrus. Sandra Brauna, kas sarakstīja grāmatu "Sievietes, kuras mīl psihopātus: neizbēgami graujošās attiecības ar psihopātiem, sociopātiem un narcistiem" (Women Who Love Psychopaths: Inside the Relationships of Inevitable Harm with Psychopaths, Sociopaths & Narcissists) savos pētījumos ir konstatējusi, ka tas it sevišķi attiecas uz sievietēm, kurām piemīt īpaši liela iecietība un kuras ir īpaši prasmīgas. Narcisti pievelk šādas sievietes, kuras bieži ir juristes, ārstes vai ienesīgu uzņēmumu vadītājas, jo viņām šķiet, ka izdosies tos mainīt. Kāpēc ne? Viņām padodas viss pārējais. Taču to viņas nespēj. Cilvēki, kuriem ir personības traucējumi, nemainās. Nekad. Labi, varbūt kāds kaut kur ir mainījies, bet konsekventi to var vērot vienīgi filmās. Reālajā dzīvē narcisti vienkārši pāriet pie nākamā upura. Braunas darbs ir vērsts uz sievietēm, taču esmu sastapusi pietiekami daudz vīriešu, kuriem ir attiecības ar narcistiskām vai robežstāvokļa traucējumu skartām sievietēm. Lai kā šie vīrieši censtos, viņi nespēj izdarīt pa prātam sievietēm, kuras tos izmanto finansiāla labuma gūšanai un tad dodas pie nākamā.

Mūsu sabiedrībā narcistiskas personības ļoti bieži izmanto cilvēkus; patiesībā Sandra Brauna to dēvē par mūsu laika izplatītāko neatzīto sabiedriskās veselības problēmu. Godīgi sakot, garīgās veselības speciālisti mēdz to notušēt, iespējams, tāpēc, ka šiem traucējumiem nav uzticamas un efektīvas ārstēšanas. Taču tie ir jāaplūko, jo tie pastiprina vainošanas/vainas sajūtas mezglu tiem cilvēkiem, kuriem tas jau izveidojies.

Cilvēki, kuri tiecas pēc garīguma un pašpalīdzības, diezgan bieži kļūst par narcistu upuriem. Narcisti ir pievilcīgi, pavedinoši hameleoni, kuri izmanto savu upuru rētas un tad saka upuriem tieši to, ko tie vēlas dzirdēt. "Kāpēc es tevi agrāk nesatiku? Tu esi skaistākā sieviete [pievilcīgākais, spēcīgākais vīrietis], kādu jebkad esmu saticis." Viņi izmanto savu pievilcību un prasmi izskatīties pēc "ideālā" partnera. Pēc kāda laika ego radītā viltus personība sabrūk; ego parasti nespēj uzturēt šādu fasādi ilgāk par dažiem gadiem. Tad cauri sāk spīdēt viņu īstās īpašības, un tiem izpatikt vairs nav iespējams. Normāli, empātiski cilvēki kļūdās, domājot, ka narcistam piemīt tāda pati empātija un nožēla kā viņiem. Viņi domā: ja vien būs pietiekami daudz mīlestības un rūpju, narcists nāks pie prāta. Tā nebūs vis.

Cilvēki, kuri cieš no narcistiem, mēdz visās attiecību problēmās vainot sevi un "strādāt ar sevi", lai attiecības uzlabotu vai liktu narcistam mainīties. Viņi domā – ja izlasīs šo grāmatu, apmeklēs šo konferenci vai izlasīs šo rakstu, noteikti visu sapratīs un mainīsies. Patiesībā tas tikai izsūc empātiskā cilvēka enerģiju, barojot narcistu, kurš to notur uz āķa. Empātiskais cilvēks domā: "Lūk, nu viņš saprot. Viņš kļūst labāks." Patiesībā narcists saprot tikai to, ka viņam ir jāizliekas, lai otrs cilvēks paliktu ar viņu.

Narcisti spēj sagraut cilvēkus, ar kuriem ir attiecībās, pastiprinot viņu sāpes, kaunu un vainas sajūtu. Viņi izsūc savu upuri sausu, noniecina to un liek apšaubīt savu vērtību. Bieži gadās redzēt pāri, kurā viens ir narcists. Narcists fiziski izskatās lieliski, savukārt cilvēks, kuram piemīt empātija (viņa apgādātājs), izskatās noguris, viņam ir liekais svars. Ja esat šādās attiecībās, tad, jo ātrāk to saprotat, jo labāk. Lai padarītu dzīvi vieglu, jāiemācās, kā atpazīt narcistu, un laika gaitā jāpārstāj koncentrēties uz to, kāpēc partnerim piemīt šādas īpašības. Vienkārši jāpārstāj censties palīdzēt, jo jūs ziedojat asinis tā vietā, lai dzīvotu savu dzīvi. Viņiem ir pašiem sava Augstā Vara. Jūs tā neesat.

Pēc visa teiktā, lūdzu, saprotiet, ka daļa jūsu – dvēsele – ieveda šos cilvēkus jūsu dzīvē, lai palīdzētu jums atrast un atzīt savu vērtību un personības spēku. Kad nosauksiet vārdā izmantošanu un atgūstaties no tās, ievērosiet, ka dzīve kļūst vieglāka un jautrāka, nekā jūs jebkad būtu varējis iedomāties. Tas ir process, nevis notikums. Sabiedrība gadu simtiem ir aizstāvējusi narcistus; daudziem no tiem ļoti labi padodas tas, ko viņi dara, tāpēc mēs mēdzam pievērt acis uz to, kā viņi izturas pret citiem.

Kad tikko sākat apzināties, ka jūs izmanto narcists, tas var būt šokējoši, iespējams, nevēlaties tam ticēt, taču jums ir jānotic un jādara viss nepieciešamais, lai pārstātu uz narcistu reaģēt un sāktu dzīvot savu dzīvi. Ja to nedarīsiet, joprojām tiksiet atmests atpakaļ vainošanas/vainas sajūtas mezglā, kas bloķē pieeju vieglai dzīvei. Resursu sadaļā esmu uzskaitījusi dažus labus resursus, kuri var noderēt.