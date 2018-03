Modris Mahesh Kalnciems ir klusi krājis plauktā daždažādus sertifikātus un ieguvis dzīves pieredzi. Kā viņš pats par sevi saka: esmu aksiologs, astrologs, astropsihologs, mistiķis, kurš iet sevis izzināšanas un pilnveidošanās ceļu. Modris vairāku gadu garumā, izmēģinājis un praktizē dažādas Ošo un citu skolotāju prakses, kuras nodod tālāk interesentiem lekcijās un privātkonsultācijās. Pašlaik dziļi apgūst attiecību tēmu. Esmu aicinājusi Modri uz sarunu, jo pavisam drīz viņu varēs sastapt interesantā lekciju ciklā.

– Kā tu nonāci līdz šim brīdim? Kur apguvi savas zinības?

Varu sadalīt savu dzīvi divos posmos: dzīve līdz zinībām un dzīve pēc. Pirms zinībām biju sportists. 2012. gadā savu dzīves vektoru nomainīju uz dažādu zināšanu apguvi: astroloģiju, numeroloģiju, dažādu enerģētisko prakšu apguvi.

Pa šiem sešiem gadiem ir sakrāts ļoti daudz informācijas, un šī informācija tika izanalizēta un praksēs pārbaudīta; es jutu, ka pienācis laiks ar šo pieredzi dalīties ar citiem, jo ir skaidrs, ka pasaule ap mums mainās, un mēs arī maināmies... droši vien šīs izmaiņas būs aizvien vairāk jūtamas. Patiesībā tas, kas varētu mūs stiprināt, ir tieši attiecības: attiecības ir tā dzīves sfēra, kurā mēs esam nepārtraukti, paši ar sevi, ar ģimeni, darbā, atpūtā. Sastopamies ar dažādiem cilvēkiem un iegūstam dažādas pieredzes šajā saskarsmē. Ja mēs esam komfortā ar sevi un saviem tuvākajiem, mēs jūtamies komfortabli arī ārpus savas mājas sienām, varam būt noderīgi pārējiem sabiedrības locekļiem. Ja tu esi pats ar sevi apmierināts, arī tavi tuvie ir ar tevi apmierināti, un tad diez vai tu būsi tas, kurš vecinās kaut kādas domstarpības ārējā pasaulē.

Jo mēs vairāk būsim apzināti savās tuvākajās attiecības, jo arvien labāka varētu kļūt arī sabiedrība un valsts.

– Katram vajadzētu sev uzdot jautājumu: cik laika es ieguldu savā karjerā un cik – attiecībās?

Šis kurss ir tiem, kas ir apzinājušies savas vērtības un vēlas kaut ko savā dzīvē mainīt. Pie speciālista apmierināti, veseli cilvēki rindā nestāv. Ja jūtam, ka savā dzīvē varam kaut ko uzlabot, tad arī uz to ejam.

– Ir tendence, ka sievietes vairāk apmeklē kursus iet pašizziņas ceļu. Tas ir ieguvums attiecībām. Iznāk, ka sieviete var celt garīgumu attiecībās.

Viennozīmīgi, un arī otrādi. Būtu jau ideāli, ja partneri kopā augtu un attīstītos, bet realitātē izziņas ceļu sāk vai nu vīrietis, vai sieviete. Tad gribam mainīt tūlīt un uzreiz savu partneri, un protams, ka tā nenotiek! Jābūt ļoti tolerantiem gan pret sevi, gan pret saviem tuvākajiem. Laist to Visuma plūsmā, nevis iejaukties ar skaļiem un skarbiem vārdiem. Otrai pusei ir jābūt pietiekami pieņemošai, jāļauj otram gūt visādas pieredzes. Kad viņš tās ir guvis, sajutis, tad izvērtēs, kas der, kas ne. Vērtības mainīsies. Mēs varam katrā dzīves posmā uzzināt kaut ko jaunu, katrā dzīves posmā ir savi uzdevumi, un šī vērtību sistēma var mainīties uz vienu vai otru pusi, uz askētismu vai pilnīgu baudu spektru izjušanu saprašanu, saprašanu.

Apmierināta sieviete ir ļoti jauka sieviete. Tā ir tā radīšanas enerģija. Savstarpēji mijiedarbojoties, arī vīriešiem kāds kriksītis laimes tiks. Jo – ar ko var padalīties nelaimīgs cilvēks? Vēlos, lai laimīgie cilvēki ģeometriskā progresijā aug.

Diemžēl bieži dzīvojam prāta konstrukcijās, ilūzijās, ka tūlīt atnāks kāds un pateiks to, ko gribam. Tā diemžēl nenotiek un tad iekrītam vēl lielāka ilūzijā un sāpēs. Ilūziju apjomam un dziļumam nav robežu. Mēs reti esam apzināti, tik ļoti vēlamies realitāti piepušķot jebkurā dzīves jomā, ir grūti un sāpīgi paskatīties uz to tuvplānā.

– Attiecību sākumā pāri reti kad izrunā pamatjautājumus – par zeķēm, finansēm, traukiem, bērniem.

Skaistajā rozā briļļu periodā mēs galīgi par to nedomājam. Mums jāņem vērā pierādīts fakts, ka tās rozā brilles krīt diezgan ātri. Ar gadiem arī seksuālā enerģija krītas, tur arī neko nevaram darīt. Kolīdz mēs piedzimstam, tā sākam savu ceļu pretī nāvei, tas ir neizbēgami. Dzīvojam tā, it ka mūsu dzīves laiks ir neierobežots. Bieži to atskārstam, jau tuvu beigu signālam.

Tāpēc ir ļoti labi sākt, vienalga, kad. Tāpēc, ka par vēl ir tikai tad, kad ir par vēlu. Kad ir tās trīs saujas. Bet līdz tam brīdim, jebkura vecumā, krīzē var rast risinājumus, ja tos meklējam.

Mūsu potenciāls patiesībā ir neizsmeļams, mēs katrs esam Dievs un radītājs, mums paveras aizvien plašākas iespējas. Kamēr cilvēks ir apjucis savās izpausmēs, viņa redzeslauks sašaurinās ļoti šaurs un destruktīvās lietas paliek aizvien dziļākas, izmainot savu attieksmi, savu apziņas līmeni, varam iziet ārā no krīzēm. Ļoti bieži mēs iekļūstam krīzēs dēļ elementārām situācijām: laulības, bērna piedzimšanas, cikliem katra dzīvē.

Parasti viss ir vērsts uz seku likvidēšanu, reti kad meklējam cēloņus. Lekciju cikla pirmajās nodarbībās mēģināsim izrunāt tipiskās dzimumu vajadzības, abu dzimumu pamatvērtības, kas ir sieviete, kas ir vīrietis. Bieži attiecībās ieslīgstam tik dziļā ilūzijā, ka redzam tikai sevi.

Attiecības, tā ir dzīve, jo esam nepārtrauktā mijiedarbībā ar visu. Ar sevi, ar partneri un bērniem, ar vecākiem un radiem, ar darba kolēģiem un draugiem utt.. Tāpēc sarunās par attiecībām iesim arvien dziļāk un dziļāk un atklāsim arvien interesantākas lietas par sevi, bet neaizmirsīsim arī tās, kuras ir attiecību virspusē (un arī tās mūs var stipri izbrīnīt).

Attiecību tēma ļoti iezīmējas astrologa praksē. 90% klientiem interesē attiecību jautājumi. Sarunā ar klientu skatām astroloģisko karti un dzīves pieredzi. Ir skumji, ka tik daudzas attiecības izirst, jo pietrūkst elementāru zināšanu par pretējo dzimumu. Rodas sajūta, ka mēs pirmo dzīves pusi darām diezgan daudz, lai sabojātu otro dzīves pusi.

Pirmie spērieni ir, un cilvēki mēģina rast atbildes, kāpēc. Prieks, ka daudz jaunas sievietes agri sāk saprast, ka kaut kas nav kārtībā, un strādā ar sevi. Uzzinot informāciju par sevi, var diezgan objektīvi ar saviem Ahileja papēžiem strādāt.

– Vai tu šai lekciju ciklā dosi kādus konkrētus instrumentus, kā var labot koriģēt enerģijas plūsmu?

Ļoti labi ir zināt teoriju, bet vēl labāk ir likt to lietā! Sievietēm daži instrumenti būs piemēroti ikdienas dzīvei, ko var praktizēt jebkurā vietā, jebkuros apstākļos.

Lekciju cikla trešajā daļā mēs runāsim par ļoti konkrētām lietām, iepazīstināšu ar praktiskiem paņēmieniem. Pirmajos divos ciklos mēs runāsim vairāk par teoriju.

Jo vairāk cilvēks spēj izprast savu būtību, veidot labvēlīgu vidi un pozitīvu saskarsmi ar līdzcilvēkiem, jo kvalitatīvāka ir viņa fiziskā, emocionālā un psiholoģiskā veselība.

Esi laimīgs un piepildi savu dzīvi!

