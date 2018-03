Cilvēkiem piemīt vēlēšanās sniegt labāko, ko spēj – pašiem sev, saviem tuviniekiem un pat visai pasaulei, taču daudziem raksturīgi personiskas dabas ierobežojumi, veci ieradumi un traucēkļi, kas iegrožo un neļauj pilnībā izpausties savā dzīvē. Tās ir senas emocionālas rētas, pieņēmumi, aizspriedumi un bailes. Protams, varam ar to strādāt vienatnē, taču varam arī ļaut sev parādīt patiesi efektīvu ceļu.

Tagad tiek piedāvāts daudz iespēju, kā kļūt efektīvākam, produktīvākam un dzīvē smaidīgākam. Cilvēki ir dažādi, un es ticu, ka dažādi var būt arī šie ceļi. Jau četrpadsmit gadus Latvijā ir pieejamas pasaulē plaši pielietotās un pārbaudītās "Art of living" (AOL) tehnikas enerģijas līmeņa celšanai un labākai dzīvei – joga, elpošanas tehnika Sudarshan Kriya un meditācija. Ikdienas darbu un rutīnas nogurdinātiem cilvēkiem šīs tehnikas palīdz pacelt enerģijas līmeni, mazināt stresu un būt tiešām efektīvākiem. Tas ir darbs ar sevi individuālā līmenī. Taču mūsu dzīve nevar apstāties tikai pie mums pašiem. Mūsu talanti patiesībā nav doti mums, tie ir doti, lai mēs ar tiem varētu dalīties un tādējādi padarītu šo pasauli labāku! Tas nozīmē – radīt izmaiņas sabiedrībā, uzņemties atbildību un sākt rīkoties pašiem, nevis pasīvi gaidīt, kad pasaule mainīsies mums par labu.

Taču te ieslēdzas iepriekš pieminētie personīgie ierobežojumi, kas neļauj pacelt galvu un doties uz priekšu. Kāds mūs bērnībā kritizējis un teicis – tu nevari, un mēs noticējām, ka nevaram. Mums sāp mūsu neizdevušies mēģinājumi, bailes, apkārtējo nosodījums, nespēja pašizpausties savā labākajā veidā.

AOL kursu klāstā ir tā dēvētais DSN kurss, kas līdz šim Latvijā vēl nekad nav noticis, taču šopavasar beidzot notiks. Tulkojumā no sanskrita DSN (Divya Samaj Nirman) nozīmē – radīt dievišķu sabiedrību. DSN kursa programma ļauj ikvienam paskatīties uz sevi patiešām no malas un izdarīt vajadzīgos secinājumus, lai dzīve būtu dinamiska un piesātināta. Tas ļauj novērtēt, kas motivē saskarsmē ar citiem cilvēkiem, kā apkārtējie to redz un saprot. Kā atklāt savus patiesos mērķus un būt veiksmīgam dzīvē. Tas ir reāls darbs ar sevi, jo šā kursa laikā cilvēki var piedzīvot gan asaras, gan smieklus, bet skaidrs ir viens – dzīve pēc tam nopietni mainās. Kursā tiek mācīta unikāla tehnika Padmasadhana, kas ietver noteiktu jogas asanu secību, pranajāmas jeb elpošanas tehnikas, dziļāku meditāciju, kā rezultātā organisms atjaunojas un parādās vajadzīgā enerģija.

Pats esmu šo kursu izgājis un varu nosaukt trīs konkrētas lietas, kas mainījās tieši manā dzīvē. Pirmkārt – es ieguvu instrumentus, kā pacelt enerģiju vēl augstākā līmenī un parūpēties, lai iegūtais efekts saglabājas ilgāk. Otrkārt, es mainīju savu attieksmi pret kritiku – gan to saņemot, gan dodot. Šis ir daudzu cilvēku klupšanas akmens, jo mūsdienās kritizēt ir tik moderni. Kāds tev kaut ko pasaka, un tu reaģē kā tāda ķīmiska viela mēģenītē. Kursā apgūtās tehnikas man ļauj būt vērīgakam pret šādu ietekmi no malas. Un treškārt – stāsts par talantiem. Lai kādi arī tie mums būtu, patiesībā tie nav tikai mums pašiem, bet mums ar tiem jādalās un jādod tālāk. Ja tu tos izmanto vienkārši sev, tava enerģija neplūst. Cilvēki cieš no depresijas un citām ligām, jo nejūtas piepildīti dzīvē. Nevienā skolā tev nepalīdz saprast un atrast savu personīgo jēgu šai dzīvei – ko es varu dot?

Taču lielāko piepildījumu dod tas, ka tu vari justies noderīgs citiem! Tu zini, ka tas, ko tu dari, citiem ir svarīgi. Es sāku sevi provocēt un kāpt ārā no savas komforta zonas. Nebija viegli nostāties citu priekšā, sākt spēlēt un dziedāt. Ķermenī radās stīvums, tas, kas man izdevās mājās, cilvēkos pēkšņi vairs neizdevās. Tas bija izaicinājums. Taču es apzināti paplašināju savas robežas!

Pasaulē nav daudz cilvēku, kas pasniedz DSN kursu. Viņi dodas no valsts uz valsti, un aprīlī šāda iespēja – izkāpt no savas komforta zonas jeb patiesībā to paplašināt – beidzot būs arī Latvijā. Kursā tiks pasniegtas zināšanas, kā strādā mūsu prāts, – tie mehānismi ir smalki, bet vienlaicīgi ļoti vienkārši, un intuitīvi mēs tos jau zinām. Tomēr, kamēr mums kāds to neparāda un neizskaidro, mēs šos procesus nevadām, tie vada mūs! Kad atskārstam šos mehānismus, sākam saprast, kāpēc bieži vien ar pašiedvesmu nepietiek, bet palīdzēt var pat visai elementāras tehnikas, noteikti fiziski vingrinājumi, elpošana. Tad atkrīt vajadzība ļoti piepūlēties mentāli, jo viss jau notiek dabīgi. Atlaid stresu un saspringumu, esi tu pats!

Jā, dažkārt var nebūt viegli satikties pašam ar sevi – tur, kur tev ir bail un nejūties ērti. Taču tas dod brīvību pēc tam būt pašam, būt patiesam un iet pēc tā, ko tu te patiesībā uz zemes esi ieradies darīt!

12.–15. aprīlī Rīgā notiks Divya Samaj Nirman (DSN) kurss, kuru vadīs AOL pasniedzēja no Baltkrievijas Mira Jackeviča, kas ir cilvēks–leģenda, AOL skolotāja ar divdesmit gadu pieredzi. Mira vada dažādus personības pilnveides kursus zemeslodes “karstajos punktos” daudzās valstīs, dažādiem sabiedrības slāņiem un vecuma grupām, arī grūti audzināmajiem un pat cilvēkiem cietumos.

Lai piedalītos DSN kursā, jābūt izietam AOL pamatkursam, ko Latvijā apguvuši jau vairāki tūkstoši cilvēku. Ja neesi izgājis pamatkursu, līdz DSN kursa sākumam to vari paspēt vēl izdarīt.

