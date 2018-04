Klēpja centrā uzkrājas dažādas senas, apzinātas un arī no apziņas izstumtas traumas no šīs un arī no iepriekšējām dzīvēm, skaidro Diāna Boljē. Kā tās dziedināt? Sieviešu prakšu trenere Boljē apraksta četru soļu procesu, ko gan vīrieši, gan sievietes var lietot, lai apzināti un fiziski rastu saikni ar savu klēpja centru, atklāt savu spīdēšanu, radot svētu telpu savai privātajai, seksuālajai un radošajai izpausmei.

1. Reintegrē klēpi atpakaļ savā apziņā Klēpja centrs atrodas dziļi tava ķermeņa apakšdaļā un šā iemesla dēļ – nereti tālu no apziņas. Esmu daudzus vīriešus un sievietes dzirdējusi sakām – "es nekad neesmu savam klēpim pievērsis uzmanību" vai "es jūtos pilnībā atdalīta no šīs savas daļas". Vēl viens atdalītības iemesls ir tas, ka tev, iespējams, ir vesela virkne akumulētu sasprindzinājumu un apspiestu emociju, kas noglabātas tavā ķermenī un rada barjeru starp augstāko apziņu un klēpi. Lai apzināti ceļotu uz klēpja centru, šie bioenerģētiskie bloki jāatlaiž. Lielisks paņēmiens ir sistemātiski virzīt elpu uz visām ķermeņa daļām, sākot ar galvu un kaklu, tālāk – lejup uz sirdi un plaušām un beigās – cauri gremošanas sistēmai. Ieelpo attīrošu gaismu un apzināšanos caur katru orgānu un ķermeņa daļu. Izelpo ar skaņu – ar melodiju vai pat izsaucienu un ar kustību, kas palīdzēs atbrīvot vecos sasprindzinājumus. Kad darbosies ar ļoti "emocionāliem" apvidiem (piemēram, aknām, diafragmu, zarnām), var nākties saskarties ar nepatīkamām, iepriekš neapzinātām emocijām. Tomēr šī spriedze žigli atbrīvosies, un apziņa spēs netraucēti klejot pa ķermeni. Kad beidzot tiksi līdz dziļākajām ķermeņa daļām, vari sākt elpot tieši klēpī, ievērojot un atbrīvojot spriedzi šajā rajonā. Nereti tad saskaras ar niknuma vai kauna jūtām, kas tur bijušas noglabātas. Vislabāk šīs jūtas neanalizēt, bet apzināti atlaist. 2. Ienes klēpī elpu, gaismu un apzinātību Atrazdamies tik dziļi, klēpis parasti nesaņem vitāli svarīgo enerģiju, ko nodrošina elpa un apziņa. Apsēdies atbrīvotā pozā; Saliec plaukstas vienu virs otras uz klēpja centra (aptuveni divus pirkstus virs kaunuma kaula); Pievērs uzmanību savai elpai un iztēlojies, ka tā kā brīnišķīgas, šķidras gaismas kaskāde ieplūst tavā ķermenī; Iztēlojies, ka klēpja centrs ir skaists trauks – tukšs un gatavs piepildīties; Ievelc elpu tik dziļi, lai tā piepildītu klēpja kausu; Vēro, kā elpa to piepilda, līdz sāk plūst pāri malām; Turpini elpot un vēro, kā klēpis pārvēršas siltā saulē, kura spīd uz visām pusēm; Izjūti fiziskas izmaiņas, kas šī tava daļa sāk mirdzēt un izplesties, ļaujot tavai apziņai dziļāk sazemēties tevī; Turpini, cik ilgi vēlies. Līdzās elpošanai dzīvības enerģiju klēpja centrā var iepludināt arī ciguns, taičī, vēderdejas (to sākotnējais uzdevums nebija izklaidēt skatītājus, bet gan nodrošināt enerģijas pieplūdumu klēpī un iegurnī) un jogas asanas, kas atver un nostiprina gurnus un iegurņa apvidu. 3. Dziedini klēpi ar gaismu un nolūku Kad ar elpas palīdzību atjaunota saikne ar klēpi, var sākt dziedināt tur iekūņojušās enerģijas. Šī ir viena no vissvarīgākajām lietām, ko cilvēce varētu darīt, jo klēpī ir iekodētas daudzas no cilvēces patriarhālajām traumām. Nu tu vari likt lietā savas sen aizmirstās maģiskās spējas – spēju izmantot gaismu, nolūku un uzmanību visas savas būtības dziedināšani – no smalkajiem ķermeņiem līdz pat šūnu struktūrām un DNS. Tu spēj ieprogrammēt gaismu specifiskam mērķim, un tas neprasa gadiem ilgus treniņus vai iniciāciju. Tu vari izsaukt precīzi īsto gaismas frekvenci, kas iekļūs visos tava klēpja centra orgānos un audos un transformēs multidimensionālos enerģētiskos imprintus, šūnu atmiņu, DNS izkropļojumus un epiģenētiskos paternus. Pat fiziskos saspringumus un traumas, kas tur slēpjas! Saliec rokas kausiņā. Izvirzi konkrētu nolūku, ko tu vēlētos izdziedināt klēpja centrā. Lūdz, lai tavās rokās nonāk gaisma vai varbūt kristāls, kam ir dziedināšanas darbam atbilstoša frekvence. Ieliec ar rokām gaismu vai kristālu klēpja centrā. Sūti šo gaismu katram klēpja centra aspektam – savai enerģijai, emocijām un fiziskajai matricei. Ievēro izmaiņas, tēlus, atklāsmes un sajūtas, ko rada raidītā gaisma. Apliecini sev, ka iecerētais ir attīrīts un transformēts uz visiem laikiem, – tas ir izdarīts! 4. Atjauno klēpja svēto telpu Kad esi ticis galā ar vecajām enerģijām klēpja centrā, vari apzināti atjaunot savu Svētā Grāla templi. Gan sievietēm gan vīriešiem klēpja centrs ir svētā "es esmu" telpa – vieta, kur tava dievišķā būtība sāk izpausties caur fizisku iemiesošanos. Kad saikne un svētā telpa klēpja centrā atjaunota, tu vari sākt pētīt un izmantot vieduma un intuīcijas krājumus, kas glabājas šajā centrā. Tas var kļūt par tavas dzīves kompasu. Tas ir arī intīmi saistīts ar Mātes Zemes sievišķajām enerģijām, un caur to iespējams pasmelties arī seno planetāro atmiņu un zināšanas. Tu vari izlemt arī padziļināt savu dziedināšanas ceļojumuar dievišķo vīrišķo un/vai sievišķo gaismas frekvenču aktivēšanu klēpja centrā. Tas sabalansē iekšējo enerģētiku un rada labu pamatu mīlošu un līdzsvarotu attiecību izveidošanai. Tādu attiecību, kas brīvas no vecām rētām un izkropļojumiem.