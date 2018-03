Diena, ko kristīgā tradīcija atzīmē kā Kluso Sestdienu, dod pamatu padomāt par klusumu dziļākā nozīmē , par to, cik mēs esam tam gatavi un vai protam to izmantot lietderīgi. Par to savā grāmatā "Klusums trokšņa laikmetā", kuras tulkojums nesen izdots izdevniecības "Latvijas mediji" paspārnē, runā Ērlings Kage – "filozofisks piedzīvojumu meklētājs vai, iespējams, piedzīvojumu kārs filozofs", kā viņu nodēvē "The New York Times".