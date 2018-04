Vai ir iespējams mainīt likteni? Aprīlī Rīgā ar lekcijām viesosies vēdiskais skolotājs Meredovs

Aleksejs Meredovs ir vēdiskais psihologs, jogas un Reiki dziedniecības mākslas meistars, vēdisko un tantrisko aizsargmantru un Ājurvēdas speciālists, viņš saņēmis bramanisko iesvētību vienā no senākajām vēdiskajām tradīcijām. Cilvēks ar plašu pieredzi un aizraujošu dzīvesstāstu. Izmantojām izdevību iepazīties tuvāk.

– Pusaudža gados jūs esot sācis dzīvot mūka dzīvesveidu un to cienīgi praktizējis vairāk nekā 15 gadus. Kāpēc tāds lēmums un ko tas jums deva, raugoties no šodienas viedokļa?

Ikvienam cilvēkam piemīt iekšēja garīga tieksme uz pašpilnveidošanos. Tā ir tieši tā tieksme, kas atšķir mūs no dzīvnieku pasaules. Kādā dzīves periodā tā ir spēcīgāka, citā – ne tik ļoti. Un, ja nu reiz tā ir parādījusies, tad ir noteikti nepieciešams šo tieksmi novirzīt pareizā gultnē, lai pamēģinātu kaut ko pilnīgi citu nekā to, ko piedzīvojam ikdienā. Visizteiktākā vēlme parādās bērnībā. Tieši šajā dzīves periodā mēs visvairāk sapņojam par neparasto mūsu dzīvē. Mēs gaidām mistisko un pasakaino piedzīvojumu laiku...

Jau kopš bērnības es tiecos tieši uz šo garīgo vēsmu, un ar katru gadu šī tieksme pastiprinājās un auga. 14 gadu vecumā es sāku izzināt kristietību, budismu un psiholoģiju. Izmantoju visu iespējamo literatūru, kas bija pieejama deviņdesmitajos gados. Taču mana dvēsele tiecās uz brīnumu un misticisma valsti – Indiju.

Kopš tā laika ir pagājuši 26 gadi, pa šiem gadiem esmu sasniedzis mūka dzīves statusu un pilnībā piepildījis savu bērnības sapni, sasniedzis tieši to, uz ko tiecos. Esmu runājis ar svētām personībām, daudzus gadus apguvu un praksē pielietoju vēdiskās zināšanas. Un esmu neizsakāmi pateicīgs liktenim par šo brīnišķīgo dāvanu.

– Indijā kalnu klosteros jūs mācījāties un dzīvojāt vientuļnieka dzīvi, padziļināti apgūstot senos Vēdu rakstus. Būtu interesanti zināt, kā notiek tāda vientuļnieka dzīve – kaut kur kalnu alā, vienatnē ar Vēdām?

Kā atbilde uz šo jautājumu ir manis sarakstītā grāmata, kam arī ir tāds nosaukums – "Ceļš uz Himalajiem". Šajā grāmatā es aprakstīju savu dzīvi ašramā, jogas apmācības, ceļojumus Himalajos, komunikāciju ar svētiem vientuļniekiem un parastiem ļaudīm. Grāmatu ir iespējams lejupielādēt mājaslapā www.atma.guru.

Kopumā varu teikt, ka šādai dzīvei ir raksturīga vienkāršība, askētisms, stingra iekšēja disciplīna un – tajā pat laikā – brīvība. Jo, pateicoties ašrama dzīves režīmam, pareizai saskarsmei, laika pavadīšanai, uzturam un, pats galvenais, garīgajai praksei, cilvēka prāts un ķermenis attīrās, un viņš skaidrāk jūt savu dvēseli un izjūt arvien lielāku garīgās dzīves garšu.

Foto: Privātais ahīvs

Kas attiecas uz praksi, tad mūsdienās visi zina simtiem prakšu, taču nevienu nepraktizē... Sākumā ašramā tev māca vien dažas, tu tās noved līdz pilnībai un tad vari virzīties tālāk. Viens laiks, viena vieta, viena prakse – panākuma likums. Tu veido dienas režīmu un prakses apstākļus, lai tajā nostiprinātos.

– Lūdzu, kaut vai ieskicējiet ašrama dienaskārtību priekš tiem, kuri nelasa krievu valodā!

Pulksten 4.30 skan zvans, kas dzirdams visā apkārtnē, un 5.00 sākas rīta meditācijas stunda. Tā ir ļoti vienkārša, visi apsēžas lotosa pozā vai "sidhasanā" un trīs reizes atkārto mantru OM, pēc tam meditē. Skolotājs sēž ērtas zāles vidū un pašā sākumā paskaidro meditācijas būtību – ko tā dod mūsu apziņai. 6.30–7.30 ir jogas nodarbība, kurai seko brokastis. Man grūti pateikt, ko tur dod, jo es uz turieni tik agri negāju. Kaut kas līdzīgs putrai un tēja. Pulksten 12.00 ir pusdienas – tās gan es vienmēr apmeklēju, jo ir nepieciešams uzturēt arī ķermeni. Pusdienās dod rīsus, dālu, čapati (plāceņi) un sabdži (dārzeņu sautējums). Pēc pusdienām drīkst mazliet atpūsties, nopeldēties Gangā vai pastaigāties pa pilsētu.

15.15–16.00 – lekcija angļu valodā par dažādiem vēdiskiem rakstiem. Pēc tam – zāļu tēja. Tad – stundu jogas nodarbība (vakarā vienmēr dod lielu slodzi, acīmredzot, lai būtu labs miegs). 18.00–19.30 – meditācija un 20.00 – vakariņas. Es paskatījos, ko viņi ēd vakariņās, un sapratu, kāpēc liela daļa indiešu cieš no aknu un kuņģa problēmām: viņi lielā daudzumā ēd zirņu zupu ar rīsiem un pēc tam jogas nodarbībās atkārto vienas un tās pašas frāzes: "Šī asana stimulē jūsu gremošanas sistēmu. Šī ir kuņģim. Savukārt šī asana uzlabo zarnu trakta darbību." Rodas tāds iespaids, ka dzīve grozās ap to, kā labāk pārstrādāt ēdienu. 21.30 visiem ir jādodas gulēt, citādi modrā apsardze izteiks aizrādījumus hindi valodā, un, ticiet man, šajā valodā tas izklausās kā lamāšanās.

– Un kas notiek brīvajā laikā?

Ašramā ir diezgan liela bibliotēka, kas strādā divas stundas no rīta un divas pēcpusdienā, tajā ir pat grāmatas krievu valodā – Rēriha, Prapupādas. Ir arī regulāri veicama garīgā prakse – "sadhana". Lai sasniegtu garīgu progresu, nepieciešama pastāvīga prakse, un vēlams, lai tā netiktu pārtraukta – tikai tad šāda darbība atnesīs vēlamos augļus. Nepieciešams ne tikai noregulēt uzturu un dienas režīmu, bet katru dienu veikt savu sadhanu, ko ir iedevis skolotājs, un veikt to vienā un tajā pašā laikā.

Pateicoties pastāvīgai praksei, rodas iespēja pakāpeniski pakāpties pa vienam pakāpienam uz augšu. Ja kādu dienu izlaižat kādu nodarbību, tad nāksies sākt no sākuma. Līdzīgi kā, kad katru dienu jūs ieminat sev taciņu piesnigušā ceļā, ja jūs dažas dienas paņemat pārtraukumu, tad atkal viss būs pieputināts ar sniegu. Rezultātā atkal viss ir jāsāk no sākuma.

Savukārt pareizs dienas režīms ļauj noregulēt fizisko ķermeni, kas sāk strādāt kā mehānisms. Piemēram, jūs precīzi zināsiet, cikos jums sagribēsies uz tualeti "pa lielam". Ceļaties agri no rīta, un uzreiz jums gribas uz tualeti. Pēc tam jūs pilnībā nomazgājaties. Un tā katru dienu...

– Par lekcijām Latvijā – vai pareizi sapratu, ka lekcijas nosaukumā minētā likteņa izmainīšana balstīta vēdiskajā astroloģijā? Vai kā citādi? Jo, lai kaut ko mainītu, vispirms droši vien jāsaprot "pašreizējā diagnoze"...

Viss ir atkarīgs no personības apziņas līmeņa.

Kāds, pat zinot astroloģisko karti, nav gatavs neko darīt. Kāds cits, jūtot neapmierinātību un savu potenciālu, ir gatavs rīkoties visos līmeņos.

Mans seminārs domāts šī otrā tipa cilvēkiem. Tiem, kuri gatavi pieņemt faktu, ka ir liktenis jeb karma, un tajā pat laikā apzinās, ka mūsu dalība tajā un tā izmaiņā ir visa pamats.

– Un kā tad īsti ir – var mainīt? Vai liktenis tomēr ir zvaigžņu un karmas noteikts?

Tieši par to, kā to izmainīt, arī būs mans seminārs. Mūsu iepriekšējās darbības nosaka mūsu likteni, tas veidojas no domām, vēlmēm un rīcības šajā konkrētajā brīdī, ik katru minūti, un ir svarīgi to apzināties. Kā no karmas viedokļa dzīvot apzināti un pareizi un kā ietekmēt jau izveidojušos likteni – par to dzirdēsiet lekcijās.

– Un tūlīt seko nākamais jautājums – vai maz vajag mainīt?

Ja jūs viss jūsu dzīvē apmierina, tad nē. To katrs lemj pats. Skatoties, ko jūs vēlaties panākt un uz ko tiecaties. Vieni vēlas materiālo labklājību, lai ko tas arī prasītu, citi tiecas uz garīgumu, citi vēlas atrast līdzsvaru starp pirmo un otro. Taču apmierināti ir vien daži...

– Kā šīs zināšanas par likteņa mainīšanu ir ietekmējušas jūsu paša dzīvi?

Zināšanas dod iespēju nonākt pie skolotāja vai Guru! Guru dod praksi, prakse kļūst par dzīvi un maina personību, manā gadījumā norāda ceļu vai misiju. Savukārt Dievs dod spēku un iedvesmu rīkoties!

Viss ir vienkārši: man ir viss, lai es izpildītu savu misiju – dot cilvēkiem vēdiskās patiesības, spējīgas novest pie prakses, kas maina apziņu un dzīvi. Šajā misijā mani atbalsta sieva, skolēni, draugi, un, pats galvenais, es jūtu Dieva atbalstu, tas ir – es esmu laimīgs cilvēks! Un laimīgs cilvēks ir spējīgs parādīt ceļu citiem cilvēkiem, kuri arī vēlas sasniegt šo stāvokli. Vai ne tā?

– Varbūt ir kāds populārs mīts par likteņa mainīšanu, ko jūs vēlētos apgāzt?

Pats lielākais mīts ir tajā, ka astroloģiskā karte vai miljons lekciju apmeklējumi izmainīs likteni vai "izārstēs karmu". Bez prakses un pastāvīga, sistemātiska, apzināta darba izmaiņu nebūs. Ieraudzīt savu ceļu ir sarežģīti, ne visi ir spējīgi tam sekot, un gūt panākumus spēj vien retais. Tad nu esiet šo izredzēto skaitā, saņemiet praksi un gūstiet panākumus!

– Kas vēl interesants būs jūsu nodarbībās Rīgā?

Pēdējā laikā es cenšos mazāk filozofēt, bet vairāk dot cilvēkiem konkrētas, efektīvas prakses, kuras spēs pielietot visi.

Piemēram lekcijā-praksē "Dziednieciskās prakses – pieejamas ikvienam" jūs varēsiet atrast savu ceļu un novērtēsiet savas iespējas, redzot un pamēģinot dažādus dziedniecības virzienus. Jo nevienam nav noslēpums, ka potenciāli katrā no mums ir dāvana dziedināt, taču atklāt un ieraudzīt to spēj tikai cilvēks, kurš pats praktizē, – es esmu tieši tāds cilvēks.

Treniņš "Enerģijas vadīšana" runā pats par sevi. Kā kontrolēt savu enerģētisko potenciālu, kādas tehnikas izmantot, kā just savu potenciālu – viss tikai caur savu praksi, caur savu personīgo pieredzi.

Mans uzdevums ir palīdzēt jums to iegūt un izmantot tālāk dzīvē. Nāciet! Gaidu!

Plašāka informācija par Alekseja Meredova un Natālijas Čehovskas vieslekcijām, treniņiem un individuālajām konsultācijām – www.atma.lv.