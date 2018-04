Deviņi veidi, kā atpazīt viltus 'guru'

Vecā apziņas manipulēšanas paradigma daudzus atstājusi ar sapratni, ka viņi dzīvojuši mākslīgā realitātē, ko radījušas egoistisku cilvēku varas spēlītes. Tas ļoti apgrūtina sava ceļa meklējumus pasaulē, kurā nav daudz patiesu līderu, un tā rezultātā izveidojies jauns tirgus, kas piedāvā atbildes tiem, kas vīlušies vecajās dogmās.

Ne viens vien (maigi sakot) šajā mūsdienīgajā "garīgās vadības tirgū" drusku uzspodrina veco paradigmu un pārdod to kā kaut ko jaunu. Tādi "apgaismotie meistari" un "avatāri" šodien pārplūdina garīgo jomu, dažādi "guru" parādās kā sēnes pēc lietus. Daudzi no viņiem mums rāda šķietami vieglāku izeju no tipiskākajām dzīves grūtībām, pie viena tiekot pie gana lielas naudas un dažkārt arī superzvaigznes tēla. Piedāvājam apzinātās evolūcijas gides, rakstnieces Polas Lendas redzējumu par to, kas pašlaik notiek garīgajā arēnā, un deviņas pazīmes, kas nodod viltus guru.

Jā, šķiet ir garīgajā arēnā ir tādi, kas lūko pēc pašizaugsmes kvalitatīvajiem aspektiem un saskata brīnišķīgu peļņas iespēju vai iespēju iegūt neticami lielu varu pār citiem. Dažkārt tiek izveidota arī piramīdas shēma. Tas ir ļoti bīstami, jo negatīvi ietekmē visas garīgās kopienas publisko tēlu. Rezultātā patiesi garīgie skolotāji un pašizaugsmes treneri tiek uztverti par "viltus guru", kas izplata šķietami garīgu nonsensu bez "sausā atlikuma" un jēgas cilvēka garīgajā izaugsmē.

Apzināšanās, ka tādas apgaismības piramīdu shēmas dabā pastāv, var mums palīdzēt atsijāt viltus guru un atrast īstus skolotājus, kas patiesi vēlas palīdzēt cilvēkiem un vienotajai cilvēces apziņai. Dažkārt ir tiešām grūti redzēt cauri garīgajai fasādei, kas slēpj patieso dabu un nolūkus, – jo vairāk tādu skolotāju gadījumā, kas reiz tiešām bijuši apgaismoti, bet tad nauda un slava ņēmusi virsroku.

Kā identificēt viltus guru un garīgus skolotājus

1. Prasa milzu naudu

Darbi runā nesalīdzināmi skaļāk par vārdiem. Dižas un brīnumainas lietas var sludināt ikviens. Bet vai tas atspoguļojas paša sludinātāja ikdienas dzīvē?

Šķiet, visnopietnākā problēma, ko šajā tēmā saskatu, ir nauda. Esmu redzējusi pašpasludinātus guru, garīgos skolotājus vai jebkuru citu titulu, ko viņi sev piešķīruši, prasot milzu naudu par informāciju, zināšanām vai tā dēvēto augstāko viedu, kas ikvienam pieejama pie gudrajiem, kuri prasa mazumiņu vai neko, vai, meklējot atbildes pašpasaulē meditācijā vai kādā citā praksē.

Esmu redzējusi arī dažus naudas izkrāpšanas gadījumus. Ja tu maksā kādam 295 dolārus par "12 stīgu DNS aktivēšanu", tad, visticamāk, tevi vienkārši muļķo.

2. Piedēvē sev teiksmainus titulus

Vēl par tukšo vārdu tēmu – kad meklē potenciāla garīgā skolotāja padomu, ievēro, vai šis indivīds nepiešķir sev diženus titulus, saucot sevi par apgaismotu meistaru, realizētu jogu vai svēto. Tā izpaužas viens no narcistiskajiem kompleksiem, ko psiholoģijā dēvē par Kristus kompleksu. Apgaismotai personībai nav nepieciešama šāda ego masturbācija.

Tie, kuri ir pieredzējuši Augstāko Realitāti, nemitīgi nedižojas ar to, ka sasnieguši apgaismību un ir labāki par citiem. Patiesībā viņi ir diezgan pieticīgi, dažbrīd pat pārāk. Viņi saprot, ka ne pašiem, ne viņu skolniekiem no šādiem apgalvojumiem nav nekāda labuma. Nav nepieciešamības izveidot šādu hierarhiju starp skolotājiem un skolēniem, jo mēs visi esam viena vilciena pasažieri, atšķiroties vien ar to, ka dažkārt sēžam dažādos vagonos. Galu galā mēs visi dodamies vienā virzienā.

3. Nespēj uztvert kritiku

Vēl viena "blēža guru apmetnī" pazīme ir, vai šis cilvēks ir spējīgs uztvert kritiku. Tie, kas nav īsti garīgie skolotāji, apvainosies un asi reaģēs uz savā virzienā vērstu kritiku tā vietā, lai palūkotos iekšup un ņemtu vērā, kas tiek kritizēts. Kā gan neapgaismots mirstīgais var uzdrīkstēties viņu kritizēt!? Bet – neviens nav pilnīgs.

Esmu pieredzējusi skumju situāciju, kad tā dēvētais apgaismotais meistars ceļ prasību tiesā pret cilvēkiem, kam pieticis dūšas norādīt uz kaut ko, viņuprāt, nepareizu, maldinošu, kaitīgu utt.

4. Pārlieku fokusēti uz galamērķi

Ja tu pamani garīgo skolotāju vai guru, kurš iekritis teju biedējošā mīlas romānā ar apgaismību, esi uzmanīgs. Daudzi no šiem apgaismības guru fokusējas uz apgaismību kā tādu, nevis to, kā iemācīt citiem, tieši kā sasniegt šo stāvokli. Viņi nemāca visus "zīdaiņa solīšus", kas ved augšup uz apziņas atmodu visautentiskākajos veidos. Pat godātais Buda nesasniedza apgaismību vienas dienas laikā!

Ja vien garīgais skolotājs neparāda tev reālu ceļu, kā sasniegt apgaismību, tad labāk tiec galā bez viņa palīdzības... un arīdzan paturi sev savu sūri grūti pelnīto naudu.

5. Uzvedas divkosīgi

Piesargies no liekuļiem! Šī, šķiet, ir viena no visvienkāršākajām metodēm, kā atmaskot garīgo "kumeļa olu pārdevēju". Skaties, vai viņi paši praktizē to, ko māca citiem?

Ja viņi tev māca, kā meditēt katru dienu, lai veicinātu savu garīgo izaugsmi, vai viņi paši meditē? Vai viņi rāda piemēru?

Kad viņi runā par mīlestības un visa skaistā izstarošanu, vai viņi paši tā dara?

Nevienam nepatīk liekuļi, īpaši tad, ja šis divkosis sola gara apgaismību.

6. Fokusējas uz egocentrisku vēlmju piepildīšanu

Viens īpaši svarīgs aspekts, kam mums jāpievērš uzmanība jautājumos par garīgajiem skolotājiem vai guru, ir viņu investīcijas dzīves materiālajās jomās.

Vai viņu rīcība parāda, ka viņi ir neofīti uz garīgā ceļa? Vai viņi pārmēru koncentrējas uz naudu, seksu, varu?

Dinamiskais dao līdzsvars ir nepieciešams sabalansētai dzīvei, bet, kad atkarība no materiālām lietām sāk parādīties un pārņem prātu, tad ir ķeza.

7. Proponē garīgo materiālismu

Garīgais materiālisms ir kaut kas tāds, kas pēdējos gados kļūst arvien aktuālāks, un cilvēkam, kurš nostājies uz pašrealizācijas un atmodas ceļa, tam jāpievērš uzmanība.

Saasinātais fokuss uz garīgo materiālismu ir problemātisks. Visi kursi, mācības, grāmatas un darbnīcas, kas fokusējas uz Pievilkšanās likumu, kurš nes mums bagātību un pasaules pārpilnību, savos pamatos ir balstītas uz tīri materiālistiskām vēlmēm un patiesībā nenes garīgas izaugsmes vēstījumu.

Kaut arī garīga izaugsme un pašaktualizācija var novest pie "līdzīgs pievelk līdzīgu" dēļ milzīgā pozitīvisma, ko mēs projicējam uz āru, tomēr bagātību pievilkšana nav šo apziņas stāvokļu sasniegšanas ceļš. Šie vēstījumi, kas izmanto pievilkšanas dinamiku, nav slikti paši par sevi, bet, kad tos maldīgi uztver kā ceļu uz augstāku garīgumu, tad gan jākļūst uzmanīgiem, vai turpināt. Neļauj sevi maldināt ilūzijai, ko rada šķietamais garīgums.

8. Izturas savtīgi

Nesavtībai būtu jābūt garīgi attīstītas dvēseles dominējošajai kvalitātei, nevis savtīgumam. Garīgumā nav vietas superzvaigznēm un glamūram. Nevis pašam garīgajam skolotājam būtu jābūt uzmanības centrā, bet viņa garīgajam vēstījumam un mācībai.

Kā gan mēs varam sasniegt savu pašrealizāciju, ja mūsu uzmanība ir vērsta uz ārpusi – uz skolotāju, nevis uz savu iekšpasauli?

9. Sola ātro ceļu uz pašrealizāciju

Garīgajās meistarklasēs kā tādās nav nekā slikta, bet, kad redzi garīgo skolotāju pasniedzam garīgu kursu, kas maksā vairākus simtus vai tūkstošus dolāru un ilgst pāris dienas vai nedēļas, neceri sasniegt apgaismību ikai ar šā kursa pabeigšanu vien. Jā, mēs visi esam aizņemti ikdienas darbos un jūtam, ka mums nav gana daudz laika, ko veltīt garīgai izaugsmei, bet būsim reālisti: ir visai maz ticams, ka tu kļūsi pašrealizēts trijās nedēļās.

Garīgās augšanas, pašaktualizēšanas, pašrealizācijas un apgaismības process var paņemt gadus vai visu mūžu – daži pat uzskata, ka vairākas dzīves. Esot tikai viens rakstos minēts cilvēks visā vēsturē, kas sasniedzis apgaismību vienā dzīvē (Milarepa*), un veids, kā viņš šo apgaismoto stāvokli sasniedza, bijis, maigi sakot, neortodoksāls.

Mums visiem gribētos cerēt, ka pastāv tāds īsais ceļš uz minēto, taču šis diemžēl nav tas gadījums. Protams, vienmēr ir izņēmumi, un daži kalnu virsotnes sasniedz ātrāk par pārējiem. Bet vairumā gadījumu tas ir process, kas ietver daudz laika un atdeves.

Nobeigumā...

Šie ir vairāki veidi, kā tu vari sazīmēt viltus guru, garīgo skolotāju vai falša garīguma tirgonis. Šajā laikmetā, kad ir tūkstošiem tā dēvētu guru, mums jābūt uzmanīgiem, kurā mēs izvēlamies klausīties. Jo, ja nokļūdīsimies un izvēlēsimies sekot kādam, kurš ir egocentrisks savos patiesajos nodomos, tad mēs zaudēsim laiku, naudu un saistītos izdevumu, starp citu, arī.

Es ceru, ka šis raksts var palīdzēt citiem atšķirt patiesos skolotājus, kas vēlas vienīgi palīdzēt citiem pašrealizēties un pieredzēt garīgu svētlaimi, no tiem, kas apgalvo, ka izdarīs to tavā labā, bet patiesībā tikai iztukšo tavu bankas kontu. Izvēlies apzināti, kurā klausīties, un tu būsi pateicīgs, ka veltīji kādu brīdi, lai atšķirtu tos, kam rūp citi, no tiem, kam rūp tikai viņi paši.

* Milarepa – jogs, kas dzīvojis Tibetā musu ēras 10. gadsimtā.

Avots: "Wakeup-World.com"