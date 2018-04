Svinēt latviskās gadskārtas īstajā brīdī, kad laika lūkas vaļā un enerģētika visjaudīgākā, kļūst arvien populārāk, un šī tendence būtu slavējama arī tad, ja šis nebūtu Latvijas simtgades gads. Viena no vietām, kura pēdējā laikā cītīgi ceļ gaismā senču tradīcijas, ir Āraišu arheoloģiskais parks, kurš 5. maijā no pulksten 15 aicina uz Ūsiņa pēcpusdienu.

Latviešu gadskārtā dieva dēls Ūsiņš iezīmē pavasara beigas un vasaras sākumu, atnes zaļu zāli, lapas, ziedus un pieguļnieku dziesmas. Gaismas dievība Ūsiņš savulaik piedzīvojis vislielāko vajāšanas un nomelnošanas kampaņu no kristīgās baznīcas puses, tāpēc teju izspiests no tautas tradīcijām, aizvietojot to ar kristīgo tēlu – svēto Juri (Jurģi).

"Nu pienācis laiks atjaunot tautas tradīcijas, tāpēc aicinām uz Āraišiem, lai kopīgi daudzinātu Ūsiņu, sadziedātos, ietu rotaļās un gatavotu tradicionālo Ūsiņa dienas pantāgu uz ugunskura," stāsta Āraišu arheoloģiskā parka vadītā Jolanta Sausiņa.

Šajā pēcpusdienā paredzēts arī sēt linus, mieloties ar šķovētiem kāpostiem un baudīt jauku pēcpusdienu kopā ar Latvijas spēka ļaudīm. Sadziedāšanos un Ūsiņa pieguļas dziesmas vadīs folkloriste un koklētāja Ieva Kalniņa. Drosmīgākiem gavilētājiem būs iespēja arī rumulēties Āraišu ezera krastā, tāpēc paķer līdzi arī maiņas drēbes. Darbosies putnu tirgus (saimniecība "Mazputnēni"), vari ņemt līdzi un mainīties ar dažādiem augiem, būs iespēja darboties sveču darbnīcā. Nesteidzīgie pēcpusdienas baudītāji varēšot pavizināties zirga pajūgā pa Āraišu apkārtni.

Ūsiņa diena tiek uzskatīta par vienu no svarīgākajām dienām, saimniecisko gadu sākot, tāpēc arī Āraišu arheoloģiskais parks aicina visus, kam rūp gan sava, gan mūsu zemes labklājība, cildināt Ūsiņu, kopīgi svinot šo dienu.

Jolanta Sausiņa atklāj, ka šogad Āraišus par vietu īpašam, mūsu zemei veltītam ugunsrituālam izvēlējās arī Latvijas dziednieki un rituālu praktiķi. "Pārbaudot Meitu salas lielos akmeņus, ļaudis, kuriem klausa rīkstnieku instrumenti, īpaši atzīmēja to enerģētiku, kura gan vēl prasās pēc rūpīgākas pētīšanas," piemetina vadītāja.

Vasara paskrien ātri, pasākumu ir daudz, tāpēc jau laikus vari ieplānot vēl vienu datumu: 16. jūnijā visu dienu jau otro gadu pēc kārtas Āraišos notiks brīvdabas pasākums "Zaļā brīvdiena", kas šogad iekļauts Latvijas simtgades festivālā "Latvijas Goda aplis". Te notiks meistardarbnīca "Izzini mežu" un Amatas un arī kaimiņnovadu mājražotāju un amatnieku darinājumu Zaļais tirdziņš, Ezera ekskursijas ar plostu un Āraišu arheoloģiskā parka ekskursijas, ārstniecības augu brīvdabas ekspozīcija, ārstniecības un ēdamo augu brīvdabas seminārs (lektori – Artūrs Tereško, Uldis Millers, Anta Kučere), Botāniskais pārgājiens pa Āraišu apkārtni ārstniecības augu iepazīšanā ar zāļu sievu Līgu Eglīti, dažādi pārsteigumi no Gundegas Skudriņas komandas, tekstilmākslinieces, audējas, dabas zālīšu pazinējas Anneles Slišānes meistardarbnīca, augu krāsošanas meistardarbnīca ar apģērba un tekstiliju Aneti Karlsoni, bērza tāšu pīšanas meistardarbnīca ar tautas daiļamata meistari Vizmu Zvirbuli, zāļu un ziedu paklāja veidošana Goda saimnieku cildināšanai (vainagu pīšanas darbnīca), pirts slotu gatavošanas meistardarbnīca. Īpaši noderīgas šīs zināšanas un iemaņas būs, sagaidot jau nākamos svētkus, kad pār gadskārtu būs atnācis Jānītis.