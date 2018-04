28. aprīlī atvēršanas svētkus piedzīvos "Pavasara studijas" vadītājas, pārmaiņu treneres un daudzu grāmatu autore Ineses Prisjolkovas jaunākā grāmata "Kā iemīlēt sevi". "Katru reizi, kad top jauna grāmata, tas ir kā brīnums. Nu nevar un nevar pie tā pierast! Vistuvākais salīdzinājums man vēl arvien ir ar bērnu dzimšanu. Katrs bērniņš ir īpašs un savādāks, un tieši tāpat ir ar grāmatām," atzīst autore.

"Jaunā grāmata ir veltīta mums, sievietēm. Jo tieši mums ir ārkārtīgi liels vilinājums un daudz iespēju pazaudēties," turpina Inese. "Mēs dzīvojam turbo režīmā, līdz kādā brīdī notiek kas tāds, ko neparedzējām. Un tad ir skumji. Tad ir bēdīgi. Varbūt viss rūk un brūk. Un nesaprotam – kāpēc? Bet varbūt nekas nesabrūk, tikai, gadiem ejot, jūti, ka esi patērējusi tik daudz, ka nezini, kā tagad atjaunoties. Tādēļ šo grāmatu es veltīšu visām tām sievietēm, kas skaidri apzinās – es negribu vairs pa vecam. Es gribu – laimīgi. Es gribu mīlestības piepildītu dzīvi.

Tai brīdī, kad to saprotam, visticamāk, caur galvu izskrien visas tik ļoti zināmās frāzes "jāsāk ar sevi", "līdzīgs pievelk līdzīgu", "ārējā pasaule atspoguļo iekšējo pasauli". Zinu arī to, cik ļoti kaitinošas šīs domas ir tad, kad nav spēka, kad apstākļi šķiet stiprāki par pašu. Tieši tādēļ es piedāvāju tev ar bezgalīgu cieņu un pietāti atgriezties atpakaļ pie sevis un iemīlēt sevi. Kā to izdarīt, ja nav laika. Kā to izdarīt, ja ir aizmirsies domāt par sevi. Kā to izdarīt, ja esmu piekususi. Pats galvenais – kā to izdarīt dabiski, viegli un ar prieku."

Piedāvājam tavai uzmanībai fragmentu no jaunās grāmatas – pirmās piecas no 100 pārmaiņu dienām.