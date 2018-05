Viens no vispopulārākajiem jautājumiem, ar kādiem cilvēki atnāk uz teta hīlingu, ir jautājums par attiecībām ar partneri. Un te cilvēki dalās divās grupās: tie, kas vēlas sastapt īsto partneri, un tie, kas vēlas uzlabot attiecības ar esošo partneri. Šodien gribu parunāt ar tevi par otro grupu.

Īsumā aplūkosim galvenos konfliktu iemeslus attiecībās un variantus, kā ar tiem strādāt.

Patiesībā citi cilvēki (un tajā skaitā arī attiecību partneri) mums doti, lai parādītu, kādas programmas un jūtas mums vajadzētu atlaist un kādas – pārstrādāt. Citiem vārdiem sakot, mūsu tuvinieki rāda, kādā virzienā mums jāaug un jāattīstās, kādi uzskati mums traucē būt laimīgiem un gūt prieku no attiecībām.

Tāpēc – ja tavā dzīvē ir parādījies kāds, kurš tādā vai citādā veidā pret tevi pauž vardarbību, ir vērts iemeslu pameklēt arī sevī. Sakot "vardarbība", es domāju ne tikai fizisku ietekmēšanu, bet arī emocionālu un psiholoģisku spiedienu.

Mēs jau daudzkārt esam runājuši par to, ka uz katru no mums gulstas pilna atbildība par savu dzīvi un tās kvalitāti. Un attiecībās darbojas tieši tas pats princips. Tomēr praksē daudzi cilvēki negatīvās attiecību puses izmanto kā attaisnojumu savai nevēlmei virzīties uz priekšu. Viņi pārliecina sevi, mani un visus apkārtējos par to, ka tieši viņu vīrs (sieva, mamma, tētis) neļauj viņiem attīstīties.

Kā lai tiek skaidrībā šajā situācijā? Viss ir vienkārši! Pirmkārt, pārslēdzamies prom no upura programas. Iespējams, vispirms būtu vērts pastrādāt tieši ar šo jautājumu.

Kur slēpjas tavs labums no būšanas nelaimīgai (upurim)?

Ko labu šī loma tev dod?

Un ko tā var tev iemācīt?

Kas briesmīgs notiks, ja tu attīstīsies un uzlabosi savu dzīvi?

Ja praktizē teta viļņu dziedināšanu, lejuplādē sevī šīs izjūtas un zināšanas.

Otrkārt, mēģini tikt skaidrībā ar tām programmām savā zemapziņā, kas projicējas uz partneriem. Piemēram, ir cilvēki, kuri dzīvo ar programmu "Visi, ko es mīlu, nodara man sāpes". Šādi cilvēki neapzināti atgrūž no sevis mīļotos, bet tie, savukārt, uz to realitātes līmenī atbild ar negatīvu!

Bet, kolīdz neefektīvā programma aiziet, negatīvās īpašības, kas bija partnerī, pārstās izpausties un attiecības uzlabosies.

Lūk, vēl viens piemērs: teta viļņu dziedināšanas (teta hīlinga) metodes izveidotāja Vianna Staibla reiz atklāja sevī programmu "Es nezinu, kā pieņemt vīrieša mīlestību". Atklājusi to, viņa saprata, ka visās attiecībās, caur kurām viņai bija nācies iziet, viņu ir mīlējuši, taču viņa nemācēja šo mīlestību pieņemt. Nomainot šo programmu, Vianna beidzot spēja izveidot mīlošas attiecības ar savu vīru.

Nu, un treškārt, – neaizmirsti veikt kaut kādas darbības materiālajā pasaulē. Tas ir, pēc iemeslu "atrakšanas" sāc rīkoties pa jaunam, iedzīvināt pozitīvos momentus attiecībās. Šis posms palīdzēs ātrāk palaist transformāciju darbībā un sakoncentrēties uz uzlabojumiem attiecībās.

