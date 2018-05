Nupat aprīlī tika atvērta Reinkarnacionikas institūta Rīgas filiāle, kuru vada Inga Ružicka – sertificēta reinkarnacionikas konsultante un trenere. Otrais apmācības kurss startēs jau šajā nedēļā – 10. maijā, tālab jautājām Ingai, ko tur īsti var apgūt un kam tas noderīgs.

– Inga, ja viss kurss būtu jāietver vienā teikumā, kā tas skanētu?

Šajā institūtā ir iespēja saprast, kā strādā cilvēka uztveres kanāli un iemācīties pašiem – bez citu cilvēku palīdzības – ceļot pa saviem atmiņu failiem, sajust sevi no dvēseles skatu punkta.

– Un kam šī "spēšana ceļot" būtu noderīga?

Cilvēks pats sapratīs, kā strādā viņa atmiņa, kā pašam izdziedināt savas šīs vai iepriekšējās dzīves traumas. Kā sazināties ar savu dvēseli, kā sazināties ar savu intuīciju, savu Augstāko es, sargeņģeļiem un citām dievišķajām būtnēm. Sapratīs pats, vai viņš pareizi virzās pa šo dzīvi uz priekšu vai nē.

Kad cilvēks pats spēj sadzirdēt, ieraudzīt savus problēmas cēloņus, tad viņam vieglāk tos, saprast, pieņemt, piedot un atlaist.

Gadās, ka cilvēkam kāds, piemēram, dziednieks, ekstrasens vai cits speciālists pasaka – tev šobrīd tā neiet, jo iepriekšējā dzīvē tu biji nežēlīga pret citiem cilvēkiem un tāpēc tevi tavs vīrs sit vai vispār nepalīdz, neatbalsta. Saņemot šo informāciju, sieviete ne vienmēr saprot, ko tagad ar šo darīt, ka uztvert, kā dzīvot tālāk. Ciest un cīnīties vai ko? Savukārt, ja aizceļo uz savu šīs dzīves traumējošo brīdi vai iepriekšējo dzīvi, kur ir pirmavots šai situācijai, cilvēks apzinās to cēloni, kāpēc tā tur tas viss ir izveidojies. Un tādā veidā ir vieglāk šo situāciju palaist, izdziedināt, jo cilvēks to sajūt ar visām savām šūniņām.

Iespējams, tu jau zini, ka šī dzīve mums nav vienīgā, tādu mums ir tūkstošiem un ka visa mūsu pieredze no visam mūsu dzīvēm glabājas mūsu DNS šūnās. Nu, un, lūk, pašai to sajūtot, vieglāk ir pieņemt to, kas ar mums notiek un pašam paņemt savu dzīves vadības pulti rokās, jo mēs apzināmies, kas kāpēc notiek.

Tas galvenais mērķis ir pašam noskaidrot visu, kas ar mani notiek. Bez citu cilvēku iejaukšanās, jo tomēr, kad mums citi kaut ko stāsta, viņi – gribam to vai negribam – izlaiž caur savu uztveres prizmu.

Tas, ka tu iemācies ceļot pa savām atmiņām, atmiņu failiem, pa Visuma interneta dzīlēm, dod tev iespēju izzināt sevi no dvēseles skatu punkta, vieglāk skatīties un uztvert visu apkārt notiekošo un tai skaitā nebaidīties no fiziskās nāves, kad daudziem ir visbiedējošākā. Vislielākā vērtība ir nokļūstot dvēseļu valstībā un tur no dvēseļu skatpunkta saprast visu notiekošo.

Bet, lai nonāktu līdz dvēseļu pasaulei, ir jāiziet zināmi posmi, kuri ļaus ļauties tai informācijai, kuru mēs tur varam saņemt.

– No ievadā minētā, ka sākas otrais kurss, noprotu, ka tādu ir vairāki. Lūdzu, pastāsti sīkāk!

Šim apmācības procesam ir četri līmeņi. Pirmais ir bāzes kurss – “neofīts”, kur mēs saprotam, kā strādā mūsu uztveres kanāli, mēs iešūpinām savus kanālus, savas atmiņas, lai vieglāk saprastu, kā mēs skatāmies savus šīs dzīves notikumus. Un tāda veidā tu sapratīsi, kā tieši tu atceries savas iepriekšējās dzīves, vai, nokļūstot dvēseļu pasaulē, sapratīsi, kā tur ko skatīties un kā saprast atbildes no saviem pavadoņiem. Nokļūsi pirmo reizi savā iepriekšējā dzīve vai vēl kādā pozitīvajā iepriekšējā dzīve, ja tu jau esi bijusi kādā no savām iepriekšējām dzīvēm. Iemācīsies fokusēt savu uzmanību uz sev nepieciešamajiem notikumiem, iegūsi vajadzīgo informāciju. Šīs iemaņas dod iespēju apzināti iegremdēties savās atmiņās un no tam izvilkt nepieciešamo informāciju. Tas ir no pašdiagnostikas, pašanalīzes kategorijas.

Otrais ir praktiķa apmācības kurss – sevis izzināšana dvēseles līmenī, kur cilvēki jau ceļos pa daudzām iepriekšējām dzīvēm: ieraudzīsi savu pašu pirmo iemiesošanos uz Zemes, necilvēcīgās iemiesošanas, varēsi sajust kādu savu pretējā dzimuma dzīvi. Ja šobrīd esi sieviete, tad sajutīsi sevi vīrieša ķermenī un otrādi, lai sajustu, saprastu, kā katrs dzimums uztver informāciju un visu pārējo, vai ir kādas atšķirības vai nē. Varēsi saprast, kā atcerēties savus talantus un spējas no iepriekšējām dzīvēm. Ieraudzīsi, sajutīsi pāreju, ko jūt un saprot dvēsele pēc fiziskā ķermeņa pamešanas. Uzzināsi šīs dzīves scenārija izvēles procesu un daudz ko citu.

Trešais ir konsultanta apmācības kurss, kur cilvēki jau ir sajutuši šo metodi kā veidu, kā var palīdzēti citiem cilvēkiem, un vēlas to apgūt jau kā profesiju vai grib šo metodi iegūt kā papildu instrumentu savā darbā ar cilvēkiem.

Un ceturtais ir trenera apmācības kurss, kur cilvēks jau ir gatavs dot šīs zināšanas un apmācīt citus cilvēkus šai metodei.

– Inga kāpēc tu izmanto šo metodi un, vai tu to lieto savām vajadzībām?

Es šo metodi izmantoju, jo tā paplašināja manu redzesloku, kā arī redzesloku maniem klientiem.

Šī iespēja paskatīties no augšas, no dvēseles skatpunkta ļauj man vieglāk uztvert visu, kas notiek man apkārt un manā personīgajā dzīvē.

Un, jā, protams es izmantoju šo metodi arī, lai saprastu, vai man vajag vērt vaļā šo Reinkarnaciomnikas institūta Rīgas filiāli.

– Lai šis stāstījums nebūtu tikai abstrakta teorija, lūdzu, pastāsti kādas savas klientes pieredzi!

Ir man viena kliente Dara no Krievijas, kura izmanto manus pakalpojumus jau no 2014. gada un ir jau bijusi ceļojumā deviņas reizes. Šogad februārī jau bija ar jauniem jautājumiem, uz kuriem arī saņēma atbildes. Viņa man vienmēr, kad tiekamies, stāsta, kā viņai ir gājis pēc ceļojumiem. Un ir stāstījusi, ka nav varējusi sagaidīt to rezultātu, kura dēļ iepriekšējā reizē ceļojusi, bet tad pagajuši daži mēneši un viss sakārtojies vislabākajā kārtībā – gan ar attiecībām, gan ar darbu. Dara veiksmīgi atrada savu dzīves aicinājumu, pateicoties ceļojumam un komunikācijai ar saviem pavadoņiem, sargeņģeļiem, kā arī viņa bija aizbraukusi uz Franciju, kur reāli sajuta, ka šīs iepriekšējo dzīvju atmiņas ir patiesas, – kādā vietā viņa sāka histēriski raudāt, jo saprata, ka viņa tur ir dzīvojusi, ieraudzīja pat tos kadrus, kurus bija redzējusi ceļojuma laikā. Ķermenis noreaģējā, jo visas mūsu pieredzes glabājas mūsu ķermenī, un, lūk, šādā veidā dvēsele ķermenī noreaģēja uz atmiņām. Tā dzīve viņai kopumā bija laba, vienīgi aiziešanas brīdis nebija dabīgs – Daru noindēja. Tobrīd viņa arī saprata, kurš viņu tur ir noindējis un kas tas ir par cilvēku pašreizējā dzīvē, un kāpēc tur viņš to ir darījis. Tas Darai palīdzēja izprast, kāpēc tas cilvēks ir tā uzvedies šajā dzīvē, un pēc šīs apzinašanas attiecības mainījās uz labo pusi.

– Kādi šādai ceļošanai var būt riski? Ne jau katram ir stabila psihe...

Riski un blaknes var būt tādas, ka var attīstīties visi uztveres kanāli, un līdz ar to tu sāksi saprast, kas notiek ne tikai ar tevi, bet varēsi arī saprast, kas notiek ar citiem cilvēkiem. Tu varēsi nolasīt no cita cilvēka lauka informāciju, kāpēc viņš tā vai šā rīkojas. Tu vari pati kļūt par dziednieci un ekstrasensi.

– Un tīri sadzīviskā līmenī?

Varēsi saprast, kad tev cilvēks melo un kad saka patiesību, jo sapartīsi, kā tavs ķermenis reaģē uz patiesību un meliem. Arī var veselības stāvoklis var uzlaboties.