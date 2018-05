Lūk, kādu jautājumu mums atsūtīja lasītāja: "Runā, ka dzimumzīmes izveidojas līdz konkrētam vecumam. Es tam negribētu piekrist, jo man pēdējos gados tikai nāk klāt. Kāds būtu ezotēriskais skaidrojums? Es jau sen vairs nesauļojos, lai varētu teikt, ka tas ir saules ietekmē... Gandrīz katru pavasari eju tās pārbaudīt un labi atceros, cik ļoti dermatalogs uzsvēra: smērē spf krēmu – roku iekšpusē nav nevienas, jo saule tur tā netiek klāt! Šobrīd ir vismaz desmit un tāpat citviet. Uz sejas ļoti daudz, uz kājām un citviet, kur nemaz to nebija. Kā var tā pēkšņi parādīties, ko es daru nepareizi?"

Pāradresējām šo jautājumu diviem dziedniekiem – Ingai Gromovai un Aldim Ķeviņam. iespējams, viņu atbildes būs noderīgas arī kādam, ko tu pazīsti.

Gromova: vainīgi enerģētiskie plīsumi

Dzimumzīmes un brūni plankumi rodas tajās vietās, kur veidojās enerģētiskie plīsumi. Precīzāk, mūsu enerģijas kanālos ir kāda no trim enerģijas problēmām:

Enerģija savērpjas un dodas pretējā virzienā; Enerģija ir pārāk aktīva, sakrājas un izveido enerģētisko sabiezējumu; Enerģija ir pārāk pasīva.

Dzimumzīmītes gadījumā enerģija ir pārāk aktīva, un plīsuma vietā pastiprināti izmet laukā melanīnu. Tas ir dabisks pigments, kas veidojas no aminoskābēm. Tas aizsargā ādu no saules un nodrošina acu un matu krāsu. Melanīns saistībā ar bioķīmiskām reakcijām veidojas no aminoskābēm. Ādas epidermā ir melanocītu šūnas, kurām ir īpaši izaugumi. Šajās šūnās tiek ražots melanīns – šūnu izaugumos tas līdzīgi graudiņiem ieiet keratinocītu bazālā ādas slānī un uzkrājas.

Melanīna sintēzē ir iesaistītas divas aminoskābes – tirozīns un cisteīns. Tirozināzes aktivitāte ir atkarīga no vairākām vielām, kuras sintezējas aknā, kā arī no fizisko faktoru – ultravioleto staru un temperatūras – ietekmes. Tāpēc saulē āda kļūst tumšāka, bet pēc apdegumiem vai apsaldējumiem veidojas pigmenta plankumi.

Pārāk aktīvu enerģiju izraisa mūsu agresijas, un dusmas ir vienas no tām. Un tieši dusmas glabājās aknās... Lūk, arī dzimumzīmes!

Ķeviņš: ķermenis mēģina tikt vaļā no piesārņojuma

Zem dzimumzīmēm sakrājas vissliktākās vielas, no kurām organisms uzreiz nav spējīgs pats atbrīvoties. Dzimumzīmes nav vēlams aiztikt, griezt un tamlīdzīgi, jo tad var sākties ķermeņa saindēšanās.

Jaunu dzimumzīmju masveida parādīšanās šai lasītājai liecina par ķermeņa vēlmi atbrīvoties no piesārņojuma, kas saistīts ar aktīvu nervu spriedzi. Ja medicīniski, tad iesaku sievietei aiziet pie dakteriem un pārbaudīt aknu uz diagnostikas aparātiem.