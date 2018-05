Zīlēšanas aizkulises: 'bailīgās kārtis'

Apmeklēt zīlēšanas salonu nozīmē ne vien iespēju uzzināt atildes uz saviem šķietami neatbildāmajiem jautājumiem, bet arī pavērot, kā tas process vispār notiek. Varbūt manu uzdrošināšanos zīlēšanu salīdzināt ar sekošanu ēdiena tapšanai smalkā restoranā kāds apstrīdēs, bet, būsim godīgi, – klienti ne tikai klausās atbildes un ieteikumus, bet arī izzina pašu zīlēšanas procesu.

Viņi pēta, kā tiek maisītas kartis. Viņi paskaita, cik reizes tarologs pārceļ kāršu kavu, kurā virzienā, un vai iesaista savās darbības arī pašu klientu... Un daudzas citas nianses, par kurām tarologi pat iespējams nenojauš. Tāpat arī viņi vēro pašas kārtis, zīmējumus, kas uz tām attēloti, un, ja izdodas, izlasa kāršu nosaukumus, pat ja tie lielam vairumam neko neizsaka. Tomēr ir daži kāršu nosaukumi, kas nervus pakutina nevienam vien klientam, jo to nosaukums ir kliedzošs un šķietami pašsaprotams ikvienam.

Viens no tādiem nosaukumiem ir Velns jeb Sātans (Devil). Kārts vārds nobiedē, un arī zīmējums reti ir jautrs un priecīgas emocijas raisošs.

Jā, Velna kārts var liecināt par dažādām atkarībām, par negodīgiem spēles noteikumiem un par negausību kā naudas lietās, tā ēšanā, dzeršanā un visās citās cilvēciskajās baudās. Tomēr, pirms nobīties no tik draudošām ziņām, ir vērts atcerēties, ka kārdinājumiem ir arī daudz labu īpašību. Ja mēs kaut ko ļoti, ļoti gribam, tad šis kārdinājums mums palīdz sasniegt mērķus, pat vispārdrošākos. Un te velnišķs azarts un vilkme pat nāk palīgā! Tāpat arī nauda kā instruments nav bieds, bet gan palīgs sasniegt savas ieceres. Vietā teiciens, ka velns nav tik melns, kā to mālē, neaizmirstot gan, ka visam ir savas robežas un nevajag laisties pārspīlējumos neviena dzīves procesā, nedz arī sajūtās.

Foto: Hilariona

Otra kārts, kas var radīt šermuļus, ir ar nosaukumu Nāve. Ir kāršu kavas, kur tā tiek devēta par transformāciju, un tas jau skan mazāk bailīgi. Tomēr vairumā taro kavu Nāves kārts ir un paliek ar nosaukumu Nāve.

Šā vārda ikdienišķā nozīme ir skaidra un nepārprotama, līdz ar to tik daudziem bailes raisoša. Tomēr kārtīs kāda cilvēka fizisko nāvi tā nozīmēs tikai pavisam noteiktās situācijās, mijiedarbojoties vēl ar citām uz šo pašu procesu virzītām kārtīm. Biežāk tomēr Nāves kārts ir kaut kā jauns sākums, jaunas iespējas. Kā es mēdzu teikt saviem klientiem – konkrētā situācija vai dzīves jomā jums tiek dota jauna, balta lapa, ko nu varat apzīmēt no jauna un pēc saviem ieskatiem. Līdz ar to šī kārts patiesībā paver milzum daudz iedvesmojošu iespēju! Pat ja tas pirms tam prasa veikt lielas pārmaiņas un noslēgt sevi nokalpojušus procesus, šī kārts ļauj cerēt uz reālu transformāciju un situācijas kardinālu maiņu.

Lai šo bailīgāko kāršu špikeris tev palīdz drošāk raudzīties uz kāršu nosaukumiem! Svarīgi atcerēties, ka zīlnieks kāršu informāciju lielākoties nolasa, liekot kopā dažādas kombinācijas un atbildot uz viņam vien definētiem jautājumiem. Tā vietā, lai pirms laika jau satrauktos, kas nu būs, paļaujies uz to, ka tarologs visu izskaidros, un tikai tad pajautā, kas slēpjās zem "aizdomīgiem" nosaukumiem!