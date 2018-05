Šā raksta autors, attiecību psihologs Jaroslavs Samoilovs apgalvo, ka, to izlasījusi, sieviete pacelsies līmeni augstāk savā vīriešu izpratnē un, kas ne mazāk svarīgi, arī sevis pašas izpratnē.

"Es viņu iedvesmoju, bet viņš pret mani kājas slauka..."

"No manis grib tikai seksu..."

"Mans vīrietis par mani nerūpējas, nedāvina dāvanas, ziedus..."

"Es jau esmu pieradusi būt viena..."

"Vīrietis mani neciena..."

Vai kādi no augstāk minētajiem apgalvojumiem ir par tevi?

Ideāla sieviete ir karaliene sabiedrībā, saimniece virtuvē, palaistuve gultā (ar internetu).

Šie citāti sen klīst pa interneta plašumiem. Pārsteidzoši, bet visos tajos ir nobriedušas domas. Galvenais ir vēlme tās saskatīt.

Par ko tad ir runa? Par sievietes stāvokļiem.

Katrā sievietē ir četri stāvokļi. Un pat tad, ja tu izmanto tikai vienu, tas itin nemaz nenozīmē, ka pārējie trīs izpaliek.

Sākšu ar pirmo stāvokli, kas tagad uzņem arvien lielākus apgriezienus sieviešu vidū. Tas ir karalienes stāvoklis. Patstāvīga, pašpietiekama, kopta, neatkarīga, pārliecināta, lepna. Karjeras kāpums, bizness, realizētība sabiedrībā. Prasīt palīdzību? Jūs ko?!! Prot uzvesties sabiedrībā, uz viņu skatās ar sajūsmu. Gudra, tieša. Šādā sievietē prevalē saņemšanas enerģija. Tas ir – es esmu lieliska, gaidu, kad vīrieši manī ieguldīs (iekaros, rūpēsies utt.).

Otrs "populārākais" stāvoklis sieviešu vidū ir sieviete–saimniece. Tā ir mātišķā enerģija. Atdošanas enerģija. Tā ļoti spilgti izpaužas bērna dzimšanas laikā. Tāda sieviete gatavo, uzkopj, prot klausīties. Ar viņu ir mierīgi, ērti.

Trešais – meitenītes stāvoklis. Saņemšanas enerģija. Dzīvespriecīga, vāja. Saņem ilgoto vienkārši tāpēc, ka to sagrib (atšķirībā no karalienes, kura pati sev to sasniedz). Pie tādas vienmēr kāds atsteigsies palīgā. Mūžīgā sapņotāja.

Ceturtais – mīļākās stāvoklis. Atdošana, kaisle, atraisītība, seksualitāte. Ar seksa palīdzību sieviete vīrietim nodod jaudīgu enerģiju, piepilda viņu ar spēku. Viņa viegli piesaista vīriešus.

Un tagad pāriesim pie paša galvenā. Enerģiju disbalanss...

Kas notiek, ja sievietē vairāk attīstīts karalienes stāvoklis? Par to rakstīts ne reizi vien. Vientulība, sievietei-karalienei neviens nepatīk, iekšā aukstums. Uzskata, ka vairums vīriešu ir vāji un necienīgi.

Un ja pārsvarā ir saimnieces enerģija? Sieviete ir ļoti rūpīga. Vīrietim ar tādu ir ļoti ērti. Gadās, ka tas pāraug "kāju slaucīšanā" pret sievieti. Un par saimnieci vīrieši nesajūsminās. Sajūsminās par meitenīti, mīļāko, karalieni. Un arī rūpēties gribas ne jau par saimnieci.

Pārsvarā meitenītes stāvoklis. No vienas puses, vīrietim ir ļoti patīkami būt vajadzīgam. Palīdzēt viņai. Iepriecināt meitenīti. Iedvesmoties varoņdarbiem. Bet, ja tas notiek pastāvīgi, tad tas var apnikt. Tāpēc, ka sieviete visu laiku atrodas tikai saņemšanas enerģijās.

Pārsvars uz mīļākās stāvokļa pusi. Tā ir sieviete no sērijas "vīriešiem vajadzīgs tikai sekss". Jā, viņu grib. Jā, viņu iekaro (līdz zināmam laikam). Bet saistīt savu dzīvi vīrieši ar viņu nevēlas. Noturēt vīrieti šādai sievietei neizdodas.

Un ko tad lai dara?

Īsta sievišķība – tā ir prasme pārvaldīt visus četrus stāvokļus. Saglabāt līdzsvaru starp tiem. Divi ir enerģijas saņemšana, divi – atdošana.

Kad vīrietis izsalcis pārnāk no darba, viņu interesē tikai viens. Viņš grib ēst. Un te jāieslēdz saimnieces stāvoklis. Pabaro viņu (vēlams – garšīgi).

Kad vīrietis ir iedzinis naglu vai pārnesis algu – ir vērts ieslēgt meitenītes stāvokli, kas spēj sajūsmināties par savu mednieku – visa tāda priecīga, priecīga!

Mīļākā var pievilkt, ieinteresēt, bet noturēt bez trim pārējiem stāvokļiem viņa nevar.

Karalienes stāvoklis – tā ir pašpietiekamības sajūta, mīlestība pret sevi un savu ķermeni (mīlestība pret apkārtējiem sākas no mīlestības pret sevi). Skaistumkopšanas saloni, skaisti tērpi, vaļasprieks, pašpilnveide. Vīrietis tevi nenovērtē? Ieslēdz karalienes stāvokli. Nodarbojies ar sevi, savu skaistumu, savu ķermeni, savu vaļasprieku. Bet tikai ne kā atriebību vai aizvainojumu. Un redzēsi, kas notiks.

Secinājumi: ir četri sievietes stāvokļi – karaliene (enerģijas saņemšana), saimniece (atdošana), meitenīte (saņemšana), mīļākā (atdošana). Vairumam sieviešu ir pārsvars uz vienu vai vairākiem stāvokļiem. Vai pārskrējieni no viena stāvokļa uz otru (dažādos dzīves posmos). Kas pēc tam no tā iznāk? Ne man tev stāstīt.

Īstas sievišķības atslēga ir visu četru stāvokļu līdzsvars. Būt elastīgai un pārslēgties atkarībā no situācijas. Un šie stāvokļi labprāt padodas attīstībai. Gribi mīlēt sevi un būt mīlēta? Būt laimīga un dāvāt laimi apkārtējiem? Gribi, lai tavs vīrietis (tagadējais vai tas, ko drīz sastapsi) būtu veiksmīgs, uzticīgs, spēcīgs un tā tālāk? Lieliski. Atbildi es jau tikko devu.

