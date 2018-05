Ar ārstu Džo Dispenzu es iepazinos 2014. gada sākumā, laikā, kad manā dzīvē bija iestājies ļoti smags periods, kuru es saucu par savu veselības krīzi. Es biju ļoti smagā stāvoklī. Intervija, kurā Džo Dispenza stāstīja par to, kā viņš pēc satiksmes negadījuma pats izdziedināja sešus lauztos mugurkaula skriemeļus ar domu vien, mani, protams, ļoti iedvesmoja.

Gan viņa stāsts par sevi, gan tas kā viņš turpināja savus zinātniskos pētījumus par to, ko cilvēki brīnumainas izdziedināšanās gadījumos dara vienādi, mani uzrunāja tik ļoti, ka iegādājos viņa grāmatu "Tu esi placebo", meditācijas, audiolekcijas. Tas viss mani aizrāva, un tā 2014. gada rudenī devos uz Minheni, lai piedalītos viņa vadītajā trīs dienu seminārā.

No upura par Radītāju

Pēc pusgada es Minhenē apmeklēju viņa nākamā līmeņa semināru, kas ilga piecas dienas. Es tur jutos ļoti īpaša – tas bija viņa pirmais šāda līmeņa seminārs Eiropā, un es biju vienīgā no Latvijas. Mani pārsteidza jaunās sajūtas, mani pārsteidza laimīgās cilvēku sejas, mani pārsteidza daudzie transformāciju stāsti, kurus stāstīja cilvēki gan no skatuves, gan pie pusdienu galda. Atceros to mirkli, kurā stāvēju 600 cilvēku vidū, klausījos zinātnieku skaidrojumus par to, kas notiek cilvēku smadzenēs meditācijas laikā, un sapratu, ka piedalos ļoti vēsturiskā brīdi – šeit piedzimst jaunā medicīna.

Bet ne tas ir svarīgākais. Svarīgākais bija tas, kādas pārmaiņas es piedzīvoju, darbojoties ļoti intensīvi visas šīs dienas.

Es sajutu mirkli, kurā mana personība iekšēji krakšķēdama mainījās. Atgriezusies mājās, sapratu, ka darīšu visu, lai šo stāvokli nekad mūžā vairs nepazaudētu.

Tas, ko es darīju, maz pamazām mani dziedināja un mainīja manu dzīvi. Šobrīd knapi varu atpazīt veco sevi – stresa un baiļu pārņemtu izdzīvotāju.

Šobrīd es daru ļoti daudzas lietas, par kurām man pat sapņos nebūtu ienācis prātā, ka es to varu izdarīt. Un es sajūsminos par to, ka, no vienas puses, tas ir sarežģīti, bet, no otras puses, – gauži vienkārši. Ir jāizmaina sevi. No upura par Radītāju.

Noticēt ļauj zināšanas

Es biju tik ļoti iedvesmojusies ar saviem un citu Dispenzas studentu rezultātiem (vienkārši cilvēki spēja izdziedināt sevi no nedziedināmām slimībām un kardināli mainīt savu dzīvi), ka sapratu – man tas ir jādod tālāk. Tā bija liela drosme – mācīt šo izpratni, kuru pasaulē sāk saukt par pārmaiņu zinātni, kvantu medicīnu, bet es nevarēju to nedarīt. Man šķita, ka cilvēki Latvijā ir pelnījuši to saņemt jau tagad. Liels paldies izdevniecībai "Lietusdārzs", kas ir izdevusi trīs Džo Dispenzas grāmatas latviešu valodā.

Un tā šogad tas, ka es vadīšu Dispenzas kursu "Dzīves elpas" virtuālajā telpā (vebināros), notiks jau ceturto reizi! Es ļoti priecājos par šo iespēju, par cilvēku atsaucību, par izmainītu domāšanu un sapratni, ka mēs katrs pats nosakām savu likteni.

Dispenza saka – tava personība rada tavu personisko realitāti. Viens teikums, kas pasaka būtību, bet kuram mums katram pašam ir jānotic. Noticēt mums ļauj zināšanas.

Kad esam apbruņoti ar zināšanām, mēs izprotam realitātes veidošanos un esam motivēti veikt praktiskas darbības sevis pārveidošanā. Ja zināšanas paliek mūsos tikai filsofiskā līmenī, bet mēs nemainām sevi kā personības, tad nekas nenotiek.

Šā kursa pamatu veido informācija no Džo Dispenzas prakses, viņa grāmatām "Atbrīvoties no ieraduma spēka", "Tu esi placebo", "Superspēju potenciāls" audiolekcijām, semināriem, telekonferencēm. Eksperimentus veikt mūs iedvesmos Pema Grouta, amerikāņu autore vairākām grāmatām par prāta spējām radīt realitāti. Mums palīdzēs arī Marka Valdmana, praktiskā neirozinātnieka atziņas, Brūsa Liptona, mikrobiologa, autora atklājumi no zinātniskajiem pētījumiem un daudzi citi autori, pētnieki, zinātnieki, kuri darbojas šajā jomā.

Darba būs daudz, bet tikai tā mēs varam cerēt uz to, ka mūsu dzīvēs kaut kas var mainīties. Padomā par to, cik daudz laika un enerģijas tu veltīji tam, lai izveidotu savu personību tādu, kāda tā ir tagad, un saņemtu atbilstošu rezultātus veselības, attiecību un finanšu jomās. Tas viss, protams, lielākoties bija neapzināti. Bet tagad viss var būt pavisam citādi.

Tu vari jau tagad sākt iepazīties ar Džo Dispenzas studentu video piemēriem Feisbuka lapā Iedvesmas pērles. Šo video liecību skaits pieaug nemitīgi, kā arī Džo Dispenzas paša meklējumi cilvēka spēju izpētē. Es esmu pārliecināta, ka arī tu, ģeniālais ģēnij, vari visu to paveikt, lai galarezultātā baudītu savu lielisko dzīvi. Mana visciešākā pārliecība ir tieši tāda – mēs esam radīti nevis, lai caur ciešanām kaut kā nebūt vilktos pa dzīvi, bet gan, lai lidotu, lai baudītu dzīves piedāvātos mirkļus un piedzīvotu katru dienu kā visfantastiskāko brīnumu!

Ja tevi tas viss ieinteresējis, noskaties pirmo nodarbību, kurā saņemsi ieskatu par kursa galveno tēmu "Tava personība rada tavu personisko realitāti".