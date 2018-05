Masāžas laikā tiek aktivizēti, stimulēti impulsi starp smadzenēm un pārējo ķermeni. Visi lauki tiek atbrīvoti no liekas slodzes, lai varētu noteikt sasprindzinājuma vai atslābuma rašanās cēloņus. Ir masāžas, kad aktīvi strādājam sarunājoties, lai es saprastu cilvēka sajūtas un reakcijas. Lielākoties gan strādāju klusumā, lai maksimāli varētu koncentrēties tikai uz iekšējām sajūtām. Procesa laikā nerunājam par sadzīviskām lietām. Tas ir būtiski, jo laikā, kad tiek dziedināti visi lauki, prāta monologs jāpārtrauc.

Ikdienā mūsu ķermenis ir pakļauts daudzveidīgai toksikozei. Toksīnus saņemam un izstrādājam paši uzņemot pārtiku, lietojot kosmētiku, sadzīves ķīmiju vai saņemot vides piesārņojumu. Toksīnu iedarbības sekas ir dažādas. Varam sajust nogurumu, krītas imunitāte, tāpēc kļūstam uzņēmīgi pret vīrusiem. Toksikozi pastiprina stress.

Organisms ir smalki veidots, un visi procesi ir savstarpēji saistīti, tāpēc toksīni saistīti arī ar mūsu emocionālo fonu. Varam droši apgalvot, ka tas, kas notiek mūsu zarnās, atspoguļojas arī emocijās.

Lai notiktu pilnvērtīgs dziednieciskās masāžas darbs, abiem – gan man, gan klientam – ir jābūt pēc iespējas brīvākiem no toksīnu iedarbības. Toksīni ne tikai rada sliktu ķermenisko un emocionālo sajūtu, tie rada īsas, haotiskas, mainīgas vibrācijas arī energolaukā. Tāpēc pirms masāžas ne es, ne klients vismaz 24 stundas nelieto alkoholu, divas trīs stundas iepriekš klients neuzņem arī pārtiku. Papildus tam pirms katras masāžas sev veicu arī enerģētisko attīrīšanos, meditēju un veicu noslēgšanās rituālu, lai es būtu tīrs medijs – dzirdētu klientu, nenodotu viņam savas emocijas un vibrācijas. Jā! Tāpat kā katram klientam ir tīrs palags un dvielis, arī telpa ir jāattīra enerģētiski. Katrs mēs vidē atstājam savas vibrācijas un, lai gan ar acīm mēs to saskatīt nevaram, tās sajūtam.

Grūtāk ir strādāt ar cilvēkiem, kuri lieto narkotikas vai spēcīgus medikamentus. Ir bijuši gadījumi, kad lauks ir tik auksts, ka strādāt nav iespējams. Kad jājautā, vai pie vainas varētu būt narkotikas, nākas atzīties. Tādas lietas vienmēr jāizrunā pirms procedūras, citādi masāža ir zemē nomests laiks. Narkotikām enerģētiskajā laukā ir līdzīgas vibrācijas kā milzīgam pārgurumam – tas ir auksts un viļņains, un sniedz mānīgu informāciju. Tāpat lielu iespaidu atstāj cigaretes – nikotīna atkarībai pakļaujoties, mēs pieņemam, ka ķermenis pastāvīgi tiek barots ar toksīniem. Tiem, kas aizraujas ar smēķēšanu, varu teikt – ja arī izelpu, drēbes un matus izdodas pasargāt no smakas, tā iespiežas dziļi ķermenī, katrā šūnā. Cilvēks, kurš atmetis smēķēšanu, vēl ilgu laiku šos toksīnus un informāciju sevī nēsā.

Katram cilvēkam tiešām ir sava īpaša smarža. To veido katra paša attieksme pret sevi. Masējot es ļoti labi sajūtu šo smaržu – var sajust, vai organisma vide ir skāba, kāda ķermeņa buķete veidojas. Un šeit nav runa par to, kas atrodas ādas virsslānī, bet gan informāciju, kas glabājas šūnu līmenī. Šeit jāzina svarīga lieta tiem, kuri vēlas savus neveselīgos paradumus atmest. Ķermeņa pilns vielmaiņas cikls ir vidēji no 21 līdz 40 dienām. Protams, ir arī garāki cikli, kas attiecas uz skeletu. Tomēr, ja spēsi savus paradumus atmest uz 40 dienām, ķermenis pieņems to par normālu stāvokli un pārkārtosies uz jaunu režīmu. Ņemot vērā šo faktu, vari ieviest korekcijas ēdienkartē un citos paradumos, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti.

Es ļoti augstu vērtēju to brīnišķīgo klientu pulku, kuram varu palīdzēt, un ļoti augstu cienu arī tos, kuri atnāk nevis ar problēmu, bet ar mērķi vēl vairāk sevi sadzirdēt. Varu teikt, ka mūsu vidū ir daudz sievietes un vīrieši, kuri pret sevi izturas labi. Viņiem vienmēr apkārt būs laimīgi cilvēki. Kā mēs izturamies pret sevi, tā izturamies arī pret citiem. Sevi mīlošas sievietes būs labas mātes un sievas, bet sevi cienoši vīrieši – godprātīgi tēvi un vīri. Savukārt tie, kuri nāk ar vēlmi sev palīdzēt, ir jau pusceļu nogājuši.

Lielāks brīnums par to, kam esam gatavi, ar mums nenotiks. Viss sākas ar lēmumu. Arī lēmums kļūt veselam ir apņemšanās mainīt savu attieksmi. Dažkārt to ir daudz grūtāk mainīt nekā apstākļus. Esam pieraduši meklēt palīdzību pie ārsta, dziednieka vai psihologa. Tomēr tā vienmēr būs palīdzība, nevis gatavs rezultāts. Visi risinājumi ir tikai mūsos. Mans uzdevums ir palīdzēt cilvēkam sadzirdēt sevi, dot impulsu būt dabiskam, tātad harmoniskam. Jo mēs esam pilnvērtīgas būtnes! Mums ir pilnīgi viss, lai atrastu sevī harmoniju neatkarīgi no apstākļiem.