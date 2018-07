– Olga, no kurienes tāda ideja? It kā jau mums festivālu netrūkst – par starptautisku sevi var dēvēt gan "Helsus", gan "Destiny's Gift"... Ar ko "Dzintara Latvija" ir īpaša?

Šis projekts vairāk domāts tam, lai apmeklētāji varētu iespējas iepazīties ar Latvijas un citu valstu ezotērikas skolu vadītājiem, ar viņu darba stilu, informācijas pasniegšanas veidu un zināšanu pielietojumu praksē.

Meistariem, savukārt, būs iespēja satikties pie apaļā galda, sapazīties un pastāstīt gan par saviem jaunieviesumiem un metodoloģiju, gan arī par sarežģījumiem, ar ko savās mītnes zemēs nākas saskarties ezotērikas lauciņa kopējiem.

Līdzās tam – viens no ezotērikas galvenajiem uzdevumiem ir nest labo enerģiju mūsu pasaulē, kas šobrīd ir tik ļoti nepieciešams.

Latvija vienmēr ir bijusi un ir aizraujoša. Pirmkārt – ar savu saglabāto kultūru, otrkārt – ar tautas tīro enerģētiku. Skaidrs, ka melnā avs ir katrā ģimenē, ne par to ir stāsts, bet par pamatlielumiem. Latvija nevar lepoties ar īpašiem dabas resursiem – naftu, gāzi un tamlīdzīgi, bet šeit ir tīra enerģija, daudzviet veidojas migla, mums ir stārķi – kā nācijas simbols, ir tīra vide, līcis, jūra, ļoti daudz Spēka vietu (Pokaiņi, ozoli, purvi, avoti). Un cik daudz slavenību dzimušas tieši Latvijā! Rakstnieki, sportisti, kultūras darbinieki – tādai mazai valstiņai tas ir pārsteidzoši! Un kādas tīras un spēcīgas balsis ir mūsu koriem, tas dzirdams brīnišķīgajos tautas svētkos – Dziesmu svētkos!

Un ezotērikas pasaule caur dainām, caur baltu kultūru, nacionālajiem svētkiem un zīmēm Latvijā vienmēr bijusi klātesoša, tas dzīvo mūsu saknēs un asinīs.

Mans uzdevums ir parādīt, ka Latvijā ir vieni no visspēcīgākajiem meistariem un skolām ezotērikas pasaulē, kā arī iepazīstināt ar mūsu kaimiņu un tuvāko valstu labākajām skolām un meistariem. Un, jā, katram būs iespēja izvēlēties piemērotāko meistaru, no kura pārņemt zināšanas, skolu un virzienu.

– Kādai auditorijai šis meistaru salidojums domāts?

Visiem, kas jau ir iepazinuši ezotērikas pasauli un darbojas tajā. Arī tiem, kas vēl meklē savu ceļu uz to, un visiem, kas vēlas tikt skaidrībā par savu sūtību. Un arī tie, kas vienkārši interesējas par ezotēriskām zināšanām, – vienalga vai jūs dzīvojat Latvijā vai citā valstī – būsiet mīļi gaidīti!

Varu piebilst, ka šādos pasākumos visas skolas cenšas parādīt visu vislabāko, kas tām ir, – neparastas, interesantas un dziļas prakses.

– Kāpēc 21. gadsimta cilvēkiem būtu jāinteresējas par maģiju, mantiku, citām ezotērikas jomām?

Cilvēkus allaž vilina noslēpumainais, pirmām kārtām pievelk bailes. Bailes no nezināmā, no nāves. Patiesībā brīnumu nav, ir tikai zināšanu pakāpe. Tikai apzinātība vairumam vēl aizvien klibo! Domāšanas un apziņas šaurība traucē uztvert realitāti. Bet pasaule ir brīnumskaista! Cilvēkam ir jāattīstās, citādi sākas degradācija un likvidācija. Maģija – tā ir enerģijas transformācijas iespēja, bet te ir ļoti daudz attīstības līmeņu. Vairums grib, lai viņiem viss būtu un par to nekas nebūtu. Tā nemēdz notikt.

Pasaule ir arī daudzšķautņaina, to apjaust var gan caur dabu, gan caur mīlestību. Ezotērika dod piepildījumu un virzienu garīgajai attīstībai (vai dažkārt otrādi). Tāpēc personīgi mani pārsteidz kaut kas cits: nevis interese par ezotēriku 21. gadsimtā, bet totāla cilvēces garīgā degradācija caur tehnoloģiju attīstību un attālināšanos no dabas. No Zemes un cilvēka dabas.

– Lekcijas un nodarbības notiks skolas "Aditi Geja" telpās Rīgas centrā. Vasaras viducis, šķiet, nav tas pateicīgākais laiks, kad palikt pilsētā... Kāpēc izvēlēts šāds norises laiks?

Jā, protams, Latvijā īpašā vērtē ir katra saulainā diena, kaut gan šogad mums īpaši nav, par ko žēloties. Pēc saulstāvjiem 21. jūnijā laika rats iegriežas pilnā spēkā, tāpēc, lai sajustu enerģētiskās plūsmas, labāk izmantot šo laiku iecerētajam pasākumam.

Iecere bija un joprojām ir savienot lekcijas un enerģētiskās prakses brīvā dabā. Taču pieredze (un Taro skolā es 10 gadus nodarbojos ar izbraukumu pasākumiem) ir parādījusi, ka retais var nolemt izbraukt aiz pilsētas robežām uz divām dienām. Tāpēc šogad tika nolemts šo pasākumu sarīkot Rīgā. Kas zina, kā būs tālāk?...

Mūsu viesiem šo divu dienu laikā būs iespēja arī pastaigāties pa Vecrīgas šaurajām ieliņām, papriecāties par vecpilsētas šarmu, kā arī pieskarties melnā kaķa mistiskajai enerģijai. Pavisam noteikti!

– "Dzintara Latvija" no citiem brīvdabas un iekštelpu festivāliem atšķiras ar to, ka apmeklētāji nestaigā iekšā-ārā, bet pavada tur visu dienu – no atklāšanas līdz pēdējai nodarbībai ar pusdienu pauzi pa vidu vai kā citādi?

Pasākuma formāta devīze – meistari un ezotērisko skolu vadītāji, parādiet savas vislabākās prakses!! Un, jā, katram meistaram un skolas vadītājam būs tikai viena stunda, kuras laikā viņam jāparāda sava meistarība. Pārtraukumā būs iespēja parunāties, padzert īpašo tēju vai pabaudīt kafiju, kā arī izvēlēties sev jaunu taro kavu, aksesuāru vai kvalitatīvu profesionālo literatūru.

– Meistardarbnīca ir starptautiska, tā vēsta nosaukums. No kurām malām gaidāmi viesi?

No Minskas, Sanktpēterburgas, Krasnodaras, Viļņas, Tamisāres, Maskavas.

– Kas šajā meistardarbnīcā pārstāvēs Latviju?

Starp Latvijas pārstāvjiem, kas vadīs nodarbības, ir pieredzējušais numerologs Andrejs Žandrs, dabas maģijas praktizētāja Ilona Ķirse, zintniece, rūnu autorskolas izveidotāja un dziedniece Margo, astrologi Guna Kārkliņa un Valērijs Babajevs, taro meistares Hilariona, ko labi pazīst "Orākuls.lv" lasītāji, taro pasniedzēja Viktorija Korņejeva, Anuki, Sakiana, Gaļina Panca un arī es pati.

– Jūsu tēma – "Vecāko arkānu enerģijas kanālu sintēze un Malahima alfabēts. Maģijas pamati un izmantošana. Attīstības pakāpes" – izklausās visai sarežģīti. Vai šī lekcija domātas tikai meistariem?

Pastāv vairāki senie alfabēti, viens no kuriem ir Malahima (tulkojumā – eņģeļu) alfabēts. Visus senos alfabētus cilvēcei atstājušas senās civilizācijas. Malahima alfabētā ir 22 burti, kas atbilst 22 taro Vecākajiem arkāniem. Katrs Vecāko arkānu kanāls caur Malahima alfabēta burtu noskaņo cilvēku uz noteiktu frekvenci. Tas ietekmē cilvēka enerģētiku un iekšējo pasauli, var palīdz atklāt iekšējos resursus, paplašināt apziņu, izmainīt cilvēka dzīvi, ja viņš to vēlēsies. Galvenais – neapstāties saņemšanas stadijā, neaizmirst par sirds iespējām, neieciklēties uz aprēķiniem.

Taro enerģija arīdzan labi strādā Spēka vietās, parāda enerģētiskā potenciāla atvēršanos.

Mana lekcija ir domāta visiem, ne tikai meistariem! Dažkārt tieši meistarus ir visgrūtāk apmācīt: parasti katrs ieciklējas uz sevi un sevī, un ir ļoti grūti savākt kopā meistarus un parādīt viņiem kaut kādas jaunas izaugsmes iespējas.

– Cik ilgi jūs nodarbojaties ar taro, un kā tas sākās?

Ezotērikā esmu jau 20 gadus, tā nu sagadījās ...man nedeva izvēli. Pa šo laiku esmu satikusi daudz dažādu ezotērikas jomu meistaru no dažādām pasaules malām, un es, gluži kā Sprīdītis pasakā, sapratu, ka laimīgā zeme ir šeit, pie mums, Latvijā.

16 gados man bija parasta kāršu kava un pie sienas piesprausta kāršu skaidrojumu un salikumu izdruka. Protams, visas draudzenes lūdza pazīlēt. Kopš 18 gadiem radās interse par ezotēriku, īpaši par astroloģiju, 21 gada vecumā es iestājos astroloģijas skolā un turpat aizgāju uz taro kursiem. Sekoja virkne lekciju, meistarklašu, grāmatu... Jau uzreiz taisīju kāršu izlikumus, jau kursu laikā cilvēki vērsās pie manis pēc konsultācijas. Profesionāla taroloģe esmu kopš 25 gadiem, 27 gados pati sāku lasīt pirmās lekcijas. Tagad man ir 41 gads, bet skolai "Aditi-Geja" – 10 gadu.

– Kā jūs domājat – vai taro vai jebkuru citu mantikas veidu var iemācīties ikviens? Varbūt tomēr vajadzīgs kāds īpašs talants?

Aija, iemācīt izlikt pasjansu var ikvienu, pat pērtiķi, taču par profesionāļiem kļūst tikai daži, tāpat kā jebkurā citā arodā. Protams, zīlēšanā un maģijā vajadzīgs talants, tas ir gēns, ko saņem mantojumā. Var to arī attīstīt, ar darbu. Bet vispār taro jebkurā gadījumā ir priekš dvēseles. Arī priekš garīgās izaugsmes, bet tas jau ir nākamais iespēju līmenis.

– Varbūt jums ir vēl kādas citas jomas un instrumenti, ar kuriem ikdienā strādājat?

Jā – numeroloģija, astroloģija, rūnas, maģija, bioenerģētika. Gribu piebilst, ka ezotērika nav panaceja, toties tās ir daudzas jaunas iespējas cilvēka dzīves ceļā. Ja tu visu dari pareizi, tu esi vesels, laimīgs, enerģisks, pastāvīgi uz meklējumu ceļa. Ja ne – iespējams, caur ezotēriku tev kļūs skaidrs, ko tu dari "ne tā". Viss ir mūsu rokās, vesels Visums, bet pieņemt un saprast to ir ļoti grūti.

