Foto: LETA Orākuls.lv | Roberts Šilings

Senās tautasdziesmas veidotas tā, ka to melodija un vārdi veido ap mums labvēlīgu vidi, un caur to uzlabo mūsu dzīvi. Arī tautas dejas, kas radušās no senās rituālās kustības, lieliski veido labvēlīgu gaisa vilni.