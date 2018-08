Garīgo meklējumu un pašattīstības lauciņa kopēji jau zina – augusta otrajā nedēļas nogalē jāieplāno divas dienas brīvdabas festivālam "Laika rata pietura Evertos", kas šogad ceturto gadu pēc kārtas noritēs Bārbeles pagastā.

Šogad Evertu festivāla devīzē likti vārdi "Harmonija. Būt sava Visuma centrā – sirdī!". Jautāta par festivāla mērķi, tā organizatore – pirtniece, astroloģe un zintniece Kristīne Vallere teic: "Šī ir divu dienu sanākšana ļaudīm, kam interesē, kas notiek apkārt un sevī. Katrs mēs esam unikāli un neatkārtojami savā Dvēseles ceļā, un Dievs ir radījis iespēju nebūt vientuļiem savās gaitās, ļaujot baudīt savu esību mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem un ne tikai. Mēs – cilvēki cits cita dzīvē esam gan skolotāji, gan draugi, gan mīļākie un ienaidnieki, priekšnieki un nolemtie, mātes un meitas... bet tās ir tikai lomas, ko spēlējam viens otra dzīvē. Saglabāt savu vienreizīgumu pasaules kārtībā, bet dalīties savos atklājumos, piedzīvojumos, zināšanās un pieredzēs, lai savā tālākā ceļā paņemtu mazu kripatiņu kopā būšanas vibrācijas – tāds ir festivāla mērķis."

Festivāla laikā vienlaikus vairākās par runātavām dēvētās nojumēs norisināsies sarunas, meditācijas, lekcijas, praktiskās nodarbības, joga, skaņu peldes, uguns rituāli, bet visā sakoptās sensētas teritorijā būs iespējams iegādāties dažādus pašpilnveides "instrumentus" – kristālus, sveces, bungas, zīmes un daudz ko citu, saņemt privātas ekspreskonsultācijas pie astrologiem un numerologiem, mantikas un Aura-somas speciālistiem, kā arī izbaudīt dažādus masāžas seansus. Drošības pēc paņem līdzi skaidru naudiņu, jo ieeja festivālā ir par ziedojumiem un tajā ietilpst visas kopīgās lekcijas, savukārt individuālos pakalpojumus varēsi saņemt apmaiņā pret nelielu, bet taisnīgu atlīdzību.

Vēl pasākuma ietvaros paredzēts naksnīgs kino zem klajas debess un rītausmas sagaidīšanas mistērija, Jumja dienai un pateicībai veltōts kopīgs Ugunsrituāls, pirts un vēl daudz neapjaustu norišu.

Kas šāgada festivālā būs jauns un neredzēts, kas notiks pirmo reizi? Festivāla rīkotāji stāsta: "Šogad festivālu ievibrēsim ar gongu skaņām, piektdien, 10. augustā no 21.00, sāksies gongu nakts, kuru atklās čakrafonu radītājs Joga Dass no Vācijas. Un tā skaņu meistari, nomainot cits citu, ļaus apmeklētājiem sapņot skaņu peldēs. Abu dienu garumā, izmantojot apzinātās zīmēšanas metodi neirografiku, kopīgi izzīmēsim gan savu dvēseli, gan vēltījumu ikvienam pasaules cilvēkam – būt laimīgam! Būs daudz jaunu dalībnieku un vēl nebijušas tehnikas un metodes! Programma ir plaša un daudzpusīga. Nemainīgi noslēgumā vienosimies skaņu performancē no Debesīm uz Zemes un atpakaļ. Tāpēc var ņemt līdz savas bungas, grabuļus citus trinkšķināmos un spēlējamos instrumentus." Piebildīsim, ka Evertos klātienē varēs sastapt arī "Orākuls.lv" taro konsultanti Hilarionu, "Orākuls.lv" redaktori, astroloģi Aiju Austrumu, numeroloģi Aiju Stabiņu, aromterapeiti Ingu Nemši, emocionālās veselības konsultanti Alīnu Voronovu un citus "Orākuls.lv" rakstu autorus. Droši ej klāt un padiskutē par viņu tēmām!

Runājot par vairāk piezemētiem jautājumiem – ja vēlies palikt pa nakti, vieta teltij būs, par smalkākiem apstākļiem gan jāparūpejas pašam. Nokļūšana ar sabiedrisko transportu gan nav īpaši ērta, tāpēc laikus izpēti maršrutu vai sarunā ceļabiedrus.

