Daudz tagad tiek runāts par uzlabojumiem dzīvē, ko dod ieklausīšanās savā intuīcijā. Mēs zinām, ka intuīcija palīdz mums izvairīties no briesmām, strādā kā iekšējais ārsts, dod mums ziņu, kad esam nepieciešami saviem tuvākajiem un kalpo kā neredzamās pasaules slepenie vārti redzamajā pasaulē, palīdzot mums dzīvot labāk.

Tā uzskata arī Liza Rankina, medicīnas doktore, "Pilnīgas veselības medicīnas institūta" treniņu programmas priekš ārstiem izveidotāja un grāmatu "Mind Over Medicine: Scientific Proof That You Can Heal Yourself" ("Prāts pār medicīnu: Zinātnisks pierādījums, ka tu vari izdziedināt pats sevi"; 2013), "The Fear Cure" ("Zāles priekš bailēm"; 2014) un "The Anatomy of a Calling" ("Sauciena anatomija"; 2015) autore, kura par savu misiju uzskata "izdziedināt medicīnu".

Kā vari zināt, vai tajā ieklausies vai nē? Mums visiem ir spēja ieklausīties savā intuīcijā, bet dažreiz mūs ietekmē spēki, kas bloķē mūsu spēju skaidri interpretēt savu intuīciju. Lūk, astoņas pazīmes, ka esi pazaudējis saikni ar savu intuīciju, doktores Rankinas skatījumā.

1. Tu bieži apjūc.

Ja tev bieži ir problēmas veikt izvēli un trūkst skaidrības, tā ir droša zīme, ka tu esi "atvienojies" no savas intuīcijas. Ja ar savu intuīciju komunicēsi regulāri, ievērosi, ka iekšējās zināšanas un ārējās sinhronitātes kombinācijā palīdz tev izdarīt pareizās izvēles, kas tevi vadīs uz labāko rezultātu priekš visiem.

2. Tev trūkst spējas pielāgoties.

Ja sekosi savai intuīcijai, būsi gatavs iet līdzi plūsmai, kas reizēm nozīmēs plānu maiņu, balstoties uz to, ko teiks intuīcija. Ja esi pazaudējis saikni ar intuīciju, tu, visticamāk, gribēsi strādāt tikai "pēc kalendāra" par spīti visām brīdinājuma zīmēm, ka kādu norunu vajadzētu atsaukt. Es nesaku, ka intuitīviem cilvēkiem ir nemitīgi jālauž norunas, vārda turēšana tomēr ir respekta un atbildības zīme. Taču reizēm intuīcija liek tev teikt "nē", kad iepriekš esi pateicis "jā". Kad tu esi tiešām pieslēdzies intuīcijai, tas notiek retāk, jo jau no sākuma tev ieteiks teikt "nē".

3. Tu jūties akla.

Tu uzticējies viņam. Tu uzticējies viņai. Viņš bija tavs pusis. Viņa bija tava labākā draudzene. Tad viņi pārgulēja. Auč! Kas notika? Kad neesi pieslēgusies savai intuīcijai, vari justies kā akla, it kā nekad nebūtu redzējusi nodevību nākam. Bieži vien visi tavi draugi to paredzēja jau pirms laba laika. Intuīcija tev dod signālus, kas tevi brīdina, bet, ja par katru cenu gribi redzēt cilvēkos tikai labāko, tu bloķē šos signālus pati.

4. Tu cīnies ar nožēlu.

Intuīcija palīdz tev pieņemt lēmumus, par kuriem nevajag nožēlot, jo intuīcija vienmēr cenšas izdarīt vislabāko, lai tev ieteiktu to virzienu, kuram ir "labāks ceļavējš", vieglums, integritāte ar tavas dvēseles unikālo ceļojumu. Kad esi atvienojies no intuīcijas, tu savas izvēles balsti uz savu prātu un ego, un bieži "blakusefekts" ir nožēla.

5. Tev ir tendence būt hameleonam.

Ja kļūsti par hameleonu, lai dažbrīd būtu tāda pati kā apkārtējie (piemēram, biznesa partneri sapulces laikā, baznīcēni svētdienas rītā, ballētāji piektdienas naktī u. tml), ticams, ka neesi savienojies ar savu intuīciju. Nav tā, ka nedrīksti pielāgoties, lai labāk iekļautos kompānijās, bet vienkārši tad, kad seko intuīcijai, tev nav tādas maskas, ko uzvilkt, lai pielāgotos. Tu esi tu visu laiku un nejūties vainīgs par to.

6. Tu uzskati, ka tavi instinkti ir "traki" vai "iracionāli".

Intuīcija reti ir racionāla. Vienu dienu es biju veikalā, un mana intuīcija man lika ieiet "Gap". Negribu teikt neko sliktu par cilvēkiem, kuriem patīk "Gap", bet man nepatīk "Gap". Es varēju vienkārši ignorēt savu intuīciju. Taču esmu iemācījusies, ka lietas nenotiek tik labi, ja ignorēju spēcīgu intuīcijas signālu, tāpēc iegāju "Gap" brīdī, kad kāds dzēra Code Blue. Es esmu ārste, tāpēc kaut kas neredzamajā pasaulē man teica, ka manas prasmes būs nepieciešamas, un es esmu pateicīga, ka tiku izmantota kā mīlestības instruments. Ja tu ignorē pēc izskata dīvainos signālus, tu ne tikai liedz sev tikšanu līdz piemērotākiem darbiem, attiecībām un transormējošām pieredzēm – tu arī laid garām iespēju kļūt par kāda cita brīnumu. (P.S. Sieviete, kuras sirds apstājās, tagad ir dzīva un vesela.)

7. Tu apšaubi sevi.

Es neticu cilvēkiem, kas man saka, ka intuīcija ir perfekta. Ir vienmēr vērts apdomāt to, ko tev, tavuprāt, saka intuīcija. Izpratne ir atslēga, kad runa ir par garīgu vadību. Varu galvot, ka laika gaitā piedzīvosi arvien mazāk šaubu. Nevis tāpēc, ka vairs nefiltrēsi intuīcijas signālus. Akla ticība var ievest problēmās. Bet laika gaitā, kad pārliecināsies par to, kā lietas notiek, ja uzticies intuīcijai, tu sāksi to izmantot vairāk.

8. Tu atdod varu pārāk viegli.

Ja neesi vienots ar savu intuīciju, ir daudz lielāka iespēja, ka citi veiks izvēles tavā vietā, pat viskritiskākās. Būdama ārste, es slimnīcā redzu to pastāvīgi. Pacients, kurš nav pieslēdzies savai intuīcijai, sagaidīs, ka ārsts pieņems ikvienu lēmumu. Kamēr kāds, kas ir pieslēdzies savai intuīcijai, apšaubīs ārsta lēmumus, daloties ar savu intuīciju, piemēram, "man ir sajūta, ka operācija situāciju pasliktinās, labāk pagaidam un paskatamies". Vai arī intuitīva persona varētu uzreiz sajust, kur ir slimības sakne, ticot – ja viņa "apstrādās" cēloni, klasiskā medicīna nebūs nepieciešama.