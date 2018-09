Jau izsenis ļaudis vērsušies pie hiromantiem, pareģiem un gaišreģiem. Visus interesē, vai viņi būs bagāti, veseli un laimīgi. Mūsu rokas ir unikālas un individuālas. Visas līnijas, pauguri un citas zīmes atspoguļo mūsu karmu no iepriekšējās dzīves un rāda, cik labklājības mums ticis šajā dzīvē, kā arī iezīmē, ar kādiem šķēršļiem mēs saskarsimies.

Visi pagājušās dzīves darbi gluži kā pateicības iezīmējas īpašu zīmju un līniju veidā mūsu plaukstās. Hiromantija var palīdzēt izlasīt šīs zīmes un iztulkot tās.

Savu Skolotāju man bija iespēja satikt kādā no braucieniem uz Indiju. Līdz tam brīdim es biju skeptiski noskaņots pret šāda veida zināšanām. Taču, tulkojot hiromantijas konsultācijas un vērojot, kā cilvēki reaģē to laikā, biju pārsteigts, cik daudz informācijas zinošs cilvēks spēj nolasīt no roku līnijām. Tad man nāca sapratne – ja hiromants spēj ieraudzīt cilvēka pagātni, tad noteikti viņs spēj paredzēt arī nākotni.

Tagad, kad pats konsultēju cilvēkus, varu apgalvot to, ka plaukstu līnijas virza cilvēku pretī nākotnes notikumiem. Taču veidojas tās mūsu domu un rīcības ietekmē, tāpēc, konsultējot vienus un tos pašus cilvēkus 3–5 gadu laikā, novēroju to, ka tās mainās, kļūst blāvākas vai izteiktākas.

Piemēram, ja cilvēks ir savas negatīvās karmas un rakstura ierobežots, viņs bieži vien pats nespēj saprast savu ciešanu cēloņus. Tas var būt gan mūsu attiecības ar tuviniekiem, gan sirdslietas, gan darbs un karjera. Ja kāda no līnijām, kas atbild par konkrēto sfēru ir pārrauta, uz tās ir "krusts" vai "sala", tas var liecināt par problēmām un šķēršļiem, kas ir jāpārvar, lai situācija uzlabotos. Tādējādi cilvēki var ietekmēt savu karmu, pieliekot zināmas pūles, taču ne visi to vēlas, un ne visiem tas izdodas.

Īpašu informāciju nes arī dzimumzīmes vai rētas uz mūsu rokām. Dzimumzīmes nes informāciju par mūsu iepriekšējo darbību, rakstura iezīmēm, tās var pastiprināt mūsos sievišķīgās vai vīrišķīgās īpašības. Savukārt rētas norāda uz šābrīža situāciju, aktivizē kādu notikumu, kas var notikt konkrētajā laika posmā.

Tā kā konsultēju arī kā vēdiskais astrologs, man bieži jautā, ar ko šīs abas sfēras atšķiras. Varu teikt, ka tās labi papildina viena otru. Hiromantija unikālā veidā izceļ cilvēka dzīves periodus, viņa stiprās un vājās puses, norāda uz bīstamiem posmiem, slimībām, piemēram, insultu, acu slimībām, vāju imunitāti vai nelaimes gadījumiem. Tāpat ir iespējams ieraudzīt pārbraucienus, laulības, bērnu skaitu, kā arī finansiālo stāvokli. Ar astroloģijas palīdzību var vislabāk noteikt cilvēku savstarpējo saderību, ņemot vērā planētu stāvokli dzimšanas vai esošajā brīdī. Sastādot horoskopu konkrētam cilvēkam, iespējams izveidot prognozi veselam gadam, pa mēnešiem vai nedēļām – hiromantijā tādas iespējas nav.

Ja tevi vilina iespēja lasīt plaukstu kā grāmatu, piesakies vēdiskās hiromantijas meistarklasei šeit.