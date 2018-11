Jautājumi, ko cilvēki visbiežāk uzdod saistībā ar hiromantiju: kuru roku būtu jāskatās, analizējot plaukstu līnijas, ko tās atspoguļo, kāpēc līnijas abās rokās atšķiras? Mēģināsim īsi atbildēt!

Konsultējot cilvēku, noteikti būtu jāskatās abas rokas, jo, kā zināms, kreisā roka ir saistīta ar cilvēka pagātni, ieskaitot iepriekšējās dzīves, kā arī zemapziņu. Tā ir saistīta arī cilvēka iekšējo pasauli, kā arī spējām un talantiem, kas šobrīd nav pilnībā realizēti. Savukārt labajā rokā atspoguļojas mūsu tagadne, mūsu pašreizējā dzīve, domas, kā arī, analizējot konkrētas līnijas, ir iespējams ielūkoties mūsu nākotnes virzībā. Jāielāgo, ka cilvēkiem, kuri ir kreiļi un kuriem "aktīvā" roka ir kreisā, būs otrādi.

Vēdiskās hiromantijas grāmatās ir teikts, ka sievietēm lielāka nozīme būtu jāpievērš kreisajai rokai, jo tā vairāk ir saistīta ar emocionālo pasauli, bet vīriešiem, savukārt, labajai, kurā atspoguļojas gribasspēks un rīcība.

Līnijas abās rokās var atšķirties, un reizēm ir tā, ka līnijas kreisajā plaukstā ir labvēlīgākas nekā labajā. Tas liecina, ka cilvēks nav pilnībā realizējis savu potenciālu un talantus. Taču cilvēkiem, kas strādā ar sevi un attīstās, mēdz būt arī otrādi.

Konsultējoties ar hiromantu, būtu jāpievērš uzmanība ne tikai līnijām (to garumam, vai tās nav pārrautas), bet arī citam zīmēm: tās var būt dzimumzīmes, "zvaigznītes" vai "restītes", vai tas parādās tikai vienai rokai, kas var liecināt par sarežģītiem periodiem vai situācijām pagātnē vai nākotnē. Tikai izpētot abas rokas, var labāk saprast cilvēku, viņa stiprās un vājās puses, kurām būtu jāpievērš uzmanība.

Ja kāda no līnijām, kas atbild par konkrēto sfēru ir pārrauta, uz tās ir "krusts" vai "sala", tas var liecināt par problēmām un šķēršļiem, kas ir jāpārvar, lai situācija uzlabotos. Tādējādi cilvēki var ietekmēt savu karmu, pieliekot zināmas pūles, taču ne visi to vēlas, un ne visiem tas izdodas.

Tā kā pats konsultēju cilvēkus, varu apgalvot, ka plaukstu līnijas virza cilvēku pretī nākotnes notikumiem. Taču veidojas tās mūsu domu un rīcības ietekmē, tāpēc, konsultējot vienus un tos pašus cilvēkus 3–5 gadu laikā, novēroju to, ka tās mainās, kļūst blāvākas vai izteiktākas.

Tikpat svarīgi ir atpazīt un ieraudzīt zīmes un līnijas, kas norāda uz veiksmi un māku nopelnīt naudu. Vēdiskajā hiromantijā uz veiksmīgu un pārtikušu dzīvi norāda "rīsa grauds" – līnija, kas savienojoties veido grauda formu uz īkšķa iekšējās falangas. Taču viena no vissvarīgākajam līnijām, kas norāda uz veiksmi un pārticību, ir Likteņa līnija. Tā ir vertikāla līnija, kas atrodas plaukstas vidū un iet uz leju. Ja tāda ir, tad cilvēks prot pelnīt naudu, viņam ir laba karjera un sociālais statuss. Īpaši labvēlīgi, ja Likteņa līnija ir spilgti izteikta, skaidra un gara. Šādas līnijas esmu redzējis lielu uzņēmumu vadītājiem.

Par labvēlīgu tiek uzskatīts arī trijstūris plaukstas centrā, to dēvē arī par Naudas trijstūri. Tas veidojas no Likteņa, Veselības un Prāta līnijām un norāda uz bagātību un uzplaukumu. Savukārt, ja uz Dzīves līnijas ir ugunskrusts, tas arī arī norāda uz veiksmi un panākumiem. Taču no cilvēka paša ir atkarīgs, vai viņš šo potenciālu realizēs.

Vienmēr svarīgi ir atcerēties, ka bagāts ir nevis tas, kuram ir daudz, bet tas, kuram pietiek ar to, kas viņam ir.

