Šīs dienas jubilāru dzimšanas kārts ir kārava desmitnieks. Ko tas vēsta par sava aizbilstamā raksturu, dzīves uzdevumiem un pārbaudījumiem?

Kārava desmitnieks tiek dēvēts par svētības kārti, tomēr ne visi šo svētību realizē materiālā formā, kaut arī spēj pārvaldīt jebkura mēroga biznesu. Nereti kārava desmitnieks tiek pie naudas caur mantojumu vai bagātu laulāto draugu. Mīl būt uzmanības centrā un mūža otrajā pusē dažkārt pievēršas radošai pašizpausmei, kur gūst ievērojamus panākumus.

Pēc mīlas kārava desmitnieks alkst ļoti un bieži pats sper pirmo soli attiecību izveidē, taču karmiski viņam paredzēts vismaz viens smags attiecību sabrukums, kur partneris uz viņa jūtām neatbildēs patiesi vai izturēsies netaisni (tas tāpēc, ka kārava desmitnieks bieži apprecas ar cilvēku, kuram iepriekšējā dzīvē pats nodarījis pāri). Sievietei–kārava desmitniecei nevajadzētu mīlas lietas stādīt augstāk par darbu un karjeru.

Uzdevumi: izveidot savu biznesu un, apspiežot savu egoismu, darboties lielākas idejas – cilvēces labā. Visas atbildes meklēt pašam sevī, taču saprast, ka pasaule negriežas ap viņu.

Pārbaudījumi: nedrīkst pārāk aizrauties ar naudas pelnīšanu pašas naudas pēc. Nereti nākas ziedot paša vajadzības mīļotā cilvēka labā (taču, to izdarījis, kārava desmitnieks sapratīs, ka attiecības no tā tikai iegūst) un tik un tā saņemt no pirmā acu uzmetiena netaisnu attieksmi.

Kārava desmitnieki ir arī Džeimss Parkinsons, Frančeska Bertini, Olivers Rīdels, Zigfrīds Muktupāvels, Džeremijs Klārksons.