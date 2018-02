Šīs dienas jubilāru dzimšanas kārts ir kārava septītnieks. Ko tas vēsta par sava aizbilstamā raksturu, dzīves uzdevumiem un pārbaudījumiem?

Kārava septītnieks atšķiras no visām pārējām kārtīm, to var pamanīt jau pirmajā acu uzmetienā. Šī ir viena no visgarīgākajām kārtīm, kas spējīga uzupurēties savu tuvinieku labā. Šodienas jubilāra panākumi dzīvē tiešā veidā atkarīgi no spējas pārvarēt rutīnu un izrauties no materiālisma važām. Taču viņš prot arī ienest garīgumu materiālajā jomā, spēj ģenerēt neparastas, progresīvas un ļoti efektīvas reklāmas un pārdošanas idejas.

Viņš ir nemierīgs, bieži maina darba un dzīves vietu. Kārava septītnieka spītība un neatkarība pievelk spēcīgus partnerus, kuri var sniegt noderīgas dzīves mācībstundas.

Uzdevumi: atrast garīgu nodarbi, attīstīt savu intuīciju un atbrīvoties no piesaistes naudai, lai saņemtu no dzīves visu, ko vēlas, un tad, kad tas ir nepieciešams.

Pārbaudījumi: cilvēciskās attiecības, īpaši – ar radiniekiem, draugiem, mīļotajiem. Jāiemācās izturēt visi likteņa pārbaudījumi kopā ar savējiem.

Kamēr neiemācīsies partnerim dot brīvību, saskarsies ar vilšanos un ideālu sabrukšanu.

Kārava septītnieki ir arī Spānijas karalis Felipe III, Sāra Mišela Gelāra, Ričijs Blekmors, Rods Staigers, Vladimirs Majakovskis.