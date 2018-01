Šīs dienas jubilāru dzimšanas kārts ir kreiča devītnieks. Ko tas vēsta par sava aizbilstamā raksturu, dzīves uzdevumiem un pārbaudījumiem?

Šī ir atklāsmju un paplašinātas apziņas kārts, kura tiek tiem, kas gatavi atbrīvoties no iesērējušiem aizspriedumiem un pārāk šaura uztveres rāmīša. Tad kreiča devītnieks var daudz ko sasniegt un palīdzēt cilvēcei. Ja neaizmirsīs par garīgajām vērtībām, tad arī par maka biezumu viņam zūdīties nenāksies.

Būdams viens no vislabākajiem mīlniekiem visā kavā, viņš alkst romantikas un ātri iemīlas, taču izveidot noturīgu laulību nesteidzas, uzskatot to drīzāk par pienākumu nekā par sapņa piepildījumu. Vismaz viens nopietns satricinājums attiecību jomā kreiča devītniekam ir jāpiedzīvo, lai viņš izrautos no kārdinājumiem un pievērstos nopietnākiem uzdevumiem. Ļoti pieķeras saviem bērniem.

Uzdevumi: atsvabināties no pārāk pesimistiskajiem priekšstatiem, kas paņemti līdzi no iepriekšējām dzīvēm. Kreiča devītniekam nereti jāsamaksā karmiskie parādi saviem tuviniekiem. Trešais, ar ko kreiča devītniekam jāpacīnās, ir personiskais slinkums un izdabāšana savām iegribām.

Pārbaudījumi: šī ir ļoti jutekliska kārts, kurai viegli iepīties savas saldkaisles valgos. Kā likums, viņam apkārt grozās cilvēki ar ne pārāk augstu morāli, kuri allaž tīko novilkt kreiča devītnieku līdz savam līmenim. Ja kreiča devītnieks pakļausies, tad viņam savu jaudīgo potenciālu neredzēt kā savas ausis.

Kreiča devītnieki ir arī Francis Šūberts, Antons Austriņš, Nils Muišnieks, Džastins Timberleiks, Jānis Sprukts.