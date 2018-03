Šīs dienas jubilāru dzimšanas kārts ir pīķa dūzis. Ko tas vēsta par sava aizbilstamā raksturu, dzīves uzdevumiem un pārbaudījumiem?

Pīķa dūzis vienmēr bijis un vēl tagad ir slepenu mistēriju simbols, to dēvē arī par magu kārti. Šī ir visgarīgākā kārts kavā, taču vienlaikus arī visgodkārīgākā. Konflikts starp materiālajām, pasaulīgajām vajadzībām un dziļu garīgu mantojumu no pagājušajām dzīvēm vijas cauri visam pīķa dūža dzīves gājumam. Ezotērikas jomā pīķa dūzim ir daudz vairāk iespēju nekā citām kārtīm, un ja viņš ies tajā virzienā, viņam atvērsies daudzas iepriekš nenojaustas durvis kā balva par pareizi izvēlētu ceļu. Bieži pīķa dūzis kļūst par profesionālu padomdevēju.

Attiecību ziņā pīķa dūzim ir visai nepateicīga karma, viņš var sastapt nodevību no vistuvāko cilvēku puses. Ja piestrādās pie savas emocionālās piesaistes un nepieprasīs no partnera augstāko mīlestības formu, tad pēc visiem pārdzīvojumiem pīķa dūzis spēs izveidot tiešām uz garīgiem pamatiem balstītas attiecības un kļūs par mīlošu un rūpīgu dzīvesbiedru (vairākumā gadījumu tas notiek brieduma gados).

Uzdevumi: iemācīties citiem ļaut būt tādiem, kādi viņi ir, un mīlēt citus vienkārši par to, ka viņi eksistē. Iegūt iekšēju mieru, kalpojot cilvēcei un sekojot augstākajiem principiem.

Pārbaudījumi: visnopietnāk pīķa dūzi pārbaudīs notikumi ar draugiem un mīļotajiem cilvēkiem (šeit uzskatāmi realizēsies "ko sēsi – to pļausi" likums, arī no iepriekšējām dzīvēm). Viņš laimi var iegūt vien tad, ja palūkosies uz savu dzīvi no garīga skatpunkta un tieksies pašrealizēties šajā lauciņā.

Pīķa dūži ir arī Romas pāvests Kliments XII, Gabriēla Mistrāla, Billija Holideja, Džekijs Čans, Rasels Krovs.