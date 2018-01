Šīs dienas jubilāru dzimšanas kārts ir kārava kungs. Ko tas vēsta par sava aizbilstamā raksturu, dzīves uzdevumiem un pārbaudījumiem?

Kārava karalis ir vērtību, finanšu un biznesa valdnieks: pateicoties savām iedzimtajām zināšanām, viņš var gūt panākumus jebkurā šādā lauciņā. Viņam labāk padodas un ir ieteicamāk veidot un vadīt savu uzņēmumu, nevis strādāt kāda cita labā. Viņš var būt diezgan savtīgs un liels aprēķinātājs, kad runa ir par biznesu (taču ne visos gadījumos). Kārava kungs ir tendēts konkurēt, taču dziļi sevī viņš izprot patiesās vērtības un, sekojot tām, var kļūt par cienījamu figūru biznesa pasaulē.

Kārava kungam patīk gudri un izglītoti ļaudis (nereti viņš dzīvesbiedru atrod starp biznesa partneriem), taču viņa nevēlēšanās iziet uz kompromisiem traucē mīlestībā. Viņš cenšas dominēt pār partneri vai vismaz būt vienā līmenī (sievietēm tas apgrūtina otras pusītes atrašanu vairāk nekā vīriešiem).

Uzdevumi: izvairīties no savas varas ļaunprātīgas izmantošanas uz citu cilvēku rēķina. Otrs uzdevums – iemācīties nenoliegt savas paša jūtas un nevairīties no tām, citādi viņš radīs sev kaudzi problēmu. Strikti nodalīt privāto dzīvi no lietišķās.

Pārbaudījumi: kārava kungam ir tendence pievērt acis uz noteiktiem dzīves aspektiem, viņš var būt ārkārtīgi spītīgs un skatīt lietas tikai no viena – paša izvēlēta skatpunkta, tāpēc nereti sadzīvo sev ienaidniekus. Nereti emocionālās problēmas viņam rodas jau bērnībā, un tās jāatrisina, lai sasniegtu šīs kārts augstāko potenciālu (līdz tam kārava kungs ir auksts un nežēlīgs).

Kārava karaļi ir arī Alberts Šveicers, Mariss Jansons, Šamils Basajevs, Džankarlo Fizikella.