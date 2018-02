Šīs dienas jubilāru dzimšanas kārts ir pīķa devītnieks. Uzzini, ko kārts vēsta par sava aizbilstamā raksturu, dzīves uzdevumiem un pārbaudījumiem!

Zem šīs kārts dzimušie apveltīti ar jaudīgu iekšēju nepieciešamību atbrīvoties no negatīvām personības shēmām un dzīvesveida. Viņš nevar ignorēt savu iedzimto garīgumu un, ja to pieņems un atzīs par svarīgu savas būtības daļu, var nostāties uz pašatdeves un nesavtīgas kalpošanas ceļa. Pīķa devītnieks ir spējīgs uz milzīgu ziedošanos.

Nereti pīķa devītnieki kļūst par slaveniem māksliniekiem, skatuves zvaigznēm vai skolotājiem. Arī biznesā iespējami lieli finansiāli panākumi. Pīķa devītnieks ir spējīgs uz kaislīgu mīlestību, apveltīts ar pievilcību un gudrību, kas var nest panākumus un popularitāti. Ja dāsnāks viņš būs pret pasauli, jo lielāka slava viņu apspīdēs. Viņa šarms ļauj piesaistīt jebkura vēlamā partnera uzmanību. Vienlīdz lielu vietu pīķa devītnieka sirdī ieņem mīlestība pret kolektīvu.

Uzdevumi: apzināt un atlaist savas neapzinātās bailes, kas brīdina – neatklāj savu dvēseli savam iemīļotajam, citādi tu viņu vari zaudēt. Ja pīķa devītnieks ar to tiks galā, mīlestības saites viņa dzīvē ienāks it kā pašas no sevis. No līdzatkarīgām attiecībām vai glābēja-cietēja modeļa gan labāk izvairīties.

Pārbaudījumi: starp piķa devītniekiem ir gan tādi, kuru dzīve ir zaudējumu pilna, gan tādi, kuri savu dzīvi veltījuši kalpošanai cilvēkiem un sasnieguši laimi. Dzimšanas kārts struktūra liek pīķa devītniekam simboliski nomirt (atmest kaut ko no vecās dzīves) un atdzimt jaunā veidolā.