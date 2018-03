Šīs dienas jubilāru dzimšanas kārts ir pīķa astotnieks. Uzzini, ko kārts vēsta par sava aizbilstamā raksturu, dzīves uzdevumiem un pārbaudījumiem!

Pīķa astotnieks ir visstiprākā no spēka kārtīm, uz to gulstas vislielākā nasta – pienākums izmantot savu spēku labos nolūkos, lai ko tas prasītu. Viņš ir īsts darbaholiķis, un viņa spēks ir aktīvā rosībā un nesalaužamā gribā. Tomēr pīķa astotnieks alkst, lai par viņu sajūsminās, un ir gatavs smagi strādāt, lai to panāktu. Šim nolūkam nereti kalpo arī turīga un ietekmīga partnera izvēle. Pat tad, ja laulība izirst, pīķa astotnieks vienmēr finansiāli vinnē.

Būdams pastāvības iemiesojums, pīķa astotnieks bieži risina citu kāršu dzīves sarežģījumus, kas saistīti ar bažām un neizlēmību. Tieši tāpēc viņam ir visai labas izredzes uz veiksmīgu laulību un laimīgām mīlas attiecībām. Tomēr emocionālā plānā viņš nereti ir nenobriedis, un, lai saprastu mīlestības īsto nozīmi, viņam nepieciešams ilgāks laiks. Lai gan galvenā pīķa astotnieka dzīves daļa ir darbs, par mīlestību viņš domā biežāk, nekā no malas varētu šķist.

Uzdevumi: pārslēgt uzmanību no materiālām uz garīgām vērtībām. Saprast, ka dzimšanas kārts dāvātais īpašais spēks vēl nenozīmē to, ka viņam vienmēr ir taisnība. Izmantot savu milzīgo dziedniecisko potenciālu un novirzīt to atbilstošā gultnē.

Pārbaudījumi: visi pīķa astotnieki saskaras ar kārdinājumu izmantot savu spēku, lai paglābtos no savām bailēm. Taču viņu misija ir sabiedrības intereses stādīt augstāk par savējām un savu personisko laimi.